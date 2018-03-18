شقة صغيرة مبهرة على مساحة 60 متر مربع فقط

شقة صغيرة!.. هل تعتقد أن ذلك سيصبح العقبة أمامك في أن تمتلك تصميم رائع؟.. بالتأكد أنت لم ترى هذا النموذج المميز لشقة صغيرة مبهرة على مساحة 60 متر مربع، دقة الاختيار ومهارة تجميع العناصر، اليوم سنطوف معا في جولة رائعة بين أركان شقة رائعة ستتمنى لو يوما تمتلكها ..
المساحات المفتوحة هي الحل الأمثل للشقق الصغيرة، يمكنك دمج ثلاث فراغات أو أكثر معا وتستغنى عن الجدران كحل أمثل للتغلب على الشعور بالضيق..
سترى هنا في الجهة الأأخرى من المساحة، حرص المصمم على الإضاءة الطبيعية، لينعم براحة واستقرار داخل تلك المساحة الصغيرة، مع اختيار ألوان فاتحة وستائر خفيفة وأثاث أقل..
المطابخ العصرية تحافظ على إدراك الاحتياجات بأقل التفاصيل والتعقيدات، وتخلق لك استخدامات مبهرة من كل ركن داخل التصميم، بألوان رمادية وأرضية زرقاء منقوشة تألق المطبخ الخاص بشقتنا اليوم ..
استغلال جدار بالكامل لتصميم خزانة في غرفة النوم شئ مهم وأساسي، لخلق مساحات جديدة للتخزين والحفاظ على تنظيم الفراغ ..
أراد المصمم أن يؤكد لنا أن المساحة الصغيرة لا تمنعنا عن تصميم غرفة لرضيعنا وخلق مساحة خاصة به كما فعل هو هنا ..