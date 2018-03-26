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6 مطابخ خشبية مميزة لمُحبي الاختلاف

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
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المطابخ الخشبية يعتقد البعض أنها جزءاً من طرازات سابقة في الفترة الزمنية الأقدم من الحداثي الحالي، و لكن هذا الاعتقاد ليس صائباً بنسبة كبيرة ، فإن الحداثة في حد ذاتها قد تطورت و طورت من شكل الكثير من المعتقدات و الطرق الأقدم عمراً التي كانت تستخدم فيما سبق و أعادت تكييفها بالشكل الجديد المثالي الذي تحبه أعيننا في تلك الحقبة الزمينة السريعة و الأقل في التفاصيل و الأغزر في التنوع ، سنقوم اليوم باستعراض مطابخ زادها استخدام الخشب جمالاً و فاعلياً بالرغم من كونها صنعت و صممت على الطراز الحداثي في أغلبها ..

1. مطبخ ساحر!

annex Landhaus Massivholzküche, annex Gmbh & Co. KG annex Gmbh & Co. KG مطبخ
annex Gmbh &amp; Co. KG

annex Gmbh & Co. KG
annex Gmbh &amp; Co. KG
annex Gmbh & Co. KG

مطبخ خشبي بسحر اللمسة الطبيعية للأخشاب، فالخشب موضة لا تبطل ويمكنك مع القليل من الاهتمام والتنظيف أن تحصل دومًا على مظهر جميل ولامع.. وهذا ما يتوفر بالمطبخ الذي نعرضه اليوم.. حيث تم تقسيمة بطريقة مثالية ليحمل كل الأغراض.

2. براح واتساع

Walnut kitchens Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Walnut kitchens

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

مطبخ على شكل حرف L مع استخدام الزاوية على شكل طاولة بدلًا من الأحرف الحادة، المطبخ من الخشب البُني والطاولة بيضاء مع سطح رخامي ناعم.. والطاولة تفصل جزئي المطبخ لتخصيص منطقة للبار بكرسي معدنية طويلة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدراج والدواليب للتخزين.

3. أناقة فريدة

Shaker style cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Shaker style cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

مطبخ بطعم الأخشاب الطبيعية، يناسب تمامًا المساحات الصغيرة، مع كؤوس الإضاءة التي تتدلى في ثلاثية رائعة فوق بار المطبخ، مع مراّة مميزة لزيادة اتساع المكان.

4. الغوامق في المساحات الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في مساحة صغيرة وعلى النظام الأميركي يأتي هذا المطبخ البسيط، مكون من جزئين.. في الداخل مجموعة من الدواليب ومنضدة صغيرة تحمل الموقد ووحدات إضاءة داخلية بالجدار، والجزء الثاني هو بار المطبخ بسطح رخامي أبيض، يتوسطه حوض معدني صغير، وأمامه الكراسي الخشبية لإمكانية تناول الطعام بالمطبخ.. ولا ننسى وحدات الإضاءة المخروطية التي تتدلى من السقف باللون الرمادي مثل ألوان المطبخ.

5. الأخضر والإضاءة الهادئة

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory, Hehku Hehku مطبخ Green
Hehku

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory

Hehku
Hehku
Hehku

هذا المطبخ في غرفة مربعة الشكل تم تقسيمة بحيث يترك مساحة كبيرة بالمنتصف تسمح بحرية الحركة بداخله، وتكريس الجوانب لطاولة العمل ومنطقة الحوض ومجموعة كبيرة من الدواليب والأدراج التخزينية الكبيرة، وتزيين الجدارن بالمنتصف عن طريق وحدات الإضاءة الخفية لإعطاء لمسة جمالية مميزة للمطبخ، بالإضافة إلى ذلك يتألق الخشب بعد طلاءه باللون الزيتوني الجميل مع الفستقي الفاتح ليتناغمن بهدوء في أثاث المطبخ، مع جدران خرسانية وأرضية من السيراميك الأبيض.

6. كلاسيكية رائعة

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

لدينا هنا مطبخ أبيض جميل على النمط الكلاسكي، حيث أن تصميمه يضم أثاث أبيض كلاسيكي الشكل بمقابض ذهبية ولكنه أنيق، ويوفر وحدات تخزين مختلفة، ومنضدة عمل بحوض سيراميكي أبيض، وصنبور ذهبي جميل، وتقفيل منطقة للموقد الذي جاء بلونٍ مختلف يكسر برودة ألوان التصميم.. هذا كله مع الأرضية الباركية الجميلة والنافذة وبعض النباتات.

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