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ألبوم هوميفاي لأحدث الحمامات في 2018

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Disraeli Road, Putney, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
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رحلة لعالم الذوق والهدوء وتحديداً لعالم الديكور العصري للحمامات، تلك الغرفة التي تعتبر من ضمن المناطق التي تتعلق بصيحات متعاقبة وموضة متجددة لايمكن التأخر عنها ويكمن الجمال في اللحاق بها، وتعتبر الحمامات الأكثر أفكاراً وإبداعاً هي المميزة في عالم التصميم وتستطيع أن تجذب انتباهك بأبسط الطرق الممكنة، 

ومن أفضل تلك الافكار التي تتماشى مع كل العصور وتناسب أحدث الصيحات أيضاً تصميم الحمام بألوان هادئة قدر الإمكان، فالأبيض ودرجاته والزهري والأزرق بدرجاتهم المائلة للفاتح تعتبر حلول مبهرة في هذا الشأن وسوف نحاول في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي توضيح أكثر من لون يمكنكم استخدامه منفرداً أو بمزيج مع درجة أخرى من لون آخر لينتج لنا تصميماً عصرياً ومبهراً لحمامك بأفضل الطرق ..

1

opEnd house - Single Family House in Lorsch, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH حمام
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

opEnd house – Single Family House in Lorsch, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

2

ECP | Suíte Casal, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

3

Disraeli Road, Putney, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Disraeli Road, Putney

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

4

Домик в Аржаниках, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA حمام
ARCHDUET&amp;DA

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

5

광주 서창동 1.4리터 패시브하우스 – 아들집, (주)자림이앤씨건축사사무소 (주)자림이앤씨건축사사무소 حمام
(주)자림이앤씨건축사사무소

(주)자림이앤씨건축사사무소
(주)자림이앤씨건축사사무소
(주)자림이앤씨건축사사무소

6

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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7

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores حمام
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

8

Sanierung einer Stadtvilla, Aurich, baufactum baufactum حمام
baufactum

baufactum
baufactum
baufactum

9

Projetos recentes, Decoropravocê - Decoração ao seu alcance. Decoropravocê - Decoração ao seu alcance. حمام
Decoropravocê – Decoração ao seu alcance.

Decoropravocê - Decoração ao seu alcance.
Decoropravocê – Decoração ao seu alcance.
Decoropravocê - Decoração ao seu alcance.

10

House St Andrews, Principia Design Principia Design حمام
Principia Design

Principia Design
Principia Design
Principia Design

11

Salle de bain, Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer< Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer< حمام Pink
Elisabetta Goso &gt;architect &amp; 3d visualizer&lt;

Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer<
Elisabetta Goso &gt;architect &amp; 3d visualizer&lt;
Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer<

12

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten حمام
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

13

Casa Represa, Belisa Corral - Arquitetura & Interiores Belisa Corral - Arquitetura & Interiores حمام
Belisa Corral – Arquitetura &amp; Interiores

Belisa Corral - Arquitetura & Interiores
Belisa Corral – Arquitetura &amp; Interiores
Belisa Corral - Arquitetura & Interiores

14

Wellnessoase in Einfamilienhaus bietet viel Platz zum Entspannen, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حمام
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

15

PROJET PBG, Agence 4ai Agence 4ai حمام
Agence 4ai

Agence 4ai
Agence 4ai
Agence 4ai

16

Hotel Mandarín Oriental - Barcelona, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

17

Remodelación Departamento Frondoso, CDMX., Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

18

黑白時尚晶亮質感宅, 好室佳室內設計 好室佳室內設計 حمام
好室佳室內設計

好室佳室內設計
好室佳室內設計
好室佳室內設計

19

Innenarchitektur und Interieur, Hauser - Architektur Hauser - Architektur حمام
Hauser – Architektur

Hauser - Architektur
Hauser – Architektur
Hauser - Architektur

20

汐止 水蓮山莊 黃宅, 直譯空間設計有限公司 直譯空間設計有限公司 حمام Grey
直譯空間設計有限公司

直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司

21

Apartamento Dom Baré , daniela kuhn arquitetura daniela kuhn arquitetura حمام
daniela kuhn arquitetura

daniela kuhn arquitetura
daniela kuhn arquitetura
daniela kuhn arquitetura

22

Интерьер бревенчатого дома, Мозжерина Марина Мозжерина Марина حمام
Мозжерина Марина

Мозжерина Марина
Мозжерина Марина
Мозжерина Марина

23

homify حمام
homify

homify
homify
homify

24

1+1=1, bypierrepetit bypierrepetit حمام
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

25

homify حمام
homify

homify
homify
homify

26

Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова حمام
Инна Меньшикова

Инна Меньшикова
Инна Меньшикова
Инна Меньшикова

27

Дизайн квартиры в ЖК Кутузов, variatika variatika حمام Beige
variatika

variatika
variatika
variatika

28

寬敞舒適 與 純淨人文的相遇 新北市 三重區 麗寶之星室內設計案, 璞碩室內裝修設計工程有限公司 璞碩室內裝修設計工程有限公司 حمام
璞碩室內裝修設計工程有限公司

璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司

29

Objekt 329, meier architekten zürich meier architekten zürich حمام
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

30

homify حمام
homify

homify
homify
homify

31

Kalafatoğlu Villa İç Mekan, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK حمام
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

32

Lagoon, MAGENTLE MAGENTLE حمام البلاط Blue
MAGENTLE

MAGENTLE
MAGENTLE
MAGENTLE

34

Black&White waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,paper,boats,waves,,'
Pixers

Black&White waves

Pixers
Pixers
Pixers

35

homify حمام
homify

homify
homify
homify

36

Master Suite, Luanda, Porta Branca Porta Branca حمام
Porta Branca

Porta Branca
Porta Branca
Porta Branca

37

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates حمام
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

38

MORADIA ESTORIL, fernando piçarra fotografia fernando piçarra fotografia حمام
fernando piçarra fotografia

fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia
fernando piçarra fotografia

39

流光, 漢玥室內設計 漢玥室內設計 حمام رخام Grey
漢玥室內設計

漢玥室內設計
漢玥室內設計
漢玥室內設計

40

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

41

BAÑO PRINCIPAL, JACH JACH حمام خشب Grey
JACH

JACH
JACH
JACH

42

주택-강원도, Design Anche Design Anche حمام
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

43

homify حمام
homify

homify
homify
homify

44

Parfum, Love Tiles Love Tiles حمام
Love Tiles

Parfum

Love Tiles
Love Tiles
Love Tiles

45

homify حمام
homify

homify
homify
homify

46

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

47

Small studio for young man in Krasnogorsk city, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design حمام خشب Brown
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

48

Brentford Showroom, TW8, BathroomsByDesign Retail Ltd BathroomsByDesign Retail Ltd حمام
BathroomsByDesign Retail Ltd

Brentford Showroom, TW8

BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd

49

Anwesen in Freising, Herzog-Architektur Herzog-Architektur حمام
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

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