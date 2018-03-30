6 افكار مميزة لوحدات الملابس

مما لا يدع مجالا للشك أن التصميمات الخاصة بوحدات تخزين الملابس تعد من الأمور المستحدثة والمستخدمة في عصرنا الحديث، فهي غرف أو وحدات تخزين للملابس والأحذية والأغراض الشخصية من ساعات يدوية وجوارب واكسسوار مرفقة بغرفة النوم أو كما تسمى بالدرسينج روم، كما أنه من الممكن أن تكون بداخل غرفة النوم كجزء منها ومكان مميز لترتيب وتنظيم الملابس حتى نتخلص من الفوضى والغوغائية التي توجد في الغرف نتيجة تراكم الملابس بشكل فوضوي، لذلك الأمر اتجه المصممون لهذه الفكرة المثالية لتوفير المساحات وإضفاء جو من الراحة داخل غرفة النوم وسهولة الوصول لأغراضك بنوع من السلاسة والبساطة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض التصميمات التي من الممكن أن تساهم في الوصول للاختيار المناسب بالنسبة للمساحة والإمكانيات المادية مع الذوق العام للمنزل بصفة عامة وغرفة النوم بصفة خاصة، وبالطبع فلابد من الاهتمام والعناية بكل من ألوان الدهانات والإضاءة ورفوف التخزين والأرضيات والشكل الخارجي للأثاث.