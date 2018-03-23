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5 عادات يومية مهمة لبيت صحي ومرتب

آية منير آية منير
Modern New Home in Hampstead, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards
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قد نظن أن تلك العادات اليومية لا تأثير لها إلا فقط على مظهر البيت، ولكن هناك آثار أخرى رائعة ومهمة لتلك الأشياء الصغيرة، وهو ما سنشرحه لك اليوم، 5 عادات يومية مهمة لبيت صحي ومرتب ومنظم وبمجهود قليل، قم بالحفاظ عليها وستنبهر من تأثيرها عليك وعلى أفراد أسرتك وحياتكم ..

1. ترتيب السرير يوميا

Modern New Home in Hampstead - guest bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards guest bedroom,red,green,black lamp
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – guest bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

ترتيب السرير يوميا بعد الصحيان من النوم، يجعل غرفة نومك مكان مريح ومرتب ويزيد من طاقة جسمك ويعيد نشاطك ويخبرك بشكل او بآخر أن اليوم قد بدأ فيزيد انتباهك وتركيزك>>

2. النباتات داخل المنزل

Monochrome Planter Collection rigby & mac HouseholdAccessories & decoration
rigby &amp; mac

Monochrome Planter Collection

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

النباتات الصغيرة تحمل إلى داخل منزلك إيجابيه وطاقة يومية قوية، ولكن الاعتناء بها هو مفتاح الحفاظ على تأثيرها، لذا عليك أن تهتم يويما بعادة ترتيبها وتنظيفها حولها والتأكد من حالتها ..

3. بلا فوضى

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Wood effect
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

الفوضى تسبب انزعاج للعين وضغط عصبي شديد، والترتيب اليومي والنظافة الدورية تجعل بيتك مرتب وصحي وتزيد من النشاط داخل كل أفراد الأسرة وتجعل بيتك مريح ..

4. التهوية والتعرض للشمس

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

التعرض للهواء النقي يوميا من أهم العادات الصحية والمهمة التي تجدد طاقتك ونشاطك ..

5. غسل الصحون

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

غسيل الصحون خطوة ثقيلة على الجميع، والانتهاء منها بشكل دوري يخفف التوتر والقلق والضغوط ويحافظ على ترتيب بيتك ونظافته ويضمن لك راحة دائمة ..

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