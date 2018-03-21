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تصميمات مميزة لأبواب المنزل الرئيسية

منة اسماعيل منة اسماعيل
RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
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باب المنزل الرئيسي من أهم الأساسيات التى يجب الأعتناء بها فى تصميم المنزل، لأنها تعبر وبقوة عن تصميم المنزل وشخصيته من الداخل والأنطباع الأول الذى يدوم عن منزلك، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأمور المهمة جداً، ونحن اليوم فى هوميفاى جمعنا لك 10 أفكار مختلفة وأنيقة لتصميم بوابات المنزل الرئيسية بشكل جذاب وستلهمك بتصميم باب المنزل الخاص بك.

واجهة خرسانية

Fachada MRios, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

مزيج بين مواد مختلفة، الحجر، والزجاج مع الخشب، خلقت باباً مميزاً وأنيقاً بشكل واضح كما نرى يناسب جداً الواجهات صغيرة المساحة، اللون الرمادى الكلاسيكى أضاف مزيد من الجمال والجاذبية على واجهة المنزل بشكل واضح جداً.

دفئ الخشب

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

الأبواب الخشبية لا تزال المفضلة في واجهات البيوتنا، فبجانب الأناقة المفرطة التى تضفيها على المنزل، هى تعتبر عملية جداً فالخشب عملى جداً ولا يحتاج إلى صيانة بأستمرار وبالأضافة إلى انه سهل جداً فى التنظيف ولا يتسخ بسهولة، لذلك هو مميز بشكل واضح.

أناقة ورفاهية

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA أبواب رئيسية
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

بوابة أخرى وتصميم أكثر من رائع مزيج من الزجاج الملون مع لمسة من الرخامـ فكما أثبت لنا الخشب قدرته على الأبداع وابراز أناقة المنزل من الخارج جاء الرخام ليضيف لمسته الخاصة والمميزة على التصميم بالكامل.

نمط صناعي

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores شبابيك
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

النمط الصناعى من أكثر الأنماط شهرة فى عالم الديكور، وهنا كما نرى كان النمط الصناعى أساس ومصدر جمال تلك البوابة، فعاد الخشب فى التصميم مرة أخرى كما نرى لكن هذة المرة تم مزجه مع الخرسانة فى شكل جمالى ومميز جعل البوابة حقاً مميزة جداً فى تصميمها.

مبهج

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الأبواب الزجاجية مثالية جداً فى تصميم بوابات المنزل، خاصةً عندما نريد المزيد من الضوء داخل المنزل، كما أن الزجاج يعطى دائماً الشعور بالوهم لوجود مساحات أكبربسبب شفافيته كما أنه يحافظ على الأتصال البصرى خارج المنزل لذلك هو من الخيارات المثالية للمنازل صغيرة المساحة.

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