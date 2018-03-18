دليلك الخاص في تصميم بيتك كلاسيكيا بدون تكلفة

هل تحب الكلاسيكية؟ .. نعلم أن الأمر قد يبدو مكلفا ومرهقا لتصميم بيتك على أسس الكلاسيكية بالضبط، ولكن هوميفاي اليوم تقدم لك دليلا خاصة ومبسطا لتصميم بيتك على أسس كلاسيكية وترك لمسات خاصة ناعمة على كل ركن ليتحول بيتك لمتحف فني ملئ بالأفكار والسمات الأساسية الجميلة للكلاسيكية ودون تكلفة ..
وهو خطأ شائع يعتقد ويقوم به الكثيرون، هو أن الكلاسيكية تتسم بالضخامة والتفاصيل المزعجة، وهو عكس الواقع تماما، الديكور دائما يختار ما هو الأنسب والأفضلأ، لذا عليك أن تختار الأثاث المناسب للمساحة المتاحة أمامك مع الحفاظ على مسارات حركة ورؤية متوازنة ..
أهم ما يميز الأسقف الكلاسيكية هي الكرانيش والحليات المزينة بأدق النقوش وأجملها، والبعض يفضلونها بلون واحد والآخرون يختارون تطعيمها بالذهب ..
الانتقائية أحد سمات الكلاسيكية، يمكنك الاستعانة بما هو قديم وتجديده أو الحفاظ على حالته جيدة ومناسبة للاستخدام، كمحاولة رائعة لتزيين بيتك بمحتوياتها وعناصره ..
الكلاسيكية تتسم بنوع من التقليدية المحببة لقلوبنا، منها المقاعد ووحدات التخزين وأرجل الطاولات، كلها نمطية وتقليدية ولكن محتفظة بجمالها وبريقها ..
لا شرط في اختيار البراقع والستائر الثقيلة في الديكور الكلاسيكي، بل من الممكن اختيار البساطة كسمة خاصة ببيتك وتصميمه ..
الديكور الكلاسيكي دافئ بتفاصيله وخاماته الخاصة، لذا فاختيارات الأقمشة فيه تغلب عليها النعومة والثقل، الأصواف والقطيفة والشمواه والحرير المنقوش ..