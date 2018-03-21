5 أفكار لحمامات سباحة ستنال أعجابك

من الأنواع الشهيرة فى حمامات السباحة هى Over Flow’ وهو تصميم رائع جداً ويتميز بأن مستوي الماء يكون قريب مع مستوي الأرض، ويستخدم أكثر في الأماكن المفتوحه، وهو يتكون من مضخة كبيرة وفلتر للمياة مع وجود خزان ثابت خارج الحوض مع ممرات من حول حوض السباحة لتسمح بتنظيف الحوض والمياة من الأوساخ.