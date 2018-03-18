دليلك الخاص في تصميم بيتك كلاسيكيا بدون تكلفة

وهو خطأ شائع يعتقد ويقوم به الكثيرون، هو أن الكلاسيكية تتسم بالضخامة والتفاصيل المزعجة، وهو عكس الواقع تماما، الديكور دائما يختار ما هو الأنسب والأفضلأ، لذا عليك أن تختار الأثاث المناسب للمساحة المتاحة أمامك مع الحفاظ على مسارات حركة ورؤية متوازنة ..