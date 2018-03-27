غرفة نوم بتصميمات هادئة

غرفة النوم هى الملاذ الذى تلجأ إليه بعد عناء يوم طويل ومرهق لذلك تصميمها والأهتمام بتفاصيلها هى أمر هام جداً، فبعد عناء يوم طويل غرفة نومك هى من سيحتويك فى لحظات استرخاء وهدوء تنفصل بها عن طغوطات يومك لتعود من جديد بطاقة وحيوية تستطيع أن تكمل بها مهام يومك من جديد، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 أفكار لغرف نوم لطيفة ومريحة ستجعلك تقضى لحظات قبل النوم فى هدوء واسترخاء.
البداية مع تصميم لغرفة رومانسية وناعمة جداً بتصميمها الهادئ والمتميز بشكل كبير، اختيار الألوان كان مثالى جداً غلب عليها تماماً اللون الأنبيض ليكون هو سيد الموقف، فى الأرضيات، الجدران الأثاث وتفاصيل الديكور كل شئ كان متميز باللون الأبيض الناعم، اختيار السجاد كان ناعماً جداً من حيث الفخامة فى اختيار الخامة التى كانت متميزة بشكل وطريقة واضحة، الستائر أيضاً بلونها الأبيض الهادئ سمحت للأضاءة الطبيعية بالمرور إلى الغرفة بمنتهى البساطة.
الباستيل من الألوان المميزة جداً التى تبعث على الشعور بالهدوء والأسترخاءالكثير، فهى تلعب دوراً كبيراً وواضحاً فى خلق روحاً من الهدوء فى أى تصميم تحل به، وهنا فى تصميم تلك الغرفة كانت الباستيل هى اللمسة الأساسية فى تصميم الغرفة بالكامل مما أضاف لها شعوراً بالهدوء مع باقى تفاصيل الديكور، أنصحك بتجربتها فى غرفة نومك وستقع فى غرام الألوان الباستيل.
الراحة فى اختيار الوان غرفة النوم ليس حكراً على الألوان البيضاء الحيادية والألوان الباستيل، بل يمكن أيضاً للألوان المبهجة أن تقوم بهذا الدور اذا تم توظيفها بطريقة صحيحة، ونحن الأن أمام تصميم رائع جداً لغرفة نوم مبهجة بألوان جريئة، مزج اللون الأخضر مع الوردى مع الأستعانة بلمسة الورود فى ورق الحائط وتفاصيل الديكور المتميزة وام ننسى دور الأضاءة من خلال تلك المصابيح والسبوتات فى السقف عملت على أضاءة الغرفة بشكل جيد مع نشر الهدوء فى الغرفة بالكامل.
اللون الأزرق متميز جداً، وهنا فى تصميم تلك الغرف أضاف مزيد من التمييز على تصميم الغرفة، الغرفة بالكامل من اللون الأزرق، كافة التفاصيل والديكورات، ولمزيد من التعزيز لعنصر الراحة كانت تلك الطاولة المتنقلة من الحلول الذكية لمزيد من الشعور بالراحة فى غرفة نومك.
التدرج اللونى فى التصميم يصنع بهجة وتمييز بشكل واضح خاصةً اللون الأخضر وتدرجه، فاللون الأخضر فى بالتة الألوان معروف بقدرته على أضفاء روح من الهدوء فى أى تصميم، وفى تصميم تلك الغرفة كان السبب فى نشر تلك الطاقة المبهجة والمريحة بالغرفة، أضافة ورق حائط أو منظر طبيعى فى جدران الغرفة يستطيع أضافة جمال بشكل واضح فى غرفتك بالأضافة إلى الهدوء الذى سيعم اذا قمت بأختيار مناظر طبيعية تساعد على بث الهدوء.