5 مطابخ حديثة بلمسات ساحرة

أحد الأسباب التي تجعل تخطيط المطبخ عملية صعبة وتستغرق وقتا طويلا هو أن الخلفية التقنية للمطبخ تتطلب خبرة. يمكنك اختيار الأثاث والملحقات التي تشكل الزخرفة بنفسك ، ولكن عليك بالتأكيد الحصول على مشورة الخبراء حول البنية التحتية والمعدات الأخرى.

على سبيل المثال ، إضاءة المطبخ ليست بسيطة بما يكفي لحلها بإضاءة سقف بسيطة. ستحتاج بالتأكيد إلى مصادر إضاءة بديلة لإضاءة مطبخ مناسبة. يمكنك إنشاء بيئة عمل أكثر فاعلية في المطبخ من خلال مصابيح العمل العلوية والأضواء الكاشفة والإضاءة الداخلية والنوافذ الكبيرة التي ستستخدم الضوء الطبيعي. يجب عليك اتخاذ كل هذه الخيارات مع مراعاة الخصائص المعمارية لمطبخك.

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