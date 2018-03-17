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5 تصميمات ستحبها في غرفة طفلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
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غرف الأطفال تعد من أكثر الغرف إهمالاً و ذلك لعدم درايتنا الكافية بإحتياجات الأطفال، فنلجأ دائماً إلى الغرف ذات الشكل الجميل ولكن لا نلتفت إلى ما قد يحتاجه الطفل من حيث العملية،  فتنتشر الفوضى في كل البيت و ليس فقط في غرفته، كما قد لا يجد مكان لللعب ويضطر إلى الخروج من غرفته ليبحث عن مكان أخر لللعب أو الإستذكار.

و لذلك جئنا لكم ببعض الأفكار للعناصر التي يحتاجها الطفل في غرفته ليحصل على غرفة متكامله و مثالية.

1- غرفة من الباستيل والخشب

Clamberdoodle bed homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
homify

Clamberdoodle bed

homify
homify
homify

أهم عناصر غرفة النوم،  بينما قد تكون الأسرة ذات الأشكال المميزة مبهرة و لكنها تأخذ مساحة كبيرة كما أنها قد تصيب الطفل بالملل بعد فترة. ولذلك إحرص على جعل السرير ذو تصميم بسيط و يمكن أيضاً استغلال وحدة السرير للتخزين أو كوحدة متعددة الاستخدامات.

2- القراءة

Der Pouf das Sitzkissen, Knit Kit GmbH Knit Kit GmbH Nursery/kid's roomToys
Knit Kit GmbH

Knit Kit GmbH
Knit Kit GmbH
Knit Kit GmbH

شجع أطفالك على القراءة عن طريق خلق ركن بسيط يمكنهم الجلوس فيه عند القراءة و تصفح الكتب، يمكنكم أيضاً الجلوس معهم في هذا الركن لقراءة القصص سوياً.

3- الرسم على الجدران

Sticker Les Sirènes, Bumoon Bumoon Nursery/kid's roomAccessories & decoration Multicolored
Bumoon

Bumoon
Bumoon
Bumoon

الغرفة يجب أن تعبر عن الأطفال، فيمكنك رسم، لصق أو تعليق لوحات لشخصياتهم المفضلة على الحائط بألوان جميلة ومبهجة، لتظهر شخصياتهم على حوائط غرفهم و لخلق جو رائع في الغرفة.

4- اللعب

Zimmerideen für Kleinkinder und Babys | Modern, innovativ, hochwertig | dearkids italian design , MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Nursery/kid's roomToys
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

بعمل ركن للعب فإنك تصنع مساحة خاصة لأطفالك يسمح لهم فيها بوضع ألعابهم في كل مكان بدون إحداث فوضى في كل أرجاء المنزل و بدون الحد من حريتهم. ففي هذا الركن يمكن للأطفال استضافة أصدقائهم و اللعب و عمل النشاطات المتنوعة و لذلك يفضل أن يحتوي على طاولة صغيرة و كراسي.

5- خزانة الملابس

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Nursery/kid's roomStorage
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من المهم وجود مكان لتخزين الملابس الخاصة بالطفل، و نظراً للمقاسات الصغيرة و الخاصة بالأطفال فمن الأفضل أن يحتوي الدولاب على أدراج لتقسيم الملابس حسب الحاجة و لسهولة الوصول إليها للحد من الفوضى، فغرف الأطفال إن لم يتم السيطرة على كل العناصر الخاصة بهم و كان لكل عنصر مكان خاص لتخزينة سوف تتحول غرفة النوم إلى فوضى مستمرة.

تشكيلة رائعة لحدائق منزلية منمقة

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