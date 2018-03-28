5 تصميمات حمامات عصرية مبهرة

حمام عصري حديث بلمسات خاصة، هو ما نطمح به جميعا ونتأمل في التفاصيل في المجلات وصفحات الانترنت ونحلم ونتمنى بذلك، مع هوميفاي سنقدم لك 5 من أجمل نماذج وتصميمات رائعة وجديدة لحمامات مبهرة قد تلهمك في اختيار النموذج المفضل لك .
تصميم مضاء بقوة، ولون حيادي رائع، ووحدة تخزين خاصة خشبية مميزة، كل ذلك يجتمع ليقدم لنا نموذج مميز وخاص ..
بالسيراميك يصنع المصممون لوحات مميزة فنية مبهرة داخل الجزء الخاص بالاستحمام ..
رغم صغر الحمام لكن استطاع المصمم أن يعكس شعور بالمساحة الواسعة باختلاف الألوان والخامات لتشعر وكأنك بداخل جزأين مختلفين ..
أعطى الجدار الحجري، والخشب ووحدات النباتات الخاصة شخصية فريدة ومميزة للحمام الصغير، وعلى الرغم من أنك ستعتد أن تلك المساحة يصعب فيها الابداع والابتكار إلا أن هذا التصميم يؤكد لك ما هو العكس تماما ..
اللون الأبيض والخشب شريكان أساسيان في أي تصميم، يغلب على استخدامهم البساطة والهدوء، ويفضلهم محبين الميناليزم والحداثة ..