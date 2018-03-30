6 ديكورات مميزة لطريقة عرض الشاشات في المنزل

مما لا يدع مجالا للشك أن المساحات تعد هي أهم العوامل المساعدة أو التي تعوق الأفراد في اختيار ما يناسبهم بالنسبة للديكور أو قطع الأثاث، ولا شك أن غرفة المعيشة تعد من أهم الغرف الموجودة في المنزل، لأنها المكان الأول التي تجمع العائلة بشكل يومي مع الوصول إلى الراحة التامة والاسترخاء بالإضافة إلى أنها مكان الترفيه بمشاهدة التلفاز، ونظرا لكل هذا من الضروري العناية والاهتمام بالتفاصيل التي تخص هذه الغرفة، ومن أول وأهم هذه الأشياء هي شاشة التليفزيون أو البلازما لأنه المكان الذي يتجمع حوله العائلة يوميا، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة أفكار مختلفة ومتميزة لوضع شاشة العرض بشكل عصري ومناسب للمساحة والمكان.
يتميز هذا التصميم بوجود طاولة طولية الشكل ومميزة ذات اللون الأبيض ذات الملمس الناعم واللامع والتي تسمح بوضع الأغراض والديكورات سواء بأشكال المزهريات الكريستال، ويتمتع التصميم بخلفية رائعة من اللون الرمادي المحايد والذي يستخدم خصيصا في غرف المعيشة، ويحيط شاشة العرض بعض وسائل التزيين من لوحات جدارية ومرآة وبعض وسائل الإضاءة الصناعية، أما فيما يخض الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية بأرضيات خشبية، وبمساحة منطقية ما بين الأريكة والمقاعد والشاشة لرؤية أكثر وضوحا.
يظهر من هذا التصميم التنسيق والتنظيم والترتيب للاختيار الأمثل والمناسب لوضع شاشة العرض بشكل يسمح برؤية واضحة لكافة المقاعد ومن مختلف الجهات، واللون المهيمن على التصميم هو اللون الأبيض أو ما يقرب من السكري الفاتح، ويتمتع هذا التصميم بالديكور الأنيق الخاص به، وتناسب الألوان لكي تبرز الشكل الخاص بالشاشة مع وجود الطاولة التي تقع أسفل الشاشة وتمنح التصميم نوعا من التناسق.
يعد هذا التصميم من التصميمات المميزة فهو مختلف في أكثر من جانب ما بين المساحة المتوسطة والمستغلة بشكل صحيح، والألوان الفاتحة التي تمنحنا البهجة والإشراق مع التناسق والدقة بالإضافة إلى حجم الشاشة الكبير الذي يسمح بالاستمتاع بالمشاهدة مع وجود المكبرات الصوتية ونظام الهوم سينما مما يضفي على التصميم نوع من الرقي بالإضافة إلى إدارة نظام الإضاءة بشكل رائع ما بين جانبية ومدفونة ومباشرة حتى تكمل المشهد، مع وجود مكان لتناول المشروبات والاطعمة ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية المميزة والأرضيات الخشبية اللامعة التي تساعد في إظهار التصميم بشكل أكثر جمالا.
من الواضح على هذا التصميم بروز النمط الاسكندنافي، وأهم ما يميزه بروز العنصر الخشبي ويتضح ذلك في الجدران وبالطبع الخلفية الخاصة بالتلفاز والطاولة الخشبية، على الرغم من أن المساحة الخاصة بغرفة المعيشة صغيرة وطولية الشكل، أما بالنسبة للأرائك فهي من اللون الرمادي المحايد ولا يخلو التصميم من اللمحة الخاصة بالديكور من وجود بعض الفازات واللوحات الجدارية، وتتنوع الإضاءة الصناعية بكافة أشكالها.
لا شك أن للألوان وخصوصا الأبيض والأسود رونق خاص عند توظيفهم في غرف المعيشة ومن الأمثلة لذلك هذا التصميم الذي يجمع فيما بينهم، ونلاحظ كأن التصميم منقسم ما بين جانب أبيض من جدار وطاولة لوضع التلفاز ورف علوي بأدراج لزيادة عناصر الديكور، وما بين الأريكة ذات اللون الأسود اللامع وتناسبه مع السجاد، وتلعب الإضاءة دور متوازن في التصميم.
بالطبع استخدام اللون الأبيض يعد واحدا من أهم الوسائل المستخدمة في توسيع المساحة، وهذا لا يغني عن استخدام ألوان أخرى كالأصفر في الوسائد والبنفسجي في السجاد بالإضافة إلى اللمحة الطبيعية الواضحة في كل من النباتات وهيمنة ضوء الشمس.
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