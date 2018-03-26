6 غرف نوم مميزة لا تفوت مشاهدتها

يتعبر اللون البينك من الألوان البسيطة الهادئة، وألوان الحب والرقة والجمال، فهو يأتي في تلك الغرفة كي يعطيها الهدوء، غرفة مُحبي القراءة، تبدو تلك الغرفة في غاية الروعة والجمال، حيث الأرفف المُصممة بجانب السرير التي تمتلىء بالكتب المختلفة، حيث أن البعض لا ينام إلا حينما يكون رفيقه في الحلم الكتاب، وفي هذا التصميم الرائع يأتي السرير الخشبي ليتألق بمفروشاته الرمادية مع اللون البينك لجدران غرفة النوم، هذا وتضم الغرفة دولاب خشبي كبير الحجم ورائع في مساحة كبيرة، إلى جانب الأرضية الخشبية البسيطة التي تتناسب تمامًا مع الأثاث في الغرفة.