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ألوان وجرأة في 5 تصميمات للأطفال

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة الاطفال
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مما لا شك فيه أن الألوان تلعب الدور الأكبر في غالبية التصميمات الخاصة بالديكور، وخاصة الغرف المليئة بالحيوية والنشاط وهي غرف الأطفال، المملكة الصغيرة لكل طفل، فلا شك أن هذه الغرفة لابد من اختيارها بعناية حتى تناسب طفلك في كافة النواحي المادية والمعنوية وكذلك متطلباته واحتياجاته الخاصة به من خلال وضع اغراضه وألعابه ووجود أماكن للعب والمذاكرة ومن ثم أماكن للنوم والراحة، ويبدأ ديكور أية غرفة من الألوان الخاصة بدهانات الجدران والأثاث بالإضافة إلى المفروشات والستائر والأرضيات مع ضرورة تناسق كل ذلك مع بعضهم البعض، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات رائعة ومميزة لغرف الأطفال الحديثة ذات الألوان الزاهية مع اختلاف الأشكال والمساحات بما يناسب المساحة الخاصة بمنزلك.

1-تصميم بسيط لغرفة أطفال بناتي

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لا شك أنه من الواضح تمام الوضوح مناسبة هذه الغرفة وهذا التصميم إلى الأطفال الإناث في الأعمار المتوسطة؛ حيث اللون الوردي الرائع الواضح من خلال الألوان الخاصة بكل من الجدران باللون الفاتح، والدرجة الأكثر غمقا للون السرير والمفروشات الخاصة به وصولا باللون الفوشيا الزاهي من حيث لون الستائر، ولا يخلو التصميم من استخدام اللون الأحمر من خلال المقعد ذو الشكل المختلف كل هذا يتناسب بشكل كبير مع الأرضيات والأثاث اللون الأبيض، أما فيما يخص الإضاءة فتتجلى نوعي الإضاءة الطبيعية من حيث ضوء الشمس الساطع بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة المتدلية ذات الكريستال الأنيق لتتوسط السقف الخاص بالغرفة.

2-تصميم مميز ذو مساحة صغيرة

Apartamento Compacto , Renata Basques Arquitetura e Design de Interiores Renata Basques Arquitetura e Design de Interiores غرفة الاطفال
Renata Basques Arquitetura e Design de Interiores

Renata Basques Arquitetura e Design de Interiores
Renata Basques Arquitetura e Design de Interiores
Renata Basques Arquitetura e Design de Interiores

على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم إلا أنه مستغل بشكل صحيح؛ فنجد الألوان الفاتحة تلعب دور ليس بقليل يساهم في تكبير المساحة؛ حيث سيطرة درجة اللون الرمادي المحايد الفاتحة المتداخلة بشكل كبير مع اللون الخشبي الفاتح الخاص بقطع الأثاث مع لون السقف والمفروشات البيضاء، ولا يخلو التصميم من وجود مكان مخصص لوضع الألعاب والمذاكرة، ويتمتع هذا التصميم بوجود أكثر من شكل من أشكال الإضاءة الصناعية فنجد الجانبية والمدفونة وغيرها.

3-تصميم مختلف ورائع وموظف بشكل جيد

Rodzina na swoim, Perfect Space Perfect Space غرفة الاطفال
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

يتمتع ذلك التصميم بتوظيفه لكل الأشياء الموجودة والتي يحتاجها أي تصميم فسوف نبدأ من الدهانات والألوان فنجد تداخل رائع ما بين اللون الأبيض واللون الرمادي الفاتح، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية، ولا نبعد عن استغلال المساحة بالشكل الأمثل من وجود سرير ذو ثنائي بدورين، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية.

4-تصميم مناسب للأطفال الذكور

Lisboa - Parque das Nações, Oficina Rústica Oficina Rústica غرفة الاطفال
Oficina Rústica

Oficina Rústica
Oficina Rústica
Oficina Rústica

من الواضح على هذا التصميم مناسبته بشكل كبير للأطفال الذكور، وذلك بارز من الألوان وهي الأزرق مع الأحمر وتداخلهم مع الرمادي، ولا شك أن لون الأثاث الأبيض، وكل هذه الألوان متناسقة ومميزة لتخرج لنا بتصميم غاية في الجمال والروعة، ومناسب للأطفال في الأعمار الصغيرة ما بين عشر سنوات واثني عشر عام، ولا يخلو التصميم من العناصر الخاصة بالديكور منها اللوحات الجدارية، والمقعد على شكل كرة القدم، ولا يخلو التصميم من وسائل الإضاءة بنوعيها من الصناعية الجانبية من حيث الأباجورات والنجف.

5-تصميم متميز ومدهش لغرفة الأطفال

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos غرفة الاطفال خشب Pink
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

مما لا شك فيه أن هذا التصميم مختلف عن سابقه من التصميمات، فهو يشبه بشكل كبير التصميمات الاستوائية ذات الطابع الاستوائي من حيث هيمنة العنصر الخشبي مع تداخل الألوان الهادئة والفاتحة المتميزة من اللون البنفسجي، ويتضح من هذا التصميم مناسبته إلى الإناث من حيث الألوان ولا شك أن المساحة الواسعة تسمح بالتصرف بكافة الاشكال مع المطلات الرائعة على الحدائق الخلابة من خلال بانوراما زجاجية، وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الصناعية والطبيعية لتبرز التصميم.
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ألوان وجرأة في 5 تصميمات للأطفال

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