5 أفكار لتصميم حديقة منزلك

يمكننا أن نقترح النباتات الموسمية والأشجار المعمرة كإجابة على السؤال الذي يدور عادة في ذهن أي شخص بشأن البستنة. يمكنك اختيار النباتات الموسمية المؤقتة أو الاشجار المعمرة، يمكن أيضًا تصميم المناظر الطبيعية أو استخدام مزيج من الاثنين معا.

بالإضافة إلى النباتات في الحديقة، يمكن إضافة الأعشاب التي تجعل أراضي الحديقة خصبة. عن طريق زراعة العشب على الأرض، ويمكنك إنشاء حديقة خضراء فقط في أشهر الربيع والصيف ، حيث أن الغطاء النباتي سوف يسخن في الأشهر الباردة وسوف تفقد أرضية الحديقة قدرتها على أن تصبح خضراء. في هذه الحالة، يمكن للمرء أن يلجأ إلى اختيار الاشجاة المعمرة أو الشجيرات الصغيرة والتي تستمر لسنوات وسنوات، حيث تمنحك حديقة دائمة الخضرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ5 أفكار مع بعض الاقتراحات لأنواع النباتات للاختيار من بينهم. شاهدهم معنا!