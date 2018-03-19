5 تصميمات أنيقة لطاولات طعام زجاجية

الطاولات الكريستالية قطعة أساسية لابد من اقتنائها بالنسبة لكثير من الناس. في الواقع ، على مر السنين لم تخرج من الموضة ومازالت تحتفظ دائما بسحرها. الطاولات المصنوعة من الزجاج أو الزجاج المصقول، هي عناصر التصميم التي يمكن أن تجعل أي بيئة أنيقة للغاية.
يمكن أن تكون الطاولات الكريستالية، أشكال مختلفة: مستطيلة ، مربعة ، بيضاوية أو مستديرة، فيما يكون هيكل الطاولات الكريستالية هو العنصر المتغير، في الواقع يمكن أن يكون هناك دعم من الفولاذ أو الحديد أو الخشب.
غالبًا ما ينغمس المهندسون المعماريون والمصممين، في تصميم طاولات كريستالية ذات منحوتات جميلة تحت الطاولة، وفي الواقع من خلال الزجاج ، يمكنك رؤية كل شيء أسفلها ، ومن ثم فإن
أرجل الطاولة قد احتلت مكانة هامة في إنشاء وتصنيع الطاولة نفسها. دعونا نرى بعض النماذج البلورية الأنيقة معًا!
هنا نجد طاولة كريستالية كلاسيكية أصيلةمستطيلة الشكل. تحتل جزءًا جيدًا من غرفة الطعام وخلفها نجد خزانة جانبية تمتد على طول الجدار بأكمله. لا تحتاج الطاولة الكريستالية إلى أن تكون مغطاة بأغطية المائدة أو بأشياء أخرى ، لتقدير جمالها بشكل أكبر فمن الأفضل تركها
عارية. وضعت حول هذه الطاولة الجميلة، ليس فقط كراسي تقليدية، ولكن كراسي منجدة، كما تم إدخال سجادة بنية كبيرة تحت الطاولة.
كما سبق أن قلنا ، فإن الطاولة البلورية لها سحر خاص بها، فهي خالدة. هذا هو السبب في أن هذه المائدة العتيقة الجميلة من قبل Mémoire لا تزال حديثة ومعاصرة. قاعدتها مصنوعة من الحديد على شكل خطوط متوازية ، والتي تقع في وسط طاولة الطعام، ولها تمديدات لدعم الأرضية. تصميم مثالي إذا تم دمجه مع كراسي من الألومنيوم ومقاعد محشوة. لن تضطر لإضافة أي شيء أكثر.
نموذج مثالي للطاولة الزجاجية فائقة الحداثة. قاعدة هذا الجدول مصنوعة من الزجاج المقسّى، وبالتالي فهي مقاومة تمامًا ويمكن أن تكون قياسات سماكتها: 12 مم، 15 ملم أو 19 ملم ، في الزجاج المقسّى الشفاف أو غير الشفاف.
قاعدة هذه القطعة من الأثاث مصنوعة من الفولاذ وتوجد في إصدارات مختلفة: فولاذ مصقول أو غير لامع أو مطلي باللاكيه. ولكن أيضًا بألوان مختلفة: الأبيض والأسود والرمادي والرمادي الداكن والأزرق الفاتح والأزرق والأحمر والبني الداكن.
لجعلها كائنًا فخمًا حقًا ، من الممكن أيضًا الحصول على نموذج مع ملحق مركزي من الذهب عيار 24 قيراطًا أو بعنصر خشبي من خشب البلوط والجوز الأمريكي والجوز الأمريكي. مثالية لأولئك الذين يبحثون عن عنصر فريد وقيمة للغاية.
يمكن أيضا أن تكون الطاولة البلورية من الزجاج الواقي. في هذه الحالة ، على سبيل المثال، تم وضعه فوق طاولة خشبية جميلة. الزجاج قادر على إعطاء الكثير من الضوء للبيئة مع انعكاساته وتوفير الحماية للطاولة الخشبية ، خاصة إذا كانت الطاولة قديمة ولا نريد أن تتلف.
بالإضافة إلى ذلك ، يعطي طلاء الكريستال لمسة من الأناقة إلى البيئة ، والتي قد تكون ريفية بعض الشيء. كما تم الانتهاء من هذه الطاولة مع الكراسي المنجدة الجميلة، مما يخلق بيئة ترحيبية للغاية.
يمكن أيضا أن تكون طاولات الزجاج قابلة للتمديد ويمكن استخدامها في غرفة المعيشة ولكن أيضا في المطبخ أو في مكتب. في هذا التصميم نرى طاولة طعام مع مزيج من الكريستال والخشب،مع غيرها من المواد مثل الفولاذ، التي نراها في ملامح والقاعدة. مظهر حديث للغاية وتصميم متقن يتمكن من الجمع بين عناصره الثلاثة بشكل جيد للغاية.
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