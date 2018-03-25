فخامة وكلاسيكية في 5 صالات رائعة

من المعروف عن غرف الاستقبال أو الصالات كما كانت تسمى في الماضي تعتبر من أكثر الأماكن التي من الضروري العناية والاهتمام بها وبالتفاصيل الخاصة بها فهي أول مكان يراه الضيوف ومما يعني معرفتهم بالذوق الخاص بك وهو مكان الاستقبال لذلك سميت بهذا الاسم، وكلنا على علم ودراية أن غرف الاستقبال من الممكن أن تتكون من الصالون والأنتريه وغرفة السفرة أو وحدة تناول الطعام، أما بالنسبة للنمط الكلاسيكي فهو يعتمد بشكل كبير على الذوق الرفيع والفخامة والأناقة واستخدام بعض التفاصيل والديكورات والألوان وقطع الأثاث التي تخص هذا النمط، ومن أهم ما يميز النمط الكلاسيكي استخدام اللون الذهبي في بعض الثريا والحلي بالإضافة إلى استخدام اللوحات والتابلوهات الخشبية مع وجود الشمعدان، أما فيما يخص السقف فهو في الغالب من الجبس بورد الذي يميل بعض الشيء إلى النمط المعاصر، بالنسبة للإضاءة فتتنوع ما بين أعمدة جانبية ومدفونة ونجف من الكريستال وغيره، مع إمكانية وجود المدفأة في التصميم، مع احتمالية إدخال العنصر الحجري بشكل متناسق، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال تشكيلة متميزة من غرف الاستقبال الكلاسيكية.
يتميز هذا التصميم بالمساحة الكبيرة؛ حيث أنه يتكون من أكثر من وحدة ما بين أكثر من انتريه وصالون وسفرة، وكل هذا يشترك في اتحاد اللون باللون الكريمي والذهبي الذي يعد من أهم ملامح النمط الكلاسيكي، أما فيما يخص السقف فهو من الجبس بورد والستائر متعددة وكلاسيكية، والإضاءة تتباين ما بين الصناعية البارزة من النجف الكريستال والمدفونة، الجدران تنحصر ما بين اللون الرمادي والكريمي والأرضيات من السيراميك باللون الأبيض والأسود، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث مزهريات النباتات والزهور.
هذا التصميم يلقي النظر على التصميم الخاص بالانتريه، وهو عبارة أكثر من أريكة منهم اثنان نفس اللون والشكل باللون البيج وأريكة بنية، أما المقاعد فهي باللون الأسود وكل هذا مناسب وملائم بشكل كبير مع السجادة والطاولة، وكذلك الستائر والجدران والأرضيات مع لمسات الديكور والإضاءة.
يتميز هذا التصميم بالخلط والمزج ما بين النمط الكلاسيكي والحديث البارزة من هيمنة اللون الأبيض في مختلف أرجاء التصميم بداية من قطع الأثاث وصولا إلى الجدران والسقف والستائر، ويتضح من هذا التصميم انقسامه إلى قطعتين وهما غرفة المعيشة وغرفة السفرة، بالإضافة إلى وجود مكتبة كبيرة لوضع الكتب وبعض التحف، ويظهر العنصر الزجاجي في السطح الخاص بطاولة السفرة والرفوف الزجاجية للمكتبة، أما بالنسبة للإضاءة فهي مزيج بين الطبيعية والصناعية.
يمتاز هذا التصميم بالجمال والأناقة التي تتجلى من خلال الأثاث الكلاسيكي ذو الإطار الخشبي مع اللون البيج مع الوسائد المبهرة بالإضافة إلى الطاولة المستطيلة من الخشب ذو اللون البني الداكن والمزينة بالتحف الذهبية الفخمة، أما الأرضيات فهي من الرخام اللامع والجدران المتناسقة، وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في التصميم من خلال النجف الكريستال ذات الحجم الكبير وبعض الأضواء الجانبية التي تبرز جمال التصميم ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية وهي الأصيص النباتي.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد أنه يحمل بعض اللمحات الخاصة بالنمط الكلاسيكي مع النمط المعاصر أيضا، ويظهر ذلك في الأريكة والمقاعد البيضاء مع دخول اللون البيج والمكتبتين على الجوانب باللون البيج مع الخلفية الجدارية بورق الحائط المزخرف الهادئ بالإضافة إلى الستائر مع النباتات الطبيعية والستائر لتتكون لدينا لوحة فنية غاية في الفخامة.
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