الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة مبهرة على مساحة 60 متر مربع فقط

آية منير آية منير
PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Loading admin actions …

شقة صغيرة!.. هل تعتقد أن ذلك سيصبح العقبة أمامك في أن تمتلك تصميم رائع؟.. بالتأكد أنت لم ترى هذا النموذج المميز لشقة صغيرة مبهرة على مساحة 60 متر مربع، دقة الاختيار ومهارة تجميع العناصر،  اليوم سنطوف معا في جولة رائعة بين أركان شقة رائعة ستتمنى لو يوما تمتلكها ..

1. مطبخ مفتوح وطاولة طعام وغرفة معيشة ..

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

المساحات المفتوحة هي الحل الأمثل للشقق الصغيرة، يمكنك دمج ثلاث فراغات أو أكثر معا وتستغنى عن الجدران كحل أمثل للتغلب على الشعور بالضيق..

من جهة أخرى ..

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

سترى هنا في الجهة الأأخرى من المساحة، حرص المصمم على الإضاءة الطبيعية، لينعم براحة واستقرار داخل تلك المساحة الصغيرة، مع اختيار ألوان فاتحة وستائر خفيفة وأثاث أقل..

مطبخ حديث وعصري

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

المطابخ العصرية تحافظ على إدراك الاحتياجات بأقل التفاصيل والتعقيدات، وتخلق لك استخدامات مبهرة من كل ركن داخل التصميم، بألوان رمادية وأرضية زرقاء منقوشة تألق المطبخ الخاص بشقتنا اليوم ..

خزانة عملية جدا ..

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الملابس
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

استغلال جدار بالكامل لتصميم خزانة في غرفة النوم شئ مهم وأساسي، لخلق مساحات جديدة للتخزين والحفاظ على تنظيم الفراغ ..

غرفة نوم رضيع ..

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الاطفال
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

أراد المصمم أن يؤكد لنا أن المساحة الصغيرة لا تمنعنا عن تصميم غرفة لرضيعنا وخلق مساحة خاصة به كما فعل هو هنا ..

أفكار كبيرة للحمامات الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً