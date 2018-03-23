قد نظن أن تلك العادات اليومية لا تأثير لها إلا فقط على مظهر البيت، ولكن هناك آثار أخرى رائعة ومهمة لتلك الأشياء الصغيرة، وهو ما سنشرحه لك اليوم، 5 عادات يومية مهمة لبيت صحي ومرتب ومنظم وبمجهود قليل، قم بالحفاظ عليها وستنبهر من تأثيرها عليك وعلى أفراد أسرتك وحياتكم ..