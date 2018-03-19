5 تصميمات لمطابخ حديثة رائعة

المطبخ ليس مجرد مكان عمل، بل هو مساحة معيشية تتسم بالحميمية والدفء، في الواقع هو مصنع الذكريات والروائح التي لا تُنسى، والوجبات التي تلتف حولها العائلة تتبادل أطراف الحديث والنكات والضحكات.
إذا كنت منجذبًا لفكرة وجود مطبخ مع مناظر خلابة ، وقادر على جذب الانتباه بالمواد المستخدمة في زخرفته، والهندسة التي تشكله والألوان التي ترسم ملامحه، فلا تتدع هذه الفرصة تفوتك!
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بمجموعة صغيرة ومميزة من المطابخ الحديثة الرائعة، التي تُشكل مساحة معيشية نود جميعًا لو أننا نملك مثلها. شاهدهم معنا!
للوهلة الأولى ، ينقل هذا المطبخ إحساسًا هندسيًا رائعًا للأجزاء الفردية، التي تتفاعل مع بعضها البعض في كل ركن من أركان الفضاء. غالباً ما تتميز المطابخ الحديثة بوجود شخصيات هندسية متناثرة هنا وهناك ، وفي أحيان أخرى تشكل كلها من عنصر واحد.
في هذا المطبخ، نرى الثريات الفولاذية تسلط الضوء على الأشكال الهندسية البحتة للطاولة مع البار ، وخزانة الكتب التي تحتل جانب من أثاث المطبخ، كما أنها تُبرز قليلًا المدفأة المضاءة في الجزء الخلفي من الغرفة. تضفي إطارات الزجاج الملون الخماسي لمسة رائعة على تصميم هذا المطبخ، مما يزيد من بساطة ونقاء التفاصيل الهندسية المتناوبة.
يعتبر هذا المطبخ مثاليًا للبيئات الكبيرة جدًا، والتي تميل إلى دمج المزيد من المساحات، حتى تكون أكثر راحة وبدون عوائق مادية، كما أنه مناسب لتنظيم الأمسيات لأفراد العائلية والأصدقاء.
الصلب والرخام يهيمنان بتألق، حيث الصلب يتمتع بمظهر جميل ودائم، في حين يجلب الرخام الأناقة والخفة الجمالية مع العروق الرمادية. ومن أجل تحريك كل شيء، تم وضع جزيرة مركزية، مع موقد وغطاء، فيما تم استغلال البار بشكل مفيد للوجبات السريعة.
ألوان البحر هي الأجمل لمطبخ غير تقليدي، مع تدخلات لطيفة باللون الأبيض، كما لو كانت رغوة من الأمواج المتكسرة ، وكلها مغلقة في أشكال هندسية محددة جيدًا.
تصميم مثالي في الشقق الكبيرة والمشرقة. هذا النوع من المطابخ مع ألوانه وأشكاله، يحتاج إلى تلوين الجدران التي تعزز المساحة، ولكن في نفس الوقت لا تتناقض مع ألوان الهيكل؛ لهذا السبب نوصي بلون رمادي فاتح جدًا وأنيق.
يعبر هذا المطبخ عن شخصية قوية للغاية، سواء من حيث نمط الأثاث، الذي يذكرنا بأسلوب الماضي، أو من حيث التناقضات بين الألوان والمواد. صممت الجزيرة المركزية من خشب الجوز والمصنوعة يدويًا ، وتدلى أعلاها ثريا كما باقة الزهور، نتيجة تجميع العديد من المصابيح الكهربائية بالأسلاك السوداء، والتي تتناسق مع الظلال الداكنة للأسود في الأرضية.
يوضح المثال الأخير، مطبخًا فريدًا يتميز بأشكال هندسية متواصلة في الأثاث وعلى الحائط، ويتميز الأخير بمثلثات رمادية وسوداء وبيضاء. حتى الأضواء الثلاثة ، في النمط الصناعي، التي تتدلى على الطاولة، تم ترتيبها لخلق أنماط هندسية خاصة جدا لمطبخ.
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