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6 ديكورات مميزة لطريقة عرض الشاشات في المنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura غرفة الميديا
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مما لا يدع مجالا للشك أن المساحات تعد هي أهم العوامل المساعدة أو التي تعوق الأفراد في اختيار ما يناسبهم بالنسبة للديكور أو قطع الأثاث، ولا شك أن غرفة المعيشة تعد من أهم الغرف الموجودة في المنزل، لأنها المكان الأول التي تجمع العائلة بشكل يومي مع الوصول إلى الراحة التامة والاسترخاء بالإضافة إلى أنها مكان الترفيه بمشاهدة التلفاز، ونظرا لكل هذا من الضروري العناية والاهتمام بالتفاصيل التي تخص هذه الغرفة، ومن أول وأهم هذه الأشياء هي شاشة التليفزيون أو البلازما لأنه المكان الذي يتجمع حوله العائلة يوميا، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة أفكار مختلفة ومتميزة لوضع شاشة العرض بشكل عصري ومناسب للمساحة والمكان.

1-تصميم لوضع التلفاز على طاولة منخفضة

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura غرفة الميديا
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

يتميز هذا التصميم بوجود طاولة طولية الشكل ومميزة ذات اللون الأبيض ذات الملمس الناعم واللامع والتي تسمح بوضع الأغراض والديكورات سواء بأشكال المزهريات الكريستال، ويتمتع التصميم بخلفية رائعة من اللون الرمادي المحايد والذي يستخدم خصيصا في غرف المعيشة، ويحيط شاشة العرض بعض وسائل التزيين من لوحات جدارية ومرآة وبعض وسائل الإضاءة الصناعية، أما فيما يخض الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية بأرضيات خشبية، وبمساحة منطقية ما بين الأريكة والمقاعد والشاشة لرؤية أكثر وضوحا.

2-اختيار مناسب ومتناسق لوضع شاشة العرض

Apartamento para um jovem casal em tons de cinza, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يظهر من هذا التصميم التنسيق والتنظيم والترتيب للاختيار الأمثل والمناسب لوضع شاشة العرض بشكل يسمح برؤية واضحة لكافة المقاعد ومن مختلف الجهات، واللون المهيمن على التصميم هو اللون الأبيض أو ما يقرب من السكري الفاتح، ويتمتع هذا التصميم بالديكور الأنيق الخاص به، وتناسب الألوان لكي تبرز الشكل الخاص بالشاشة مع وجود الطاولة التي تقع أسفل الشاشة وتمنح التصميم نوعا من التناسق.

3-تصميم متميز ومختلف

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

يعد هذا التصميم من التصميمات المميزة فهو مختلف في أكثر من جانب ما بين المساحة المتوسطة والمستغلة بشكل صحيح، والألوان الفاتحة التي تمنحنا البهجة والإشراق مع التناسق والدقة بالإضافة إلى حجم الشاشة الكبير الذي يسمح بالاستمتاع بالمشاهدة مع وجود المكبرات الصوتية ونظام الهوم سينما مما يضفي على التصميم نوع من الرقي بالإضافة إلى إدارة نظام الإضاءة بشكل رائع ما بين جانبية ومدفونة ومباشرة حتى تكمل المشهد، مع وجود مكان لتناول المشروبات والاطعمة ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية المميزة والأرضيات الخشبية اللامعة التي تساعد في إظهار التصميم بشكل أكثر جمالا.

4-تصميم لغرفة معيشة على النمط الاسكندنافي

CASA COR GOIÁS 2015, Larissa Maffra Larissa Maffra غرفة الميديا
Larissa Maffra

Larissa Maffra
Larissa Maffra
Larissa Maffra

من الواضح على هذا التصميم بروز النمط الاسكندنافي، وأهم ما يميزه بروز العنصر الخشبي ويتضح ذلك في الجدران وبالطبع الخلفية الخاصة بالتلفاز والطاولة الخشبية، على الرغم من أن المساحة الخاصة بغرفة المعيشة صغيرة وطولية الشكل، أما بالنسبة للأرائك فهي من اللون الرمادي المحايد ولا يخلو التصميم من اللمحة الخاصة بالديكور من وجود بعض الفازات واللوحات الجدارية، وتتنوع الإضاءة الصناعية بكافة أشكالها.

5-تصميم يجمع ما بين الأبيض والأسود

Apartamento 102, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

لا شك أن للألوان وخصوصا الأبيض والأسود رونق خاص عند توظيفهم في غرف المعيشة ومن الأمثلة لذلك هذا التصميم الذي يجمع فيما بينهم، ونلاحظ كأن التصميم منقسم ما بين جانب أبيض من جدار وطاولة لوضع التلفاز ورف علوي بأدراج لزيادة عناصر الديكور، وما بين الأريكة ذات اللون الأسود اللامع وتناسبه مع السجاد، وتلعب الإضاءة دور متوازن في التصميم.

6-تصميم ذو مساحة صغيرة ومشرقة

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

بالطبع استخدام اللون الأبيض يعد واحدا من أهم الوسائل المستخدمة في توسيع المساحة، وهذا لا يغني عن استخدام ألوان أخرى كالأصفر في الوسائد والبنفسجي في السجاد بالإضافة إلى اللمحة الطبيعية الواضحة في كل من النباتات وهيمنة ضوء الشمس.

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