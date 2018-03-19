5 أفكار فعالة لغرفة مُشرقة

هل نوافذ شقتك ببساطة صغيرة جدًا؟ أم أن المنظر الوحيد الذي يمكنك مشاهدته من الأمام هو بيت الجيران والذي يحرمك من نور النهار؟ ربما آن الأوان للقلق بشأن إعطاء
مزيد من السطوع لغرفك. ولكن كيف يتم توفير هذه التصميمات الداخلية المبتكرة بتكلفة قليلة؟
من المحتمل أن تؤدي السقوف غير المرتفعة جدًا والنوافذ الصغيرة نسبيًا إلى الحصول على غرفة أقل ظلامًا وأكثر إشراقة، وذلك مع بعض الحيل الاخرى التي يمكنها مواجهة هذا الوضع الصعب، والتي نخبرك عنها في هذا المقال من هوميفاي، مما يمنحك بعض النصائح حول كيفية تزيين غرفك المظلمة وجعلها أكثر إشراقًا. تعرف عليهم معنا!
أولئك الذين لديهم الفرصة يجب أن يختاروا بالتأكيد أرضية مشرقة وفاتحة في التصميم الداخلي للغرف المظلمة. الأرضيات الخشبية مثالية في هذه الحالة ، ولكن من المؤكد أيضًا أن حلول السيراميك لن يتم استبعادها ، في الواقع! إذا كنت لا تزال ترغب في اختيار مثال لمشروع الصورة ، فنحن نوصي بأنواع الأخشاب الخفيفة مثل القيقب والبتولا والصنوبر.
وإذا لم يكن من الممكن استبدال الأرضية بسهولة في شقتك ، فلا داعي للقلق. سجادة بتصميم جميل ، كبيرة الحجم وذات لون فاتح ستضفي على غرفتك لمسة من الانتعاش والضوء.
يسمح الأثاث الزجاجي و البلوري بنفاذ أكبر قدر ممكن من الضوء المتاح ، مما يعطي في المقابل انعكاسات رائعة. المثال الذي نراه هنا يناسب تمامًا الغرف المظلمة، ليس فقط طاولة الطعام تحتوي على قمة مصممة أساسًا من الزجاج ، ولكنها مجهزة أيضًا بكراسي شفافة حديثة.
الأقمشة والستائر المظلمة والثقيلة ليست مناسبة أبدًا في غرفة مظلمة، كما تعلمون. بدلاً من ذلك ، يجب أن ننتقل إلى الأقمشة والألوان المحايدة ، كما نرى في غرفة النوم هذه ، حيث تصبح البياضات والستائر ذريعة لإضاءة الأجزاء الداخلية بالضوء الطبيعي والمنعكس. إذا كنت تحب الستائر ذات الألوان الهامة ، ننصحك بدمجها مع الستائر الشفافة ، بحيث يتم دفعها جانباً خلال اليوم.
في البيئات الصغيرة التي يسيطر عليها الظلام، من الجيد تجنب عناصر التقسيم الثقيلة والقاطعة، خاصة إذا كانت نوافذنا بدلاً من كونها صغيرة غائبة تمامًا! خذ على سبيل المثال من هذا الحمام. على الرغم من موقعه الداخلي في المنزل، إلا أنه ليس مظلمًا على الإطلاق وذلك بفضل الجدران الزجاجية والفواصل الشفافة بين أجزائه.
ننتهي من مقالنا مع صورة تلخص كل ما سبق في صورة واحدة، حيث توافر معظم النقاط التي ذكرناها أعلاه: أرضية مضيئة ، أقمشة بألوان محايدة وقطعة أثاث زجاجية شفافة. في الحقيقة نلاحظ أيضًا شيئًا أكثر ، النوافذ الكبيرة التي تخترق جدران غرفة المعيشة الجميلة. إنه حل مثالي ، نأمل أن تتمكن من اختياره إذا كنت على وشك البدء في مشروع جديد لمنزلك. خلاف ذلك ، نحن على يقين من أن أفكارنا سوف تساعدك على جعل منزلك أكثر إشراقا!
لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تغييرات صغيرة تجعل منزلك أكثر جمالًا