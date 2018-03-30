5 تصميمات مذهلة لديكور الممرات والمداخل

مما لا شك فيه أن الاهتمام والعناية بالتفاصيل الخاصة بممر ومدخل المنزل الخاص بك يعكس مدى الذوق الخاص بك وبمنزلك، ولا شك أيضا أن ذلك يتحدد طبقا لطبيعة المنزل ومساحته واحتياجاته سواء أكان شقة أو فيلا أو عقار بالكامل، ويوجد أكثر من نوع من الممرات سواء ممرات ضيقة وبالطبع اختيار ما يناسب ذلك بالإضافة إلى الممرات بين الغرف أو الممرات الخاصة بمداخل المنزل، أما فيما يخص بالديكور فهو يتضمن عدة أمور من بينها الدهانات والأرضيات والإضاءة مع إدخال بعض عناصر الطبيعة، ونحن لا نغفل الأهمية الكبيرة للممرات؛ حيث أنها تعتبر حلقة الوصل ما بين أجزاء المنزل أو هي طريق الدخول إلى المنزل كما أنه يعد الشعور والانطباع الأول الذي يصل إلى الزائرين والضيوف فهو اللمسة الأولى والرسالة التي تبعث الدليل على أناقة أو بساطة المنزل.