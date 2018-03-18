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5 أفكار رائعة لتجديد جدران مطبخك

آية منير آية منير
Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
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عادة المطابخ تحظى بالقدر الأقل في الإبداع من حيث الجمال والفن، بحجة أنها مساحة عملية أكثر من معيشة وحياة، ولكن الدراسات أثبتت أن جمال تصميم مطبخك يجعل منه مساحة دافئة تتجمع فيها العائلة وتقضي أوقات لطيفة أثناء إعداد الطعام، بل وتجعل المهام اليومية كالتظيف وغسيل الأطباق سهلة وبسيطة، لذا اليوم سنستعرض معا 8 أفكار رائعة لتجديد جدران المطبخ بشكل مبتكرة ومختلف ويتناسب مع مساحات مختلفة وأنماط متعددة ..

1. بلاط صغير ملون ..

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

بأقل الامكانيات اختار المصمم أن يجعل الجدار لوحة فنية مليئة بالتفاصيل مكون من بلاط صغير ملون، يضيف دفئا مميزا مع الخشب والأجواء الريفية الخاصة بالمطبخ..

2. ألوان الطبيعة المبهجة .

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi مطبخ
Lepistes Seramik Atölyesi

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

باختلاف الخامات والألوان، الجدار في المطبخ قد يتحو للوحات من قلب الطبيعة مزينة بشكل يدوي رائع من الموزاييك أو الأوان الخاصة، ولنا أن نتخيل هذا التصميم بدون هذه اللوحة كم سيفقد من جماله وبريقه ..

3. الكلاسيكية ..

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB مطبخ
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

ظهرت مؤخرا صيحة البلاطات الملصقة وهي تسمح لك بتجديد مطبخك بسهولة دون تكسير او خلق حالة طوارئ،  وبهذا الفكر قام المصمم بإضافة لمسات من البلاط الكلاسيكي المقسم وأعاد توزيع المطبخ بشكل جديد ..

4. الحجارة الطبيعية

Toscane, dmesure dmesure مطبخ
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

لابد أنك قد تساءلت ألا يمكنني الإستغناء عن البلاطات؟ الإجابة هي نعم و الدليل كما تري هو هذه الحوائط من الحجارة المكشوفة لهذا القصر المهيب! الحجارة الطبيعية تعبر عن كثرة الإختيارات المتاحة كما أنها تضمن تصميماً ذو شخصية متفردة فعندما نتحدث عن تصميم المطبخ فلا يعني هذا بأي حال أن الطراز الريفي هو الإختيار الوحيد المقبول فالأثاث المختار بعناية و الأحجار الطبيعية كما في هذه الحالة تخلق تكوينا هائلاً ذو طرازاً صناعياً يضاهي الطراز الريفي جمالاً.

5. جدار إبداعي متجدد

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

بين الحين و الآخر نجد أنفسنا نحتاج أن نكتب شيئا في المطبخ فكتيراً ما ننسي أن السكر قد وشك النفاد و أحيانا أخري اللبن و نتمني لو كان في متناول أيدينا قلماً وورقة. وحينها يبدو خيار أن تقوم بتحويل أحد الحوائط إلي سبورة مغرياً ففي عصر التليفونات الذكية لن تحتاج أن تعيد الكتابة فقط قم بإلتقاط صورة وفوق كل ذلك فإن حائطاً كذلك يمكن أن يكون مساحة تعبير لضيوفك المبدعين.

شقة صغيرة مبهرة على مساحة 60 متر مربع فقط

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