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دليل هوميفاي لإضاءة وظيفية لمطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Hampshire, Lewis Alderson Lewis Alderson مطبخ
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إن كنت غير مُلِمًا بالأساليب المختلفة لإضاءة المطابخ وتحتاج لمعرفتهم جميعًا قبل الإقدام على مرحلة تأسيس الكهرباء بمنزلك، ستكون هذه الجولة من هوميفاي أكثر من مفيدة بما تحمله لك من معلومات وأفكار جديدة في عالم تصميمات المطابخ لتحظى في نهاية المطاف بإضاءة مثالية! 

1. المعلقات

Hampshire Lewis Alderson مطبخ
Lewis Alderson

Hampshire

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

تعد المعلقات هي الطريقة التقليدية لإنارة أي المطبخ، ويكون الفرق عادة في طريقة تركيبها، وهنا أطلت علينا بشكل مختلف يرجع إلى تثبيتها بالسقف في خط مستقيم لتضئ جزيرة المطبخ الوحدات التخزينية بشكل عملي لا يخل أيضًا بالمعايير الجمالية.

​2. إضاءة تسير مع السقف المعلق

SE1 Extension Designcubed مطبخ خشب متين Grey
Designcubed

SE1 Extension

Designcubed
Designcubed
Designcubed

شكل آخر لإضاءة المطابخ يتمتع بشكل جمالي ووظيفي في الوقت نفسه، يتمثل في إضاءة سقفية مصممة باحترافية في قلب السقف المعلق تسير معه لتصنع مربع ضخم مضئ عنوانًا للإبهار! 

​3. شفاط مضئ!

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

طريقة أخرى مبتكرة لإضاءة المطابخ، وهي سبوتات مثبتة في الشفاط تساعد مستخدم المطبخ في إعداد الطعام بسهولة بما يتوفر لديه من إنارة كافية تغنيه في الأساس عن إضاءة الثريا أو سبوتات سقفية.

4. إضاءة الخزانات نفسها من الخارج

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

فكرة مشابة لكنها بتطبيق مختلف وهي بدلًا من تثبيت سبوتات بالشفاط، اتباع الأمر نفسه مع الوحدات التخزينية نفسها من الخارج كما هو الحال هنا فيما لدينا من صورة تجسد الفكرة على أرض الواقع. 

​5. سبوتات السقف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يُمكنك أن تخرج بإضاءة مطبخك عن النمطية أيضًا مع اللجوء لسبوتات سقفية تعزز من الإضاءة الأساسية وتمنحه لمسة جمالية يحسدك الجميع عليها.

6. مصادر متنوعة للإضاءة

North London house refurbishment, DDWH Architects DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

North London house refurbishment

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

أما هنا، فقط حرص خبراء التصميم -حسب رغبة أصحاب المنزل- على الاعتماد على أكثر من مصدر للإضاءة تمثلوا في السبوتات السقفية والمعلقات العصرية وسبوتات الوحدات التخزينية.  

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7. طريقة مبتكرة وذكية

Twickenham Extension, Loft Conversion & Refurb, The Market Design & Build The Market Design & Build مطبخ
The Market Design &amp; Build

Twickenham Extension, Loft Conversion & Refurb

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

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8. إضاءة جانبية من الجدار

Kitchen The White House Interiors مطبخ
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

إن كان مطبخك مدمج مع غرفة معيشة كما هو الحال هنا، فيمكن لأباجورة جانبية أن توفر للساحتين قدر الإضاءة المطلوب، ومع ذلك قد تحتاج معها لمصدر آخر كلمبات صغيرة وبسيطة في سقف المطبخ.

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