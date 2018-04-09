أفكار مميزة لغرفة المعيشة العصرية في 5 تصاميم رائعة

نحن على علم ودراية كاملة أن لغرف المعيشة أهمية كبيرة وخاصة تختلف عن سائر الغرف الأخرى الموجودة بالمنزل؛ حيث أنها المكان الذي نقضي فيها معظم أوقاتنا ما بين تجمع العائلة ومشاهدة التلفاز وتناول الأطعمة في بعض الأحيان بالإضافة إلى استقبال الضيوف والزائرين، وتكمن أهمية غرفة المعيشة أيضا في شكل الأثاث المريح الخاص بها ما بين أرائك ذات حجم كبير ومريحة وما بين ألوان مريحة ومعاصرة ومحايدة بالإضافة إلى بعض الديكورات المتميزة، أما بالنسبة للإضاءة فتلعب دور كبير في هذه التصميمات وسوف نستعرض لكم في هذا خمسة تصميمات غاية في الروعة ومتميزين وذات الطابع العصري الحديث الذي يفضله الكثير من الناس حتى تساعدك في اختيار الأنسب لك وللمساحة والإمكانيات المادية.