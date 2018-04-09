ألوان وجرأة في 5 تصميمات للأطفال

مما لا شك فيه أن الألوان تلعب الدور الأكبر في غالبية التصميمات الخاصة بالديكور، وخاصة الغرف المليئة بالحيوية والنشاط وهي غرف الأطفال، المملكة الصغيرة لكل طفل، فلا شك أن هذه الغرفة لابد من اختيارها بعناية حتى تناسب طفلك في كافة النواحي المادية والمعنوية وكذلك متطلباته واحتياجاته الخاصة به من خلال وضع اغراضه وألعابه ووجود أماكن للعب والمذاكرة ومن ثم أماكن للنوم والراحة، ويبدأ ديكور أية غرفة من الألوان الخاصة بدهانات الجدران والأثاث بالإضافة إلى المفروشات والستائر والأرضيات مع ضرورة تناسق كل ذلك مع بعضهم البعض، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات رائعة ومميزة لغرف الأطفال الحديثة ذات الألوان الزاهية مع اختلاف الأشكال والمساحات بما يناسب المساحة الخاصة بمنزلك.
لا شك أنه من الواضح تمام الوضوح مناسبة هذه الغرفة وهذا التصميم إلى الأطفال الإناث في الأعمار المتوسطة؛ حيث اللون الوردي الرائع الواضح من خلال الألوان الخاصة بكل من الجدران باللون الفاتح، والدرجة الأكثر غمقا للون السرير والمفروشات الخاصة به وصولا باللون الفوشيا الزاهي من حيث لون الستائر، ولا يخلو التصميم من استخدام اللون الأحمر من خلال المقعد ذو الشكل المختلف كل هذا يتناسب بشكل كبير مع الأرضيات والأثاث اللون الأبيض، أما فيما يخص الإضاءة فتتجلى نوعي الإضاءة الطبيعية من حيث ضوء الشمس الساطع بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة المتدلية ذات الكريستال الأنيق لتتوسط السقف الخاص بالغرفة.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم إلا أنه مستغل بشكل صحيح؛ فنجد الألوان الفاتحة تلعب دور ليس بقليل يساهم في تكبير المساحة؛ حيث سيطرة درجة اللون الرمادي المحايد الفاتحة المتداخلة بشكل كبير مع اللون الخشبي الفاتح الخاص بقطع الأثاث مع لون السقف والمفروشات البيضاء، ولا يخلو التصميم من وجود مكان مخصص لوضع الألعاب والمذاكرة، ويتمتع هذا التصميم بوجود أكثر من شكل من أشكال الإضاءة الصناعية فنجد الجانبية والمدفونة وغيرها.
يتمتع ذلك التصميم بتوظيفه لكل الأشياء الموجودة والتي يحتاجها أي تصميم فسوف نبدأ من الدهانات والألوان فنجد تداخل رائع ما بين اللون الأبيض واللون الرمادي الفاتح، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية، ولا نبعد عن استغلال المساحة بالشكل الأمثل من وجود سرير ذو ثنائي بدورين، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية.
من الواضح على هذا التصميم مناسبته بشكل كبير للأطفال الذكور، وذلك بارز من الألوان وهي الأزرق مع الأحمر وتداخلهم مع الرمادي، ولا شك أن لون الأثاث الأبيض، وكل هذه الألوان متناسقة ومميزة لتخرج لنا بتصميم غاية في الجمال والروعة، ومناسب للأطفال في الأعمار الصغيرة ما بين عشر سنوات واثني عشر عام، ولا يخلو التصميم من العناصر الخاصة بالديكور منها اللوحات الجدارية، والمقعد على شكل كرة القدم، ولا يخلو التصميم من وسائل الإضاءة بنوعيها من الصناعية الجانبية من حيث الأباجورات والنجف.
مما لا شك فيه أن هذا التصميم مختلف عن سابقه من التصميمات، فهو يشبه بشكل كبير التصميمات الاستوائية ذات الطابع الاستوائي من حيث هيمنة العنصر الخشبي مع تداخل الألوان الهادئة والفاتحة المتميزة من اللون البنفسجي، ويتضح من هذا التصميم مناسبته إلى الإناث من حيث الألوان ولا شك أن المساحة الواسعة تسمح بالتصرف بكافة الاشكال مع المطلات الرائعة على الحدائق الخلابة من خلال بانوراما زجاجية، وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الصناعية والطبيعية لتبرز التصميم.
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