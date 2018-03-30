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5 تصميمات مذهلة لديكور الممرات والمداخل

Mai Elkholy Mai Elkholy
JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مما لا شك فيه أن الاهتمام والعناية بالتفاصيل الخاصة بممر ومدخل المنزل الخاص بك يعكس مدى الذوق الخاص بك وبمنزلك، ولا شك أيضا أن ذلك يتحدد طبقا لطبيعة المنزل ومساحته واحتياجاته سواء أكان شقة أو فيلا أو عقار بالكامل، ويوجد أكثر من نوع من الممرات سواء ممرات ضيقة وبالطبع اختيار ما يناسب ذلك بالإضافة إلى الممرات بين الغرف أو الممرات الخاصة بمداخل المنزل، أما فيما يخص بالديكور فهو يتضمن عدة أمور من بينها الدهانات والأرضيات والإضاءة مع إدخال بعض عناصر الطبيعة، ونحن لا نغفل الأهمية الكبيرة للممرات؛ حيث أنها تعتبر حلقة الوصل ما بين أجزاء المنزل أو هي طريق الدخول إلى المنزل كما أنه يعد الشعور والانطباع الأول الذي يصل إلى الزائرين والضيوف فهو اللمسة الأولى والرسالة التي تبعث الدليل على أناقة أو بساطة المنزل.

1-تصميم مميز لمدخل أنيق

JEWEL OF NYANYI (BALI), Terra Development Group Terra Development Group الممر الحديث، المدخل و الدرج
Terra Development Group

JEWEL OF NYANYI (BALI)

Terra Development Group
Terra Development Group
Terra Development Group

يتميز هذا التصميم باختلافه عن بقية التصميمات الأخرى، فهو يجمع بين أكثر من ميزة؛ حيث أنه ممر طولي، ونرى النباتات الطبيعية الموجودة في مختلف أرجاء التصميم، مع وجود العنصر الحجري الذي يغذي الأرضيات مع التوفيق في استخدام الزجاج كبانوراما أمامية تظهر روعة وجمال التصميم، ولا يخلو التصميم من استخدام الخشب في بعض الجدران، أما الديكور فهو متناسق ومميز باستخدام اللوحات الجدارية، وتلعب الإضاءة الدور المميز في إظهار التصميم بشكل رائع، ويعد هذا المدخل مناسب إلى حد كبير مداخل الفيلات والشقق ذات المساحة الكبيرة في الدور الأول المطل على الحدائق.

2-تصميم فخم لممر داخلي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من الواضح في هذا التصميم مناسبته للتصميم الشقق ذات المساحات متوسطة ومن أهم ما يميز هذا التصميم هو استخدام اللون البيج الفاتح بداية من الأرضيات الرخامية اللامعة مع الجدران ذات الشكل الخشبي الرائع، أما فيما يخص الإضاءة فهي بالطبع صناعية ذات مصابيح جانبية ذات شكل أنيق، ولا يخلو من العنصر الزجاجي حيث النافذة الجانبية ذات الإطار باللون الأسود.

3-تصميم متميز لمدخل منزل عصري

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

يمتاز هذا التصميم بأنه يتمتع بالألوان الزاهية ما بين اللون الأبيض مع إدخال اللون الخشبي والأصفر بالإضافة إلى الأرضيات ذات اللون الرمادي المحايد ولا شك أن هذا المدخل متميز بوجود مكان للجلوس في استقبال الضيوف والزائرين ما بين مقعد مريح ذو ألوان متداخلة بالإضافة إلى طاولة ذات اللون الأصفر المتناسقة بشكل كبير مع اللوحة الجدارية أما فيما يخص الإضاءة فهي عمودية على الباب الأمامي الخاص بالمدخل.

4-تصميم لمدخل كلاسيكي داخلي

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

من النظرة الأولى لهذا التصميم نجد الفخامة والأناقة والنمط الكلاسيكي، فهو عبارة عن باب غاية في الفخامة والروعة من بداية الأرض وحتى السقف وهو عريض بشكل كبير ذو اللون البني الغامق مع الجوانب الخشبية الرائعة ذات النقوش الذهبية بالإضافة إلى وجود الأعمدة الأسمنتية ذات اللون الأبيض بخطوط ذهبية أما الأرضيات فهي من الرخام شديد الأناقة ويتوسط التصميم طاولة تناسب الشكل العام للمدخل، أما فيما يخص الإضاءة فهي عبارة عن نجفة كبيرة الحجم من الكريستال بالإضافة إلى الأضواء المدفونة ويشترك ذلك مع استخدام اللمحة الطبيعية في وجود النباتات الخضراء المميزة.

5-تصميم بسيط لمدخل خلفي للمنزل

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

يتميز هذا التصميم ببساطته وإمكانية استخدامه في المنازل التقليدية ذات المساحات المتوسطة أو الصغيرة، فهو عبارة عن مدخل خلفي يطل على حديقة منزلية متميزة يفصل بينها وبين المنزل باب زجاجي مزدوج ذو إطار أسود أما بالنسبة للإضاءة فالطبيعية هي المهيمنة بشكل كبير أما الألوان فهي فاتحة لمنح المساحة.

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