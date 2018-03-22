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لمسة لونية واحدة ستغير من غرفة منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نوم
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دائماً ما نتحدث عن سحر الألوان ولمسته المختلفة في أى تصميم فهو يمكنه فعل الكثير بمنزلك، فأذا اردت شيئاً مختلفاً في منزلك فقط دع الأمر للألوان وستدهشك، ولكن ربما يقف البعض عاجز عن كيفية اختيار الألوان المناسبة ودمجها معاً بأسلوب أنيق ومختلف، وربما يصيب البعض الحيرة عند اختيار الألوان التي تلائم كل غرفة، وهل هناك تتناسب مع بعض الغرف في المنزل ولا تناسب الغرف الأخري أم لا؟ لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة أفكار لدمج الألوان داخل غرف المنزل ستلهمك بالتأكيد لأختيار ألوان غرف منزلك بكل سهولة.

غرفة نوم مبهجة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مزج اكثر من لون في غرفة واحدة يعطيك غرفة مبهجة أذا وظفت الألوان معاً بطريقة صحيحة، وكما نري في غرفة النوم تلك تم دمج اللون الأبيضن الأزرق والأحمر معاً بطريقة أكثر من عبقرية من خلال الأعتماد على أثاث ملون فقط وجدران بيضاء حيادية اللون، اللون الأزرق من الألوان التي تساعد على الهدوء والأسترخاء، لذلك يفضل استخدامه في غرف النوم.

الأحمر فاتح الشهية

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة السفرة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

الأحمر من الألوان الدافئة التي تضفي دفئاً على المكان، ومن الألوان المفضل استخدامها في غرفة الطعام لأنه يعتبر لوناً فاتحاً للشهية لأنه يساعد على نشاط الدورة الدموية، وفي تلك الصورة تم استغلال اللون الأحمر وتوظيفه داخل غرفة الطعام ليكون لون الجدار الأساسي داخل الغرفة، مع مزجه مع اللون الرمادى والأبيض بطريقة ديناميكيه كما نري في الأثاث والديكورات داخل الغرفة.

مبهج ومثالي

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

اللون التريكواز من الألوان المثالية جداً، فهو مزيج من لونين من الألوان المميزة الأخضر والأزرق، لذلك وجوده في الديكور يعطى أطلاله مميزة ومختلفة، وكما نري في غرفة المعيشة تلك تم استغلال اللون الأزرق ليكون اللون الأساسي للغرفة مع مزجة مع بعض الألوان المختلفة كالرمادي، الأبيض والفوشيا، لتصبح بذلك غرفة معيشة مبهجة ومختلفة.

خزانة مبهجة

Cameretta teenager., OGARREDO OGARREDO مكتب عمل أو دراسة
OGARREDO

OGARREDO
OGARREDO
OGARREDO

وبطريقة مختلفة تم الأستعانة بالألوان في غرفة الملابس، فكما نري هنا في تلك الصورة لم تكن لمسة الجدران الملونة هي مصدر الألوان داخل الغرفة، بل اختيار خزانة ملونة بألوان مبهجة ودافئة كانت الطريقةالتي استعان بها المصمم، لنشر البهجة والألوان المبهجة داخل الغرفة.

تفاصيل رائعة ستجعل غرفة سفرتك أكثر أناقة

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