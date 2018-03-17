أفكار كبيرة للحمامات الصغيرة

الحمامات الصغيرة من المشاكل التى تواجه العديد فى تصميم المنازل، خاصةً فى المنازل صغيرة المساحة يعتبر الحمام ابصغير مشكلة، ولكن ببعض الحلول البسيطة التى ستقدمها لك اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال، لأستغلال مساحات بشكل جيد من خلال حلول متميزة جداً للديكور واستغلال الديكور فى خلق مساحات للتخزين بطريقة ذكية جداً.
إذا كان حمامك صغير فأنت لست بحاجة إلى حوض كبير بالمرة، يمكنك توفير تلك المساحة واستغلالها فى شئ أخر، فيمكنك على سبيل المثال الأستعانة بحوض صغير مزود بحافة جانبية صغيرة ستستهلك مساحة معقولة جداً من الحمام الخاص بك وفى نفس الوقت ستعطيك مظهر أنيق لحمامك.
المرايات معروفة فى الديكور بقدرتها على خلق مساحات أضافية داخل المنزل، لذلك هى من الحلول المثالية للحمامات صغيرة المساحة، وهنا فى تصميم هذا الحمام كما نرى مساحته صغيرة جداً تم الأستعانة بتلك المرايا الكبيرة فى منتصف الجدار.
الديكورات البسيطة والألوان الفاتحة المبهحة بدورها تعطى مساحات أضافية فى تصميمات المعمارية، لذلك هى من الخيارات المفضلة فى ديكور الحمام صغير المساحة، فكما نرى فى هذا الحمام الصغير الذى لن تشعر بصغر مساحته أبداً والفضل يعود إلى الألوان المبهحة والديكورات البسيطة فى تصميمه.
استغلال رخامة الحوض للتخزين بدورها ستساعدك فى استغلال المساحات داخل الحمام للتخزين، ويمكنك أيضاً لمزيد من المساحة وضع مرايات جانبية كثيرة داخل حمامك الصغير ولن تشعر أنه صغير.
تقسيم الحمام ضرورى جداً لوضع كل شئ بمكانه الصحيح الأرفف مهمة جداً ومهم تحديد المساحات لكل قطعة ستضعها فى الحمام قبل اختيارها، كما يجب البعد عن أى قطع ديكور كبيرة فى تصميم الحمامات الصغيرة حتى تحصل على حمام صغير ومريح.