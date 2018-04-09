أفكار مميزة لغرفة المعيشة العصرية في 5 تصاميم رائعة

نحن على علم ودراية كاملة أن لغرف المعيشة أهمية كبيرة وخاصة تختلف عن سائر الغرف الأخرى الموجودة بالمنزل؛ حيث أنها المكان الذي نقضي فيها معظم أوقاتنا ما بين تجمع العائلة ومشاهدة التلفاز وتناول الأطعمة في بعض الأحيان بالإضافة إلى استقبال الضيوف والزائرين، وتكمن أهمية غرفة المعيشة أيضا في شكل الأثاث المريح الخاص بها ما بين أرائك ذات حجم كبير ومريحة وما بين ألوان مريحة ومعاصرة ومحايدة بالإضافة إلى بعض الديكورات المتميزة، أما بالنسبة للإضاءة فتلعب دور كبير في هذه التصميمات وسوف نستعرض لكم في هذا خمسة تصميمات غاية في الروعة ومتميزين وذات الطابع العصري الحديث الذي يفضله الكثير من الناس حتى تساعدك في اختيار الأنسب لك وللمساحة والإمكانيات المادية.
يتمتع ذلك التصميم بأنه أنيق ويضفي شعورا من الفخامة والتميز عن سائر غرف المعيشة الأخرى، وأهم ما يتضح من هذا التصميم ويلعب الدور الأهم والأكبر هي الألوان والإضاءة من حيث وسائلها، فنجد اللون البيج أو السكري هو المهيمن من حيث لون الأثاث والأرضيات والجدران ولون الستائر أما لون السجاد فهو مميز ومناسب لكافة أرجاء التصميم، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث وجود النباتات الطبيعية مثل الورد والزهور ذات اللون الأبيض ومناسبته مع التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فنجد النوعين، الإضاءة الطبيعية من حيث المطلات على الحدائق، والإضاءة الصناعية من حيث المصابيح المتدلية ذات الشكل المختلف والرائع والمميز عن غيره.
يتميز هذا التصميم بكبر مساحته مما يمنحه المجال لاستغلال هذه المساحة في الديكور وزيادة الأرائك والمساحة ما بين قطع الأثاث وبعضها البعض، ونجد في هذا التصميم تباين بين أكثر من لون فنجد الرمادي في ألوان الأرائك أما البيج فنجده في الجدران والطاولة التي تتوسط التصميم والسجادة، بينما اللون الخشبي نجده في الأرضيات والوحدة الخاصة بوضع التلفاز، ولا يخلو التصميم من استخدام عناصر الديكور من خلال وجود أكثر من لوحة جدارية بمختلف الأشكال والألوان تزين الجدران، كل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الصناعية المدفونة والمتدلية والظاهرة وما بين الطبيعية.
من الواضح على هذا التصميم إشراقه حيث اللون الأبيض الرائع الواضح من خلال الأرضيات والجدران وقطع الأثاث مع لمسة بسيطة من اللون الأصفر الغامق من خلال الوسائد، ويعتبر هذا التصميم يتوسط التصميمات الخاصة بغرف الاستقبال المختلفة، وتظهر نوعي الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس والصناعية من خلال الأشكال المختلفة للمصابيح.
يتميز ذلك بالمزج بين العصرية والفخامة والأناقة بالإضافة إلى البساطة فنجد اللون الرمادي المحايد يتجلى من خلال الأرائك ولون السجاد المناسبة والملائمة مع ألوان الجدران والستائر، أما اللمحة الطبيعية فهي واضحة من خلال ضوء الشمس الساطع على التصميم مع وجود بعض النباتات الخضراء، أما بالنسبة للديكور فنجده ظاهر من خلال اللوحات الجدارية ذو الأشكال المميزة مع بعض الشمعدان والأباجورات الفخمة وبعض الفضيات المتميزة.
من اللمحة الأولى لا نستطيع أن نحكم بشكل جيد عنما هو الطابع الخاص بهذا التصميم عن كونه كلاسيكي أو عصري، فنتأكد أنه المزيج الرائع من الاثنين فنجد درجات اللون البني لتعبر عن الطابع الكلاسيكي بالاشتراك مع التصميم الخاص بالستائر مع شكل النجفة المتدلي من أعلى وذو حجم كبير، أما بالنسبة للتصميم الخاص بالأرائك فهو يميل بشكل كبير إلى العصرية، ولا يخلو التصميم من وجود التحف ووسائل الديكور الرائعة.
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