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أفكار مميزة لغرفة المعيشة العصرية في 5 تصاميم رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior غرفة المعيشة
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نحن على علم ودراية كاملة أن لغرف المعيشة أهمية كبيرة وخاصة تختلف عن سائر الغرف الأخرى الموجودة بالمنزل؛ حيث أنها المكان الذي نقضي فيها معظم أوقاتنا ما بين تجمع العائلة ومشاهدة التلفاز وتناول الأطعمة في بعض الأحيان بالإضافة إلى استقبال الضيوف والزائرين، وتكمن أهمية غرفة المعيشة أيضا في شكل الأثاث المريح الخاص بها ما بين أرائك ذات حجم كبير ومريحة وما بين ألوان مريحة ومعاصرة ومحايدة بالإضافة إلى بعض الديكورات المتميزة، أما بالنسبة للإضاءة فتلعب دور كبير في هذه التصميمات وسوف نستعرض لكم في هذا خمسة تصميمات غاية في الروعة ومتميزين وذات الطابع العصري الحديث الذي يفضله الكثير من الناس حتى تساعدك في اختيار الأنسب لك وللمساحة والإمكانيات المادية.

1-تصميم لغرفة معيشة عصرية غاية في الأناقة

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior غرفة المعيشة
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

يتمتع ذلك التصميم بأنه أنيق ويضفي شعورا من الفخامة والتميز عن سائر غرف المعيشة الأخرى، وأهم ما يتضح من هذا التصميم ويلعب الدور الأهم والأكبر هي الألوان والإضاءة من حيث وسائلها، فنجد اللون البيج أو السكري هو المهيمن من حيث لون الأثاث والأرضيات والجدران ولون الستائر أما لون السجاد فهو مميز ومناسب لكافة أرجاء التصميم، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث وجود النباتات الطبيعية مثل الورد والزهور ذات اللون الأبيض ومناسبته مع التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فنجد النوعين، الإضاءة الطبيعية من حيث المطلات على الحدائق، والإضاءة الصناعية من حيث المصابيح المتدلية ذات الشكل المختلف والرائع والمميز عن غيره.

​2-تصميم لغرفة معيشة ذو مساحة كبيرة

Casa Verde, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

يتميز هذا التصميم بكبر مساحته مما يمنحه المجال لاستغلال هذه المساحة في الديكور وزيادة الأرائك والمساحة ما بين قطع الأثاث وبعضها البعض، ونجد في هذا التصميم تباين بين أكثر من لون فنجد الرمادي في ألوان الأرائك أما البيج فنجده في الجدران والطاولة التي تتوسط التصميم والسجادة، بينما اللون الخشبي نجده في الأرضيات والوحدة الخاصة بوضع التلفاز، ولا يخلو التصميم من استخدام عناصر الديكور من خلال وجود أكثر من لوحة جدارية بمختلف الأشكال والألوان تزين الجدران، كل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الصناعية المدفونة والمتدلية والظاهرة وما بين الطبيعية.

​3-تصميم مشرق لغرفة المعيشة العصرية

Homes, Julia Dempster Julia Dempster غرفة المعيشة
Julia Dempster

Homes

Julia Dempster
Julia Dempster
Julia Dempster

من الواضح على هذا التصميم إشراقه حيث اللون الأبيض الرائع الواضح من خلال الأرضيات والجدران وقطع الأثاث مع لمسة بسيطة من اللون الأصفر الغامق من خلال الوسائد، ويعتبر هذا التصميم يتوسط التصميمات الخاصة بغرف الاستقبال المختلفة، وتظهر نوعي الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس والصناعية من خلال الأشكال المختلفة للمصابيح.

​4-تصميم غاية في الروعة

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يتميز ذلك بالمزج بين العصرية والفخامة والأناقة بالإضافة إلى البساطة فنجد اللون الرمادي المحايد يتجلى من خلال الأرائك ولون السجاد المناسبة والملائمة مع ألوان الجدران والستائر، أما اللمحة الطبيعية فهي واضحة من خلال ضوء الشمس الساطع على التصميم مع وجود بعض النباتات الخضراء، أما بالنسبة للديكور فنجده ظاهر من خلال اللوحات الجدارية ذو الأشكال المميزة مع بعض الشمعدان والأباجورات الفخمة وبعض الفضيات المتميزة.

​5-تصميم يمزج ما بين الذوق العصري والكلاسيكي

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

من اللمحة الأولى لا نستطيع أن نحكم بشكل جيد عنما هو الطابع الخاص بهذا التصميم عن كونه كلاسيكي أو عصري، فنتأكد أنه المزيج الرائع من الاثنين فنجد درجات اللون البني لتعبر عن الطابع الكلاسيكي بالاشتراك مع التصميم الخاص بالستائر مع شكل النجفة المتدلي من أعلى وذو حجم كبير، أما بالنسبة للتصميم الخاص بالأرائك فهو يميل بشكل كبير إلى العصرية، ولا يخلو التصميم من وجود التحف ووسائل الديكور الرائعة.
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أفكار مميزة لغرفة المعيشة العصرية في 5 تصاميم رائعة

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