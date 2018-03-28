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5 تصميمات حمامات عصرية مبهرة

آية منير آية منير
APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
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حمام عصري حديث بلمسات خاصة، هو ما نطمح به جميعا ونتأمل في التفاصيل في المجلات وصفحات الانترنت ونحلم ونتمنى بذلك، مع هوميفاي سنقدم لك 5 من أجمل نماذج وتصميمات رائعة وجديدة لحمامات مبهرة قد تلهمك في اختيار النموذج المفضل لك .

1. تصميم حديث مضئ بلون رمادي

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تصميم مضاء بقوة، ولون حيادي رائع، ووحدة تخزين خاصة خشبية مميزة، كل ذلك يجتمع ليقدم لنا نموذج مميز وخاص ..

2. لوحة فنية مصنوعة من السيراميك

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

بالسيراميك يصنع المصممون لوحات مميزة فنية مبهرة داخل الجزء الخاص بالاستحمام ..

3. حمام صغير ولكن

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

رغم صغر الحمام لكن استطاع المصمم أن يعكس شعور بالمساحة الواسعة باختلاف الألوان والخامات لتشعر وكأنك بداخل جزأين مختلفين ..

4. شخصية مميزة وفريدة

Casa 1001, studio vtx studio vtx حمام
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

أعطى الجدار الحجري، والخشب ووحدات النباتات الخاصة شخصية فريدة ومميزة للحمام الصغير، وعلى الرغم من أنك ستعتد أن تلك المساحة يصعب فيها الابداع والابتكار إلا أن هذا التصميم يؤكد لك ما هو العكس تماما ..

5. باللون الأبيض ولمسة من الطبيعة ..

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects حمام
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

اللون الأبيض والخشب شريكان أساسيان في أي تصميم، يغلب على استخدامهم البساطة والهدوء، ويفضلهم محبين الميناليزم والحداثة ..

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