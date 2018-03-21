دليل هوميفاي لإضاءة وظيفية لمطبخك

إن كنت غير مُلِمًا بالأساليب المختلفة لإضاءة المطابخ وتحتاج لمعرفتهم جميعًا قبل الإقدام على مرحلة تأسيس الكهرباء بمنزلك، ستكون هذه الجولة من هوميفاي أكثر من مفيدة بما تحمله لك من معلومات وأفكار جديدة في عالم تصميمات المطابخ لتحظى في نهاية المطاف بإضاءة مثالية!