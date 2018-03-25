فخامة وكلاسيكية في 5 صالات رائعة

من المعروف عن غرف الاستقبال أو الصالات كما كانت تسمى في الماضي تعتبر من أكثر الأماكن التي من الضروري العناية والاهتمام بها وبالتفاصيل الخاصة بها فهي أول مكان يراه الضيوف ومما يعني معرفتهم بالذوق الخاص بك وهو مكان الاستقبال لذلك سميت بهذا الاسم، وكلنا على علم ودراية أن غرف الاستقبال من الممكن أن تتكون من الصالون والأنتريه وغرفة السفرة أو وحدة تناول الطعام، أما بالنسبة للنمط الكلاسيكي فهو يعتمد بشكل كبير على الذوق الرفيع والفخامة والأناقة واستخدام بعض التفاصيل والديكورات والألوان وقطع الأثاث التي تخص هذا النمط، ومن أهم ما يميز النمط الكلاسيكي استخدام اللون الذهبي في بعض الثريا والحلي بالإضافة إلى استخدام اللوحات والتابلوهات الخشبية مع وجود الشمعدان، أما فيما يخص السقف فهو في الغالب من الجبس بورد الذي يميل بعض الشيء إلى النمط المعاصر، بالنسبة للإضاءة فتتنوع ما بين أعمدة جانبية ومدفونة ونجف من الكريستال وغيره، مع إمكانية وجود المدفأة في التصميم، مع احتمالية إدخال العنصر الحجري بشكل متناسق، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال تشكيلة متميزة من غرف الاستقبال الكلاسيكية.