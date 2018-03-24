6 نصائح عليك معرفتها قبل شراء الأثاث

في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير الأثاث ، وفي بعض الأحيان نقوم بتغيير جو المنزل بلمسات صغيرة فقط. في هذه المقالة سنتطرق إلى بعض الأمور التي يجب أن تكون على دراية بها عند شراء الأثاث ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون لبناء منزل جديد.
تختلف المفروشات وفقًا للموقع والحجم والطول والمواد المستخدمة، وأيضًا وفقًا لاستخدامها المقصود. اعتمادًا على النوع والطراز الواجب تطبيقه ، يمكن النظر في توافق الأثاث الذي سيتم اختياره مع منتجات أخرى. خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في خلق الانسجام والتناغم ، يجب أن تؤخذ العلاقة بين لون وملمس منتجات الأثاث والستائر في الاعتبار.
لا تشتري المنتجات والأثاث دون التفكير . عليك أولًا اتخاذ قياسات المنطقة وأبعاد المنتجات التي سيتم طرحها. وفقًا لذلك، تقديم حلول لتلبية احتياجات المناطق التي سيتم وضعها في الحد الأقصى. أما إذا كنت تقوم بتأثيث منطقة معيشة صغيرة ، فانتقل إلى منتجات الأثاث التي تحتوي على ميزات متعددة الأغراض لتوفير المساحة. قبل أن تشتري الأثاث.
في مقال اليوم من هوميفاي، أشرنا إلى بعض المشكلات التي يجب أن تكون على علم بها قبل شراء الأثاث، تعرف عليهم معنا!
يمكنك اختيار منتجات واكسسوارات الأثاث التي تتناسب مع ديكور الحائط. عليك مراعاة مراقبة المواد، والملمس ، وعلاقات اللون التي سيتم استخدامها في الأثاث.
باستخدام ألوان متناقضة ، يمكنك اختيار خلق جو أكثر حيوية وحيوية ، بحيث يمكنك إنشاء تخطيط يتناقض مع غطاء الأرضية عند شراء الأثاث. يمكنك أيضا أن تأخذ في الاعتبار علاقات الأثاث مع تغطية الأرضيات، حيث اختيار النموذج الخاص بك من الأثاث والعناصر وفقًا لنسيج السجاد واللون.
لا تهمل في توفير الفضاء وخاصة في المساحات المعيشة الصغيرة أو الضيقة. من خلال تقييم الزوايا والحواف، يمكنك أيضا من اختيار كيفية تصميم الجدران بأنظمة الأرفف المفتوح الممتدة من الأرضية إلى السقف، والتي تلبي احتياجات التخزين بانتظام. يمكنك تحديد الأبعاد وفقًا لاحتياجاتك ، والحصول على قياسات دقيقة وتقييم أنظمة الرف الخشبي والأركان والحواف للأغراض الوظيفية.
الانسجام والتناغم في الملمس والألوان سوف يجذب العين. قد ترغب في استخدام نغمات لونية مشرقة أو غامقة. لذلك يمكنك تبسيط العملية عن طريق اختيار أرضية فاتحة بلون محايد، مما يترك أمامك المجال لجلب ألوان زاهية إلى المقدمة.
إذا كنت ترغب في تزيين منزلك دون التسبب في فوضى مؤذية للعين، يمكنك تحقيق توازن اللون من خلال الجمع بين أغطية الأرضيات مع الأثاث متعدد الألوان.
يجب مراعاة التناسق في اختيار منتجات وأكسسوارات الأثاث. إذا اخترت نمطًا كلاسيكيًا ، فإن أواني الزهور الضخمة والملحقات الكبيرة والأنيقة يمكن أن تكون خيارًا جذابًا. إذا كنت تقوم بتأثيث غرفة معيشة بمساحة صغيرة ، فقد لا تكون منتجات الأثاث الضخمة هي الخيار الصحيح. لذلك فإنه من الضروري أخذ القياسات الصحيحة وفقا للمنطقة المراد وضعها فيها، والنظر في النسب عن طريق تصميم المناطق بذكاء.
عند شراء منتجات الأثاث ، يجب أن تراقب كيف ستجتمع المنتجات والملحقات ذات الارتفاعات المختلفة معًا. من أجل تصميم مساحة صغيرة وجذب العين عن المساحة، عليكالاهتمام بالتفاصيل والارتفاع. على سبيل المثال، فإن نسبة ارتفاع السقف يجب تنسيقها مع ارتفاع منتجات الأثاث للحفاظ على الاتساع البصري.
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