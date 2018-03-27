الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غرفة نوم بتصميمات هادئة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Loading admin actions …

غرفة النوم هى الملاذ الذى تلجأ إليه بعد عناء يوم طويل ومرهق لذلك تصميمها والأهتمام بتفاصيلها هى أمر هام جداً، فبعد عناء يوم طويل غرفة نومك هى من سيحتويك فى لحظات استرخاء وهدوء تنفصل بها عن طغوطات يومك لتعود من جديد بطاقة وحيوية تستطيع أن تكمل بها مهام يومك من جديد، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 أفكار لغرف نوم لطيفة ومريحة ستجعلك تقضى لحظات قبل النوم فى هدوء واسترخاء.

أبيض وأنيق

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

البداية مع تصميم لغرفة رومانسية وناعمة جداً بتصميمها الهادئ والمتميز بشكل كبير،  اختيار الألوان كان مثالى جداً غلب عليها تماماً اللون الأنبيض ليكون هو سيد الموقف، فى الأرضيات، الجدران الأثاث وتفاصيل الديكور كل شئ كان متميز باللون الأبيض الناعم، اختيار السجاد كان ناعماً جداً من حيث الفخامة فى اختيار الخامة التى كانت متميزة بشكل وطريقة واضحة، الستائر أيضاً بلونها الأبيض الهادئ سمحت للأضاءة الطبيعية بالمرور إلى الغرفة بمنتهى البساطة.

جمال الباستيل

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

الباستيل من الألوان المميزة جداً التى تبعث على الشعور بالهدوء والأسترخاءالكثير، فهى تلعب دوراً كبيراً وواضحاً فى خلق روحاً من الهدوء فى أى تصميم تحل به، وهنا فى تصميم تلك الغرفة كانت الباستيل هى اللمسة الأساسية فى تصميم الغرفة بالكامل مما أضاف لها شعوراً بالهدوء مع باقى تفاصيل الديكور، أنصحك بتجربتها فى غرفة نومك وستقع فى غرام الألوان الباستيل.

مبهج

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores غرفة نوم
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

الراحة فى اختيار الوان غرفة النوم ليس حكراً على الألوان البيضاء الحيادية والألوان الباستيل، بل يمكن أيضاً للألوان المبهجة أن تقوم بهذا الدور اذا تم توظيفها بطريقة صحيحة، ونحن الأن أمام تصميم رائع جداً لغرفة نوم مبهجة بألوان جريئة، مزج اللون الأخضر مع الوردى مع الأستعانة بلمسة الورود فى ورق الحائط وتفاصيل الديكور المتميزة وام ننسى دور الأضاءة من خلال تلك المصابيح والسبوتات فى السقف عملت على أضاءة الغرفة بشكل جيد مع نشر الهدوء فى الغرفة بالكامل.

للأزرق جمال خاص

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

اللون الأزرق متميز جداً، وهنا فى تصميم تلك الغرف أضاف مزيد من التمييز على تصميم الغرفة، الغرفة بالكامل من اللون الأزرق، كافة التفاصيل والديكورات، ولمزيد من التعزيز لعنصر الراحة  كانت تلك الطاولة المتنقلة  من الحلول الذكية لمزيد من الشعور بالراحة فى غرفة نومك.

هدوء وجمال

Apartamento Colorido - Antes e Depois, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

التدرج اللونى فى التصميم يصنع بهجة وتمييز بشكل واضح خاصةً اللون الأخضر وتدرجه، فاللون الأخضر فى بالتة الألوان معروف بقدرته على أضفاء روح من الهدوء فى أى تصميم، وفى تصميم تلك الغرفة كان السبب فى نشر تلك الطاقة المبهجة والمريحة بالغرفة، أضافة ورق حائط أو منظر طبيعى فى جدران الغرفة يستطيع أضافة جمال بشكل واضح فى غرفتك بالأضافة إلى الهدوء الذى سيعم اذا قمت بأختيار مناظر طبيعية تساعد على بث الهدوء.

6 مطابخ خشبية مميزة لمُحبي الاختلاف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً