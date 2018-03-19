5 تصميمات أنيقة لطاولات طعام زجاجية

الطاولات الكريستالية قطعة أساسية لابد من اقتنائها بالنسبة لكثير من الناس. في الواقع ، على مر السنين لم تخرج من الموضة ومازالت تحتفظ دائما بسحرها. الطاولات المصنوعة من الزجاج أو الزجاج المصقول، هي عناصر التصميم التي يمكن أن تجعل أي بيئة أنيقة للغاية.

يمكن أن تكون الطاولات الكريستالية، أشكال مختلفة: مستطيلة ، مربعة ، بيضاوية أو مستديرة، فيما يكون هيكل الطاولات الكريستالية هو العنصر المتغير، في الواقع يمكن أن يكون هناك دعم من الفولاذ أو الحديد أو الخشب.