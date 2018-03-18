5 أفكار رائعة لتجديد جدران مطبخك

لابد أنك قد تساءلت ألا يمكنني الإستغناء عن البلاطات؟ الإجابة هي نعم و الدليل كما تري هو هذه الحوائط من الحجارة المكشوفة لهذا القصر المهيب! الحجارة الطبيعية تعبر عن كثرة الإختيارات المتاحة كما أنها تضمن تصميماً ذو شخصية متفردة فعندما نتحدث عن تصميم المطبخ فلا يعني هذا بأي حال أن الطراز الريفي هو الإختيار الوحيد المقبول فالأثاث المختار بعناية و الأحجار الطبيعية كما في هذه الحالة تخلق تكوينا هائلاً ذو طرازاً صناعياً يضاهي الطراز الريفي جمالاً.