6 غرف نوم مميزة لا تفوت مشاهدتها

غرفة النوم تُعد الجناح الرئيسي في المنزل وهي عالمك الخاص الذي تلجىء إلى دخوله بعد يوم طويل لتسترخي وتنام وترتاح، لذلك يجب أن تقوم بالبحث عن كل الوسائل والطرق التي تؤدي بك لتصميم يلبي كل احتياجاتك ويوفر كل سُبل الراحة والطمأنينة، مثل الإضاءة الطبيعية والتهوية، والألوان المريحة والمفروشات المناسبة والترتيب الداخلي المناسب لمساحة الغرفة، لذلك نعرض لك اليوم 6 غرف نوم مميزة يجب أن تشاهدها قبل تصميم غرفة نومك.
كما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم توحيد اللون البيج في كافة عناصر الغرفة بدءً من لون الأرضية الخشبية وكذلك الدولاب ومفروشات السرير، والمميز في هذا التصميم أنه تم الابتعاد عن تقليدية استخدام مصدر واحد للضوء ليتم استخدام عدد من سبوتات السقف الصغيرة الموزعة بطريقة عشوائية.
يمتاز هذا التصميم بمحاولة المصمم استثمار واستغلال كل مساحة في التصميم الاستغلال الأمثل على الرغم من صغر المساحة، وبالطبع لا يستطيع فعل ذلك إلا بوجود اللون الأبيض الذي يمنحنا براح كبير ومريح للنظر؛ حيث نجد الستائر البيضاء ويتوسط الخط البني بالإضافة إلى الجدار الخلفي للسرير مع لون الفرش الخاص بالسرير، والكمودينو والأباجورات ولا يخلو التصميم من وجود الألوان والنقوش حيث اللون الأصفر والوردي الرائع.
هنا يبدو ورق الحائط في خلفية السرير سيد الموقف حيث يعطيها بهجة وأناقة واضحة، بتلك الورود الجميلة التي تُزين الخلفية، وتُعطي سحر وتميز بالرغم من صغر مساحة الغرفة، وإلى جانب السرير نجد النافذة التي تسمح بمرور الضوء والهواء إلى المكان.
بساطة التصميم تُعطي اختلاف لهذه الغرفة ذات الجدران الهندسية الغير مستوية، والأرضية الباركيه مع استخدام الأبيض في أغلب التفاصيل والدهانات لتبدو الغرفة مشرقة وجميلة.. واستخدام مفروشات باللون التركواز ليكسر برودة الأبيض من حوله.. بالإضافة إلى استغلال الجدار الخلفي للسرير وعمل أرفف أشبه بجزع شجرة لتحمل الكتب والأغراض.
يتعبر اللون البينك من الألوان البسيطة الهادئة، وألوان الحب والرقة والجمال، فهو يأتي في تلك الغرفة كي يعطيها الهدوء، غرفة مُحبي القراءة، تبدو تلك الغرفة في غاية الروعة والجمال، حيث الأرفف المُصممة بجانب السرير التي تمتلىء بالكتب المختلفة، حيث أن البعض لا ينام إلا حينما يكون رفيقه في الحلم الكتاب، وفي هذا التصميم الرائع يأتي السرير الخشبي ليتألق بمفروشاته الرمادية مع اللون البينك لجدران غرفة النوم، هذا وتضم الغرفة دولاب خشبي كبير الحجم ورائع في مساحة كبيرة، إلى جانب الأرضية الخشبية البسيطة التي تتناسب تمامًا مع الأثاث في الغرفة.
في هذا التصميم العصري الحديث الأنيق، تأتي التفاصيل لتجتمع في غرفة نوم غاية في الروعة والأناقة، حيث السرير الأبيض الخشبي، والدولاب الخشبي البسيط اللذان يأخذا جانب من جانبي الغرفة، ليأتي الجانب الاّخر بزحمة تفاصيلة ليضم مكتب خشبي بجهاز كمبيوتر مع عدة أرفف تعلوه وتضم مجموعة من الكتب، ووحدات الإضاءة الكثيرة التي تتدلى من السقف الخرساني الأبيض، إضافة إلى الستائر الرمادية الموجودة على النافذة الكبيرة التي تسمح بمرور الهواء والضوء للغرفة.
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