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5 تصميمات أنيقة لطاولات طعام زجاجية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
ANDAR MODELO GAIA 2014, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores Dining roomTables Wood effect
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الطاولات الكريستالية قطعة أساسية لابد من اقتنائها بالنسبة لكثير من الناس. في الواقع ، على مر السنين لم تخرج من الموضة ومازالت تحتفظ دائما بسحرها. الطاولات المصنوعة من الزجاج أو الزجاج المصقول، هي عناصر التصميم التي يمكن أن تجعل أي بيئة أنيقة للغاية.

يمكن أن تكون الطاولات الكريستالية، أشكال مختلفة: مستطيلة ، مربعة ، بيضاوية أو مستديرة، فيما يكون هيكل الطاولات الكريستالية هو العنصر المتغير، في الواقع يمكن أن يكون هناك دعم من الفولاذ أو الحديد أو الخشب.

غالبًا ما ينغمس المهندسون المعماريون والمصممين، في تصميم طاولات كريستالية ذات منحوتات جميلة تحت الطاولة، وفي الواقع من خلال الزجاج ، يمكنك رؤية كل شيء أسفلها ، ومن ثم فإن أرجل الطاولة قد احتلت مكانة هامة في إنشاء وتصنيع الطاولة نفسها. دعونا نرى بعض النماذج البلورية الأنيقة معًا!

1. طاولة كلاسيكية من الكريستال

ANDAR MODELO GAIA 2014, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores Dining roomTables Wood effect
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

 هنا نجد طاولة كريستالية كلاسيكية أصيلةمستطيلة الشكل. تحتل جزءًا جيدًا من غرفة الطعام وخلفها نجد خزانة جانبية تمتد على طول الجدار بأكمله. لا تحتاج الطاولة الكريستالية إلى أن تكون مغطاة بأغطية المائدة أو بأشياء أخرى ، لتقدير جمالها بشكل أكبر فمن الأفضل تركها عارية. وضعت حول هذه الطاولة الجميلة، ليس فقط كراسي تقليدية، ولكن كراسي منجدة، كما تم إدخال سجادة بنية كبيرة تحت الطاولة.

2. طاولة كريستال عتيقة

Stili diversi assieme per creare lo "stile memoire", mémoire mémoire Dining roomTables
mémoire

mémoire
mémoire
mémoire

 كما سبق أن قلنا ، فإن الطاولة البلورية لها سحر خاص بها، فهي خالدة. هذا هو السبب في أن هذه المائدة العتيقة الجميلة من قبل Mémoire لا تزال حديثة ومعاصرة. قاعدتها مصنوعة من الحديد على شكل خطوط متوازية ، والتي تقع في وسط طاولة الطعام، ولها تمديدات لدعم الأرضية. تصميم مثالي إذا تم دمجه مع كراسي من الألومنيوم ومقاعد محشوة. لن تضطر لإضافة أي شيء أكثر.

3. طاولة كريستالية فائقة الحداثة

Tavolo Phantom, Lestrocasa Firenze Lestrocasa Firenze Dining roomTables
Lestrocasa Firenze

Lestrocasa Firenze
Lestrocasa Firenze
Lestrocasa Firenze

نموذج مثالي للطاولة الزجاجية فائقة الحداثة. قاعدة هذا الجدول مصنوعة من الزجاج المقسّى، وبالتالي فهي مقاومة تمامًا ويمكن أن تكون قياسات سماكتها: 12 مم، 15 ملم أو 19 ملم ، في الزجاج المقسّى الشفاف أو غير الشفاف.

قاعدة هذه القطعة من الأثاث مصنوعة من الفولاذ وتوجد في إصدارات مختلفة: فولاذ مصقول أو غير لامع أو مطلي باللاكيه. ولكن أيضًا بألوان مختلفة: الأبيض والأسود والرمادي والرمادي الداكن والأزرق الفاتح والأزرق والأحمر والبني الداكن.

لجعلها كائنًا فخمًا حقًا ، من الممكن أيضًا الحصول على نموذج مع ملحق مركزي من الذهب عيار 24 قيراطًا أو بعنصر خشبي من خشب البلوط والجوز الأمريكي والجوز الأمريكي. مثالية لأولئك الذين يبحثون عن عنصر فريد وقيمة للغاية.

4. طاولة كريستالية مع واقي خشبي

FORTE DEI MARMI, M.H.I.D. MAIOCCHI HOUSE INTERIOR DESIGNER M.H.I.D. MAIOCCHI HOUSE INTERIOR DESIGNER Dining roomTables
M.H.I.D. MAIOCCHI HOUSE INTERIOR DESIGNER

M.H.I.D. MAIOCCHI HOUSE INTERIOR DESIGNER
M.H.I.D. MAIOCCHI HOUSE INTERIOR DESIGNER
M.H.I.D. MAIOCCHI HOUSE INTERIOR DESIGNER

يمكن أيضا أن تكون الطاولة البلورية من الزجاج الواقي. في هذه الحالة ، على سبيل المثال، تم وضعه فوق طاولة خشبية جميلة. الزجاج قادر على إعطاء الكثير من الضوء للبيئة مع انعكاساته وتوفير الحماية للطاولة الخشبية ، خاصة إذا كانت الطاولة قديمة ولا نريد أن تتلف.

بالإضافة إلى ذلك ، يعطي طلاء الكريستال لمسة من الأناقة إلى البيئة ، والتي قد تكون ريفية بعض الشيء. كما تم الانتهاء من هذه الطاولة مع الكراسي المنجدة الجميلة، مما يخلق بيئة ترحيبية للغاية.

5. طاولة كريستال مختلطة

Arbito Dining Tables, Quality Lounge Suites Quality Lounge Suites Dining roomTables
Quality Lounge Suites

Arbito Dining Tables

Quality Lounge Suites
Quality Lounge Suites
Quality Lounge Suites

 يمكن أيضا أن تكون طاولات الزجاج  قابلة للتمديد ويمكن استخدامها في غرفة المعيشة ولكن أيضا في المطبخ أو في مكتب. في هذا التصميم نرى طاولة طعام  مع مزيج من الكريستال والخشب،مع غيرها من المواد مثل الفولاذ، التي نراها في ملامح والقاعدة. مظهر حديث للغاية وتصميم متقن يتمكن من الجمع بين عناصره الثلاثة بشكل جيد للغاية.

لمزيد من التصميمات والديكورات المبتكرة لطاولات الطعام، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات رائعة ومميزة لغرفة الطعام

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