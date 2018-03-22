تفاصيل رائعة ستجعل غرفة سفرتك أكثر أناقة

تصميم غرفة واختيار ديكوراتها داخل المنزل ومحاولة خلق كل تفاصيل الأبداع داخلها، هو أمر ممتع جداً لكن للأسف هناك الكثير من الأخطاء التى يقع فيها بعض الناس أثناء تصميم بعض الغرف فى المنزل، ومن الغرف التى نقع فى أخطاء كثيرة أثناء تصميمها هى غرفة السفرة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم مجموعة من النصائح لتجنب بعض الأخطاء فى تصميم غرفة الطعام الخاصة بك.