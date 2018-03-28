6 نصائح لمطبخ منظم دائما

المطبخ وهو أكثر الفراغات المعرضة للفوضى بسبب كثرة استخدامها وتعرضها للكثير من الأيدي العاملة في أوقات متقاربة، لذا اليوم نقدم لك مجموعة نصائح أساسية وهامة في تنظيم وترتيب مطبخك والحفاظ على حالته لأطول مدة ممكنة من دون مجهود وعناء في تنظيفه بشكل متكرر..
حافظ على ترتيب الأرفف من الداخل والأدراج حتى يسهل عليك الوصول لما تحتاجه، وإعادة ترتيبه بشكل سريع
يجب أن تقوم بتنظيف الأجهزة الكهرابئية من الداخل والخارج بشكل دوري ومنظم، ولا تترك البقع والعلامات وبقايا الطعام حتى لا تفقد بريقها ومظهرها ويصعب استخدامها وتنظيفها بعد ذلك ..
قم بغسل ادواتك المستخدم في طهي الطعام وإعاداده ولا تنتظر أو تؤجل هذه المهمة واعلم أنها ستكون ثقيلة بعد ذلك الوقت إن لم تنجز في الحال ..
حافظ على كل شئ في مكانه ولا تترك أي عنصر في غير موضعه..
قم بغسل الأطباق بشكل دوري، أكثر من مرة يوميا واجعل حوض مطبخك دائما نظيف ولامع..