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6 افكار مميزة لوحدات الملابس

Mai Elkholy Mai Elkholy
Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
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مما لا يدع مجالا للشك أن التصميمات الخاصة بوحدات تخزين الملابس تعد من الأمور المستحدثة والمستخدمة في عصرنا الحديث، فهي غرف أو وحدات تخزين للملابس والأحذية والأغراض الشخصية من ساعات يدوية وجوارب واكسسوار مرفقة بغرفة النوم أو كما تسمى بالدرسينج روم، كما أنه من الممكن أن تكون بداخل غرفة النوم كجزء منها ومكان مميز لترتيب وتنظيم الملابس حتى نتخلص من الفوضى والغوغائية التي توجد في الغرف نتيجة تراكم الملابس بشكل فوضوي، لذلك الأمر اتجه المصممون لهذه الفكرة المثالية لتوفير المساحات وإضفاء جو من الراحة داخل غرفة النوم وسهولة الوصول لأغراضك بنوع من السلاسة والبساطة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض التصميمات التي من الممكن أن تساهم في الوصول للاختيار المناسب بالنسبة للمساحة والإمكانيات المادية مع الذوق العام للمنزل بصفة عامة وغرفة النوم بصفة خاصة، وبالطبع فلابد من الاهتمام والعناية بكل من ألوان الدهانات والإضاءة ورفوف التخزين والأرضيات والشكل الخارجي للأثاث.

1-تصميم أنيق ومتميز لوحدة الملابس

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

يتمتع هذا التصميم بالإشراق؛ حيث هيمنة اللون الأبيض على مختلف أجزاء التصميم ما بين الأرضيات والسقف وقطع الأثاث، فنجد الوحدة تتكون من ثلاث جوانب رئيسية، الجانب الأول الأيمن هي مرآة لإمكانية رؤية الملابس بشكل سليم وهي طولية الشكل، أما وحدة المنتصف فهي عريضة المساحة، فهي عبارة عن رفوف عديدة لوضع الحقائب الحريمي ومن ثم الأدراج والرف العلوي لوضع الأغراض كبيرة الحجم، أما في المنتصف فهو مكان لتعليق الملابس أم الجانب الأخير مخصص للأحذية بمختلف أشكالها وأحجامها، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية عن طريق وجود المصابيح الجانبية والداخلية والعليا.

2-تصميم ذو مساحة كبيرة

Belas, MRS - Interior Design MRS - Interior Design غرفة الملابس
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

يتميز هذا التصميم بمساحته الكبيرة فهو طولي الشكل متكون من جانبين رئيسين متقابلين أحدهما حريمي والآخر رجالي، ويعد هذا التصميم منفصل عن غرفة النوم؛ حيث ما يربط بينهم هو سلم داخلي ويتميز التصميم بهيمنة الألوان ما بين الرمادي للوحدات والبيج الخشبي للأرضيات والأبيض للجدران والسقف أما الإضاءة فهي صناعية من خلال الأضواء الداخلية وغيرها.

3-تصميم مبهج وبسيط

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يعتبر التصميم الخاص بوحدة الملابس مرفق بالتصميم الخاص بغرفة النوم؛ حيث أنه جزء لا يتجزأ منه، فهو عبارة عن أماكن منسقة لوضع الملابس والأغراض الخاصة المختلفة، أما بالنسبة لألوان الدهانات هي ألوان فاتحة ومشرقة ما بين اللون الوردي والأبيض والبيج مع وجود مقعد أنيق ومريح أما الإضاءة فهي إحدى الوسائل الصناعية البارزة.

4-تصميم ذو مساحة صغيرة

CASA MN | PLANALTO PAULISTA, SÃO PAULO, SP., Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura غرفة الملابس MDF Purple/Violet
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

على الرغم من صغر مساحة التصميم إلا أنه مناسب لغرض وحدة الملابس فهو متعدد الأدراج والوحدات لاحتواء الملابس والأغراض، ويتمتع التصميم بأرضية خشبية لامعة مع دخول اللون البنفسجي الفاتح لإضفاء جو من البهجة والتميز، بالاشتراك مع اللون الأبيض الذي يميز التصميم الخاص بوحدات الملابس ولا يخلو التصميم من وجود الستارة ذات اللون الأبيض وبالفعل تشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية.

5-زواية هندسية لوحدة وضع الملابس

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda غرفة الملابس
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

من النظرة الأولى للتصميم نجد أنفسنا أمام وحدة ملابس متناسقة ومنظمة، ولا شك أن الألوان تلعب الدور الأكبر في التصميم فهي متباينة ما بين اللون الرمادي الفاتح واللون الخشبي الهادئ في الوحدات والأرضيات وكذلك دهانات الجدران والإضاءة تشبه كافة التصميمات صناعية من الدرجة الأولى.

6-تصميم متعدد الوحدات

KITCHEN AND BEDROOM CUPBOARDS, Première Interior Designs Première Interior Designs غرفة الملابس Grey
Première Interior Designs

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

يظهر من هذا التصميم كثرة الوحدات لوضع الملابس مع قلة وجود الأدراج في الثلاث جوانب مع إمكانية وضع الأشياء الخاصة بالأدراج في قطعة منفصلة تتوسط التصميم، ويتمتع التصميم بألوانه المحايدة وهي اللون الرمادي الفاتح، أما عن وحدة الإضاءة فهي صناعية عن طريق وجود النجفة الكريستال بالحجم الكبير.

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