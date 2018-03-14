منزل على نمط الاستوائي كالحلم

البداية مع الواجهة وتصميمها الذى يشعرك بمدى جمال المنزل من الداخل وجمال تفاصيلة، فالبدايات دائماً تعبر وبقوة ،ومثل ما يقولون الأنطباع الأول دائماً يدوم، والحقيقة ان الأنطباع الأول عن هذا المنزل مبهر ومميز جداً، الواجهة مصممة بشكل بسيط ورائع يبين امتزاج العناصر الطبيعية معاً، وخاصة الطوب الحجرى الذى زخرف الواجهة بالكامل، ثم تأتى الأضاءة لتبرز الجمال الكامن فى تفاصيل المنزل مع الطبيعة التى حاوطت المنزل بالكامل وروح النمط الأستوائي التى برزت بقوة فى تصميم الواجهة بالكامل.