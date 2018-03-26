6 مطابخ خشبية مميزة لمُحبي الاختلاف

لدينا هنا مطبخ أبيض جميل على النمط الكلاسكي، حيث أن تصميمه يضم أثاث أبيض كلاسيكي الشكل بمقابض ذهبية ولكنه أنيق، ويوفر وحدات تخزين مختلفة، ومنضدة عمل بحوض سيراميكي أبيض، وصنبور ذهبي جميل، وتقفيل منطقة للموقد الذي جاء بلونٍ مختلف يكسر برودة ألوان التصميم.. هذا كله مع الأرضية الباركية الجميلة والنافذة وبعض النباتات.

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