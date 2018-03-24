5 أفكار لتصميم حديقة منزلك

يمكننا أن نقترح النباتات الموسمية والأشجار المعمرة كإجابة على السؤال الذي يدور عادة في ذهن أي شخص بشأن البستنة. يمكنك اختيار النباتات الموسمية المؤقتة أو الاشجار المعمرة، يمكن أيضًا تصميم المناظر الطبيعية أو استخدام مزيج من الاثنين معا.
بالإضافة إلى النباتات في الحديقة، يمكن إضافة الأعشاب التي تجعل أراضي الحديقة خصبة. عن طريق زراعة العشب على الأرض، ويمكنك إنشاء حديقة خضراء فقط في أشهر الربيع والصيف ، حيث أن الغطاء النباتي سوف يسخن في الأشهر الباردة وسوف تفقد أرضية الحديقة قدرتها على أن تصبح خضراء. في هذه الحالة، يمكن للمرء أن يلجأ إلى اختيار الاشجاة المعمرة أو الشجيرات الصغيرة والتي تستمر لسنوات وسنوات، حيث تمنحك حديقة دائمة الخضرة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ5 أفكار مع بعض الاقتراحات لأنواع النباتات للاختيار من بينهم. شاهدهم معنا!
المروج الخضراء هي النباتات التي لا غنى عنها في الحدائق. يمكنك اختيار العشب مع خصائص مناخية مختلفة، وبعض من أشهر النباتات التي يمكن أن تخلق مظهر أخضر رائع في حديقتك الخاصة، وبحيث يمكنك أن ترى في كل جزء من حديقة المنزل ركن من أركان العالم.
أرضية الحديقة يمكن أن تجمع بين الأشجار المعمرة مع المروج الخضراء إن كنت تفضلها، أو اختيار حديقة النباتات الاستوائية التي قد تتيح لك الحصول على حديقة خضراء، أما منطقة المشي، فيمكنك تزيينها بأحجار النهر البيضاء أو الحصى للحصول على ممرات جميلة.
النباتات الموسمية تتميز بجمالها الذي يمنح الحديقة خضرة نضرة، ويمكن زراعة نباتات الحديقة الموسمية في التربة أو في الأواني. الأمر الذي جعل من النباتات الموسمية خيارًا شائعًا جدًا، هو أنها نباتات ذات فائدة اقتصادية إلى جانب سهولة الصيانة. ولا سيما مع الصنوبر وأنواع الصنوبر، والبلوط، ويمكن اختيار الشتلات في أنواع الأشجار مثل بونيتو، وخلق الغابات الطبيعية يمكن أن يعزز الصورة في الحديقة الخاصة بك. وسوف تزدهر حديقتك إلا في مواسم معينة بسبب النباتات الموسمية التي يمكنك اختيارها من الكروم الخضراء.
الميزة الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها عند تنسيق الحدائق هو اختيار النباتات وأنواع الأشجار التي تمنع الضوضاء والتلوث في الحديقة. إذا كنت تهتم بالنظافة والهدوء في حديقتك ، يمكنك اختيار أشجار الصنوبر الصنوبرية ، وهو نوع من شِباك الصنوبر. كأشجار معمرة ، يمكنك استخدام أشجار الصنوبر المزروعة على حدود الحدائق الكبيرة ، مع كل من بلاط الحديقة وميزة الجدار الخصبة ، جنبا إلى جنب مع الأعشاب الخضراء ، وأشجار القزم وغيرها من أنواع الصنوبر في الحديقة.. ستحصل على المشهد الخاص بك.
يمكنك اختيار أوعية نباتات اقتصادية وسهلة الصيانة داخلها النباتات وأنواع الأشجار التي تفضلها في الحديقة. النباتات المحفوظة بوعاء ، والتي لديها مجموعة واسعة من الأصناف من صفير إلى بابايا ، هي اقتصادية لأنها صغيرة ، وسهلة الاستبدال وسهلة الصيانة عند التجديد في مظهر الحديقة.
ميزة أخرى للنباتات المحفوظة في أصص النباتات هي أنه يمكن غرسها في التربة عند الرغبة ، وأن الرعاية النباتية لا تخلق عبئًا ماليًا عليك. إذا كنت ترغب في الحصول على حديقة من الزهور الخضراء والملونة ، ومناظر طبيعية للحديقة يسهل صيانتها ، فيمكنك اختيار نباتات الأواني.
إذا كان لديك منزل كبير وتم بناؤه على مساحة كبيرة ، يمكنك تصميم حديقة تقليدية مع الأشجار المعمرة. كحديقة تقليدية ستعزز قيمة منزلك ، ستوفر لك أيضًا فرصة الحصول على حديقة فسيحة وخضراء طوال الفصول. لهذا السبب ، يمكنك أن تفضل الأشجار المعمرة مع الراحة القلبية.
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