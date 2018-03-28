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8 أفكار رائعة لأسقف معلقة مميزة

آية منير آية منير
Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
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الأسقف المعلقة صيحة ظهرت وانتشرت وسط تصميمات الديكور الداخلية بقوة إلا أن الاختيار من بين ما هو مطروح صعب ومحير، لذا مع هوميفاي جمعنا لك 8 من اجمل التصميمات الخاصة بالأسقف الداخلية مما يميزها ويجعلها إضافة لبيتك، تأمل في اختلافاتها واختار ما يناسب ذوقك الخاص ..

1. كلاسيكية حديثة بسيطة

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

التصميم الكلاسيكي يحتاج إلى حليات ولمسات خاصة تزين الأسقف العلقة داخل المنزل، والإضاءة جاءت من خلال بيت النور والسبوتات والنجف يجتمعوا لخلق جو مريح ومميز ..

2. عصرية وحداثة

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الحداثة والعصرية تتألق بأبسط اللمسات وبيون النور تزينها، حافظ المصمم على الارتفاع المناسب والاستغناء عن السبوتات والاعتماد على النجفة الرئيسية ..

3. البساطة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البساطة في تصميم الأسقف أحد سمات النمط المينيماليزم، واكتفى المصمم ببيت نور من اتجاه واحد، يتوسطه نجفة بسيطة رئيسية ..

4. بيوت نور

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

بيوت النور من كل جهة تزين التصميم وتجعله فراغ متوازن ومضاء بقوة ..

5. إضاءة غير مباشرة

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

الإضاءة غير المباشرة هي أحد وسائل الحديثة التي يمكننا أن نعتمد عليها في التصميم، كما فعل هنا المصمم حيث اعتمد عليها داخل فراغ صغير لا يحتاج أكثر من ذلك..

6. سبوتات موزعة بانتظام

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

السبوتات هي مصدر إضاءة مهم لا يمكن إغفاله، لذا حافظ على توزيعها بانتظام وترتيب، واختار لها زر تحكم يسهل عليك توفير الطاقة ..

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7. أكثر من مصدر ضوء

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd مطبخ
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

تعدد مصادر الإضءة له عيوبه ومميزاته، حيث أن من الممكن أن يحدث تشتت وتداخل في الضوء مما يخلق أكثر من ظل ويسئ الرؤية، ولكن سيحافظ على تنوع الاختيارات داخل الفراغ ويجعله لوحة مضاءة جيدا ..

8. أسقف مستوية ..

Apartamento Águas Claras, Giovana Martins Arquitetura & Interiores Giovana Martins Arquitetura & Interiores غرفة السفرة
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores

Giovana Martins Arquitetura & Interiores
Giovana Martins Arquitetura &amp; Interiores
Giovana Martins Arquitetura & Interiores

على عكس المتوقع، أن الأسقف المعلقة يجب أن تختلف مستوياتها، إلا أن هنا قام المصمم باختيار سقف بسيط جدا ذو مستوى واحد وقام بتوزيع سبوتات بشكل خفي لإضاءة الفراغ ..

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