ألبوم هوميفاي لأحدث الحمامات في 2018

رحلة لعالم الذوق والهدوء وتحديداً لعالم الديكور العصري للحمامات، تلك الغرفة التي تعتبر من ضمن المناطق التي تتعلق بصيحات متعاقبة وموضة متجددة لايمكن التأخر عنها ويكمن الجمال في اللحاق بها، وتعتبر الحمامات الأكثر أفكاراً وإبداعاً هي المميزة في عالم التصميم وتستطيع أن تجذب انتباهك بأبسط الطرق الممكنة،

ومن أفضل تلك الافكار التي تتماشى مع كل العصور وتناسب أحدث الصيحات أيضاً تصميم الحمام بألوان هادئة قدر الإمكان، فالأبيض ودرجاته والزهري والأزرق بدرجاتهم المائلة للفاتح تعتبر حلول مبهرة في هذا الشأن وسوف نحاول في كتاب الأفكار هذا رفقة هوميفاي توضيح أكثر من لون يمكنكم استخدامه منفرداً أو بمزيج مع درجة أخرى من لون آخر لينتج لنا تصميماً عصرياً ومبهراً لحمامك بأفضل الطرق ..