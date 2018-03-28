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6 نصائح لمطبخ منظم دائما

آية منير آية منير
RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
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المطبخ وهو أكثر الفراغات المعرضة للفوضى بسبب كثرة استخدامها وتعرضها للكثير من الأيدي العاملة في أوقات متقاربة، لذا اليوم نقدم لك مجموعة نصائح أساسية وهامة في تنظيم وترتيب مطبخك والحفاظ على حالته لأطول مدة ممكنة من دون مجهود وعناء في تنظيفه بشكل متكرر..

1. الأرفف الداخلية منظمة .

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

حافظ على ترتيب الأرفف من الداخل والأدراج حتى يسهل عليك الوصول لما تحتاجه، وإعادة ترتيبه بشكل سريع

2. الأجهزة الكهربائية دائما نظيفة ..

Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE مطبخ
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

يجب أن تقوم بتنظيف الأجهزة الكهرابئية من الداخل والخارج بشكل دوري ومنظم، ولا تترك البقع والعلامات وبقايا الطعام حتى لا تفقد بريقها ومظهرها ويصعب استخدامها وتنظيفها بعد ذلك ..

3. بعد طهي وجبتك

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

قم بغسل ادواتك المستخدم في طهي الطعام وإعاداده ولا تنتظر أو تؤجل هذه المهمة واعلم أنها ستكون ثقيلة بعد ذلك الوقت إن لم تنجز في الحال ..

4. لا تُبقي شئ في غير مكانه

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca مطبخ
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

حافظ على كل شئ في مكانه ولا تترك أي عنصر في غير موضعه..

5. غسيل الصحون بشكل دوري

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos مطبخ
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

قم بغسل الأطباق بشكل دوري، أكثر من مرة يوميا واجعل حوض مطبخك دائما نظيف ولامع..

6. بعد تناول الأكل

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm مطبخ
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

بعد تناول وجبتك حافظ على نظافة مطبخك وطاولتك وتخلص من بقايا الأكل واحفظ الصالح منه ..

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