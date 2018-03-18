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دليلك الخاص في تصميم بيتك كلاسيكيا بدون تكلفة

آية منير آية منير
Wohnzimmer, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel غرفة المعيشة
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هل تحب الكلاسيكية؟ .. نعلم أن الأمر قد يبدو مكلفا ومرهقا لتصميم بيتك على أسس الكلاسيكية بالضبط، ولكن هوميفاي اليوم تقدم لك دليلا خاصة ومبسطا لتصميم بيتك على أسس كلاسيكية وترك لمسات خاصة ناعمة على كل ركن ليتحول بيتك لمتحف فني ملئ بالأفكار والسمات الأساسية الجميلة للكلاسيكية ودون تكلفة ..

1. الأثاث المناسب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وهو خطأ شائع يعتقد ويقوم به الكثيرون، هو أن الكلاسيكية تتسم بالضخامة والتفاصيل المزعجة، وهو عكس الواقع تماما، الديكور دائما يختار ما هو الأنسب والأفضلأ، لذا عليك أن تختار الأثاث المناسب للمساحة المتاحة أمامك مع الحفاظ على مسارات حركة ورؤية متوازنة ..

2. الكرانيش والحليات ..

AMARIS Elements l Wohnräume , AMARIS Elements GmbH AMARIS Elements GmbH غرفة المعيشة
AMARIS Elements GmbH

AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH
AMARIS Elements GmbH

أهم ما يميز الأسقف الكلاسيكية هي الكرانيش والحليات المزينة بأدق النقوش وأجملها، والبعض يفضلونها بلون واحد والآخرون يختارون تطعيمها بالذهب ..

3. استعن بما هو قديم..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الانتقائية أحد سمات الكلاسيكية، يمكنك الاستعانة بما هو قديم وتجديده أو الحفاظ على حالته جيدة ومناسبة للاستخدام، كمحاولة رائعة لتزيين بيتك بمحتوياتها وعناصره ..

4. التصميمات التقليدية..

Landhausmoebel | Shabby Chic Alt weiß, Massiv aus Holz Massiv aus Holz غرفة السفرة خشب متين White
Massiv aus Holz

Massiv aus Holz
Massiv aus Holz
Massiv aus Holz

الكلاسيكية تتسم بنوع من التقليدية المحببة لقلوبنا، منها المقاعد ووحدات التخزين وأرجل الطاولات، كلها نمطية وتقليدية ولكن محتفظة بجمالها وبريقها ..

5. الستائر

Wohnzimmer, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel غرفة المعيشة
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

لا شرط في اختيار البراقع والستائر الثقيلة في الديكور الكلاسيكي، بل من الممكن اختيار البساطة كسمة خاصة ببيتك وتصميمه ..

6. الأقمشة الدافئة ..

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
Domicil Möbel GmbH

DOMICIL Journal Wohngenuss

Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH

الديكور الكلاسيكي دافئ بتفاصيله وخاماته الخاصة، لذا فاختيارات الأقمشة فيه تغلب عليها النعومة والثقل، الأصواف والقطيفة والشمواه والحرير المنقوش ..

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7. البراويز ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

البراويز في الكلاسيكية عنصر أساسي بل رئيسي ومهم في اكتمال التصميم ..

8. الثريات الكريستالية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من المؤكد أن الثريات الكريستالية هي أحد أهم سمات الكلاسيكية، وبدونها يفقد التصميم عنصر هام ..

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