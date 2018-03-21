دليل هوميفاي لإضاءة وظيفية لمطبخك

إن كنت غير مُلِمًا بالأساليب المختلفة لإضاءة المطابخ وتحتاج لمعرفتهم جميعًا قبل الإقدام على مرحلة تأسيس الكهرباء بمنزلك، ستكون هذه الجولة من هوميفاي أكثر من مفيدة بما تحمله لك من معلومات وأفكار جديدة في عالم تصميمات المطابخ لتحظى في نهاية المطاف بإضاءة مثالية!
تعد المعلقات هي الطريقة التقليدية لإنارة أي المطبخ، ويكون الفرق عادة في طريقة تركيبها، وهنا أطلت علينا بشكل مختلف يرجع إلى تثبيتها بالسقف في خط مستقيم لتضئ جزيرة المطبخ الوحدات التخزينية بشكل عملي لا يخل أيضًا بالمعايير الجمالية.
شكل آخر لإضاءة المطابخ يتمتع بشكل جمالي ووظيفي في الوقت نفسه، يتمثل في إضاءة سقفية مصممة باحترافية في قلب السقف المعلق تسير معه لتصنع مربع ضخم مضئ عنوانًا للإبهار!
طريقة أخرى مبتكرة لإضاءة المطابخ، وهي سبوتات مثبتة في الشفاط تساعد مستخدم المطبخ في إعداد الطعام بسهولة بما يتوفر لديه من إنارة كافية تغنيه في الأساس عن إضاءة الثريا أو سبوتات سقفية.
فكرة مشابة لكنها بتطبيق مختلف وهي بدلًا من تثبيت سبوتات بالشفاط، اتباع الأمر نفسه مع الوحدات التخزينية نفسها من الخارج كما هو الحال هنا فيما لدينا من صورة تجسد الفكرة على أرض الواقع.
يُمكنك أن تخرج بإضاءة مطبخك عن النمطية أيضًا مع اللجوء لسبوتات سقفية تعزز من الإضاءة الأساسية وتمنحه لمسة جمالية يحسدك الجميع عليها.
أما هنا، فقط حرص خبراء التصميم -حسب رغبة أصحاب المنزل- على الاعتماد على أكثر من مصدر للإضاءة تمثلوا في السبوتات السقفية والمعلقات العصرية وسبوتات الوحدات التخزينية.
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إن كان مطبخك مدمج مع غرفة معيشة كما هو الحال هنا، فيمكن لأباجورة جانبية أن توفر للساحتين قدر الإضاءة المطلوب، ومع ذلك قد تحتاج معها لمصدر آخر كلمبات صغيرة وبسيطة في سقف المطبخ.