5 أفكار فعالة لغرفة مُشرقة

هل نوافذ شقتك ببساطة صغيرة جدًا؟ أم أن المنظر الوحيد الذي يمكنك مشاهدته من الأمام هو بيت الجيران والذي يحرمك من نور النهار؟ ربما آن الأوان للقلق بشأن إعطاء مزيد من السطوع لغرفك. ولكن كيف يتم توفير هذه التصميمات الداخلية المبتكرة بتكلفة قليلة؟

من المحتمل أن تؤدي السقوف غير المرتفعة جدًا والنوافذ الصغيرة نسبيًا إلى الحصول على غرفة أقل ظلامًا وأكثر إشراقة، وذلك مع بعض الحيل الاخرى التي يمكنها مواجهة هذا الوضع الصعب، والتي نخبرك عنها في هذا المقال من هوميفاي، مما يمنحك بعض النصائح حول كيفية تزيين غرفك المظلمة وجعلها أكثر إشراقًا. تعرف عليهم معنا!