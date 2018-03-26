6 مطابخ خشبية مميزة لمُحبي الاختلاف

المطابخ الخشبية يعتقد البعض أنها جزءاً من طرازات سابقة في الفترة الزمنية الأقدم من الحداثي الحالي، و لكن هذا الاعتقاد ليس صائباً بنسبة كبيرة ، فإن الحداثة في حد ذاتها قد تطورت و طورت من شكل الكثير من المعتقدات و الطرق الأقدم عمراً التي كانت تستخدم فيما سبق و أعادت تكييفها بالشكل الجديد المثالي الذي تحبه أعيننا في تلك الحقبة الزمينة السريعة و الأقل في التفاصيل و الأغزر في التنوع ، سنقوم اليوم باستعراض مطابخ زادها استخدام الخشب جمالاً و فاعلياً بالرغم من كونها صنعت و صممت على الطراز الحداثي في أغلبها ..
مطبخ خشبي بسحر اللمسة الطبيعية للأخشاب، فالخشب موضة لا تبطل ويمكنك مع القليل من الاهتمام والتنظيف أن تحصل دومًا على مظهر جميل ولامع.. وهذا ما يتوفر بالمطبخ الذي نعرضه اليوم.. حيث تم تقسيمة بطريقة مثالية ليحمل كل الأغراض.
مطبخ على شكل حرف L مع استخدام الزاوية على شكل طاولة بدلًا من الأحرف الحادة، المطبخ من الخشب البُني والطاولة بيضاء مع سطح رخامي ناعم.. والطاولة تفصل جزئي المطبخ لتخصيص منطقة للبار بكرسي معدنية طويلة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدراج والدواليب للتخزين.
مطبخ بطعم الأخشاب الطبيعية، يناسب تمامًا المساحات الصغيرة، مع كؤوس الإضاءة التي تتدلى في ثلاثية رائعة فوق بار المطبخ، مع مراّة مميزة لزيادة اتساع المكان.
في مساحة صغيرة وعلى النظام الأميركي يأتي هذا المطبخ البسيط، مكون من جزئين.. في الداخل مجموعة من الدواليب ومنضدة صغيرة تحمل الموقد ووحدات إضاءة داخلية بالجدار، والجزء الثاني هو بار المطبخ بسطح رخامي أبيض، يتوسطه حوض معدني صغير، وأمامه الكراسي الخشبية لإمكانية تناول الطعام بالمطبخ.. ولا ننسى وحدات الإضاءة المخروطية التي تتدلى من السقف باللون الرمادي مثل ألوان المطبخ.
هذا المطبخ في غرفة مربعة الشكل تم تقسيمة بحيث يترك مساحة كبيرة بالمنتصف تسمح بحرية الحركة بداخله، وتكريس الجوانب لطاولة العمل ومنطقة الحوض ومجموعة كبيرة من الدواليب والأدراج التخزينية الكبيرة، وتزيين الجدارن بالمنتصف عن طريق وحدات الإضاءة الخفية لإعطاء لمسة جمالية مميزة للمطبخ، بالإضافة إلى ذلك يتألق الخشب بعد طلاءه باللون الزيتوني الجميل مع الفستقي الفاتح ليتناغمن بهدوء في أثاث المطبخ، مع جدران خرسانية وأرضية من السيراميك الأبيض.
لدينا هنا مطبخ أبيض جميل على النمط الكلاسكي، حيث أن تصميمه يضم أثاث أبيض كلاسيكي الشكل بمقابض ذهبية ولكنه أنيق، ويوفر وحدات تخزين مختلفة، ومنضدة عمل بحوض سيراميكي أبيض، وصنبور ذهبي جميل، وتقفيل منطقة للموقد الذي جاء بلونٍ مختلف يكسر برودة ألوان التصميم.. هذا كله مع الأرضية الباركية الجميلة والنافذة وبعض النباتات.
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