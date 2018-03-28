8 أفكار رائعة لأسقف معلقة مميزة

الأسقف المعلقة صيحة ظهرت وانتشرت وسط تصميمات الديكور الداخلية بقوة إلا أن الاختيار من بين ما هو مطروح صعب ومحير، لذا مع هوميفاي جمعنا لك 8 من اجمل التصميمات الخاصة بالأسقف الداخلية مما يميزها ويجعلها إضافة لبيتك، تأمل في اختلافاتها واختار ما يناسب ذوقك الخاص ..
التصميم الكلاسيكي يحتاج إلى حليات ولمسات خاصة تزين الأسقف العلقة داخل المنزل، والإضاءة جاءت من خلال بيت النور والسبوتات والنجف يجتمعوا لخلق جو مريح ومميز ..
الحداثة والعصرية تتألق بأبسط اللمسات وبيون النور تزينها، حافظ المصمم على الارتفاع المناسب والاستغناء عن السبوتات والاعتماد على النجفة الرئيسية ..
البساطة في تصميم الأسقف أحد سمات النمط المينيماليزم، واكتفى المصمم ببيت نور من اتجاه واحد، يتوسطه نجفة بسيطة رئيسية ..
بيوت النور من كل جهة تزين التصميم وتجعله فراغ متوازن ومضاء بقوة ..
الإضاءة غير المباشرة هي أحد وسائل الحديثة التي يمكننا أن نعتمد عليها في التصميم، كما فعل هنا المصمم حيث اعتمد عليها داخل فراغ صغير لا يحتاج أكثر من ذلك..
السبوتات هي مصدر إضاءة مهم لا يمكن إغفاله، لذا حافظ على توزيعها بانتظام وترتيب، واختار لها زر تحكم يسهل عليك توفير الطاقة ..
تعدد مصادر الإضءة له عيوبه ومميزاته، حيث أن من الممكن أن يحدث تشتت وتداخل في الضوء مما يخلق أكثر من ظل ويسئ الرؤية، ولكن سيحافظ على تنوع الاختيارات داخل الفراغ ويجعله لوحة مضاءة جيدا ..
على عكس المتوقع، أن الأسقف المعلقة يجب أن تختلف مستوياتها، إلا أن هنا قام المصمم باختيار سقف بسيط جدا ذو مستوى واحد وقام بتوزيع سبوتات بشكل خفي لإضاءة الفراغ ..