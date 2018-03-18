5 أفكار رائعة لتجديد جدران مطبخك

عادة المطابخ تحظى بالقدر الأقل في الإبداع من حيث الجمال والفن، بحجة أنها مساحة عملية أكثر من معيشة وحياة، ولكن الدراسات أثبتت أن جمال تصميم مطبخك يجعل منه مساحة دافئة تتجمع فيها العائلة وتقضي أوقات لطيفة أثناء إعداد الطعام، بل وتجعل المهام اليومية كالتظيف وغسيل الأطباق سهلة وبسيطة، لذا اليوم سنستعرض معا 8 أفكار رائعة لتجديد جدران المطبخ بشكل مبتكرة ومختلف ويتناسب مع مساحات مختلفة وأنماط متعددة ..
بأقل الامكانيات اختار المصمم أن يجعل الجدار لوحة فنية مليئة بالتفاصيل مكون من بلاط صغير ملون، يضيف دفئا مميزا مع الخشب والأجواء الريفية الخاصة بالمطبخ..
باختلاف الخامات والألوان، الجدار في المطبخ قد يتحو للوحات من قلب الطبيعة مزينة بشكل يدوي رائع من الموزاييك أو الأوان الخاصة، ولنا أن نتخيل هذا التصميم بدون هذه اللوحة كم سيفقد من جماله وبريقه ..
ظهرت مؤخرا صيحة البلاطات الملصقة وهي تسمح لك بتجديد مطبخك بسهولة دون تكسير او خلق حالة طوارئ، وبهذا الفكر قام المصمم بإضافة لمسات من البلاط الكلاسيكي المقسم وأعاد توزيع المطبخ بشكل جديد ..
لابد أنك قد تساءلت ألا يمكنني الإستغناء عن البلاطات؟ الإجابة هي نعم و الدليل كما تري هو هذه الحوائط من الحجارة المكشوفة لهذا القصر المهيب! الحجارة الطبيعية تعبر عن كثرة الإختيارات المتاحة كما أنها تضمن تصميماً ذو شخصية متفردة فعندما نتحدث عن تصميم المطبخ فلا يعني هذا بأي حال أن الطراز الريفي هو الإختيار الوحيد المقبول فالأثاث المختار بعناية و الأحجار الطبيعية كما في هذه الحالة تخلق تكوينا هائلاً ذو طرازاً صناعياً يضاهي الطراز الريفي جمالاً.
بين الحين و الآخر نجد أنفسنا نحتاج أن نكتب شيئا في المطبخ فكتيراً ما ننسي أن السكر قد وشك النفاد و أحيانا أخري اللبن و نتمني لو كان في متناول أيدينا قلماً وورقة. وحينها يبدو خيار أن تقوم بتحويل أحد الحوائط إلي سبورة مغرياً ففي عصر التليفونات الذكية لن تحتاج أن تعيد الكتابة فقط قم بإلتقاط صورة وفوق كل ذلك فإن حائطاً كذلك يمكن أن يكون مساحة تعبير لضيوفك المبدعين.