8 أفكار رائعة لأسقف معلقة مميزة

الإضاءة غير المباشرة هي أحد وسائل الحديثة التي يمكننا أن نعتمد عليها في التصميم، كما فعل هنا المصمم حيث اعتمد عليها داخل فراغ صغير لا يحتاج أكثر من ذلك..