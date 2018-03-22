لمسة لونية واحدة ستغير من غرفة منزلك

دائماً ما نتحدث عن سحر الألوان ولمسته المختلفة في أى تصميم فهو يمكنه فعل الكثير بمنزلك، فأذا اردت شيئاً مختلفاً في منزلك فقط دع الأمر للألوان وستدهشك، ولكن ربما يقف البعض عاجز عن كيفية اختيار الألوان المناسبة ودمجها معاً بأسلوب أنيق ومختلف، وربما يصيب البعض الحيرة عند اختيار الألوان التي تلائم كل غرفة، وهل هناك تتناسب مع بعض الغرف في المنزل ولا تناسب الغرف الأخري أم لا؟ لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة أفكار لدمج الألوان داخل غرف المنزل ستلهمك بالتأكيد لأختيار ألوان غرف منزلك بكل سهولة.
مزج اكثر من لون في غرفة واحدة يعطيك غرفة مبهجة أذا وظفت الألوان معاً بطريقة صحيحة، وكما نري في غرفة النوم تلك تم دمج اللون الأبيضن الأزرق والأحمر معاً بطريقة أكثر من عبقرية من خلال الأعتماد على أثاث ملون فقط وجدران بيضاء حيادية اللون، اللون الأزرق من الألوان التي تساعد على الهدوء والأسترخاء، لذلك يفضل استخدامه في غرف النوم.
الأحمر من الألوان الدافئة التي تضفي دفئاً على المكان، ومن الألوان المفضل استخدامها في غرفة الطعام لأنه يعتبر لوناً فاتحاً للشهية لأنه يساعد على نشاط الدورة الدموية، وفي تلك الصورة تم استغلال اللون الأحمر وتوظيفه داخل غرفة الطعام ليكون لون الجدار الأساسي داخل الغرفة، مع مزجه مع اللون الرمادى والأبيض بطريقة ديناميكيه كما نري في الأثاث والديكورات داخل الغرفة.
اللون التريكواز من الألوان المثالية جداً، فهو مزيج من لونين من الألوان المميزة الأخضر والأزرق، لذلك وجوده في الديكور يعطى أطلاله مميزة ومختلفة، وكما نري في غرفة المعيشة تلك تم استغلال اللون الأزرق ليكون اللون الأساسي للغرفة مع مزجة مع بعض الألوان المختلفة كالرمادي، الأبيض والفوشيا، لتصبح بذلك غرفة معيشة مبهجة ومختلفة.