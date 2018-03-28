6 نصائح لمطبخ منظم دائما

المطبخ وهو أكثر الفراغات المعرضة للفوضى بسبب كثرة استخدامها وتعرضها للكثير من الأيدي العاملة في أوقات متقاربة، لذا اليوم نقدم لك مجموعة نصائح أساسية وهامة في تنظيم وترتيب مطبخك والحفاظ على حالته لأطول مدة ممكنة من دون مجهود وعناء في تنظيفه بشكل متكرر..