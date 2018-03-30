6 افكار مميزة لوحدات الملابس

مما لا يدع مجالا للشك أن التصميمات الخاصة بوحدات تخزين الملابس تعد من الأمور المستحدثة والمستخدمة في عصرنا الحديث، فهي غرف أو وحدات تخزين للملابس والأحذية والأغراض الشخصية من ساعات يدوية وجوارب واكسسوار مرفقة بغرفة النوم أو كما تسمى بالدرسينج روم، كما أنه من الممكن أن تكون بداخل غرفة النوم كجزء منها ومكان مميز لترتيب وتنظيم الملابس حتى نتخلص من الفوضى والغوغائية التي توجد في الغرف نتيجة تراكم الملابس بشكل فوضوي، لذلك الأمر اتجه المصممون لهذه الفكرة المثالية لتوفير المساحات وإضفاء جو من الراحة داخل غرفة النوم وسهولة الوصول لأغراضك بنوع من السلاسة والبساطة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال بعض التصميمات التي من الممكن أن تساهم في الوصول للاختيار المناسب بالنسبة للمساحة والإمكانيات المادية مع الذوق العام للمنزل بصفة عامة وغرفة النوم بصفة خاصة، وبالطبع فلابد من الاهتمام والعناية بكل من ألوان الدهانات والإضاءة ورفوف التخزين والأرضيات والشكل الخارجي للأثاث.
يتمتع هذا التصميم بالإشراق؛ حيث هيمنة اللون الأبيض على مختلف أجزاء التصميم ما بين الأرضيات والسقف وقطع الأثاث، فنجد الوحدة تتكون من ثلاث جوانب رئيسية، الجانب الأول الأيمن هي مرآة لإمكانية رؤية الملابس بشكل سليم وهي طولية الشكل، أما وحدة المنتصف فهي عريضة المساحة، فهي عبارة عن رفوف عديدة لوضع الحقائب الحريمي ومن ثم الأدراج والرف العلوي لوضع الأغراض كبيرة الحجم، أما في المنتصف فهو مكان لتعليق الملابس أم الجانب الأخير مخصص للأحذية بمختلف أشكالها وأحجامها، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية عن طريق وجود المصابيح الجانبية والداخلية والعليا.
يتميز هذا التصميم بمساحته الكبيرة فهو طولي الشكل متكون من جانبين رئيسين متقابلين أحدهما حريمي والآخر رجالي، ويعد هذا التصميم منفصل عن غرفة النوم؛ حيث ما يربط بينهم هو سلم داخلي ويتميز التصميم بهيمنة الألوان ما بين الرمادي للوحدات والبيج الخشبي للأرضيات والأبيض للجدران والسقف أما الإضاءة فهي صناعية من خلال الأضواء الداخلية وغيرها.
يعتبر التصميم الخاص بوحدة الملابس مرفق بالتصميم الخاص بغرفة النوم؛ حيث أنه جزء لا يتجزأ منه، فهو عبارة عن أماكن منسقة لوضع الملابس والأغراض الخاصة المختلفة، أما بالنسبة لألوان الدهانات هي ألوان فاتحة ومشرقة ما بين اللون الوردي والأبيض والبيج مع وجود مقعد أنيق ومريح أما الإضاءة فهي إحدى الوسائل الصناعية البارزة.
على الرغم من صغر مساحة التصميم إلا أنه مناسب لغرض وحدة الملابس فهو متعدد الأدراج والوحدات لاحتواء الملابس والأغراض، ويتمتع التصميم بأرضية خشبية لامعة مع دخول اللون البنفسجي الفاتح لإضفاء جو من البهجة والتميز، بالاشتراك مع اللون الأبيض الذي يميز التصميم الخاص بوحدات الملابس ولا يخلو التصميم من وجود الستارة ذات اللون الأبيض وبالفعل تشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية.
من النظرة الأولى للتصميم نجد أنفسنا أمام وحدة ملابس متناسقة ومنظمة، ولا شك أن الألوان تلعب الدور الأكبر في التصميم فهي متباينة ما بين اللون الرمادي الفاتح واللون الخشبي الهادئ في الوحدات والأرضيات وكذلك دهانات الجدران والإضاءة تشبه كافة التصميمات صناعية من الدرجة الأولى.
يظهر من هذا التصميم كثرة الوحدات لوضع الملابس مع قلة وجود الأدراج في الثلاث جوانب مع إمكانية وضع الأشياء الخاصة بالأدراج في قطعة منفصلة تتوسط التصميم، ويتمتع التصميم بألوانه المحايدة وهي اللون الرمادي الفاتح، أما عن وحدة الإضاءة فهي صناعية عن طريق وجود النجفة الكريستال بالحجم الكبير.
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