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5 مطابخ حديثة بلمسات ساحرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Courtfield Gardens, NSI DESIGN LTD NSI DESIGN LTD مطبخ
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أحد الأسباب التي تجعل تخطيط المطبخ عملية صعبة وتستغرق وقتا طويلا هو أن الخلفية التقنية للمطبخ تتطلب خبرة. يمكنك اختيار الأثاث والملحقات التي تشكل الزخرفة بنفسك ، ولكن عليك بالتأكيد الحصول على مشورة الخبراء حول البنية التحتية والمعدات الأخرى.

على سبيل المثال ، إضاءة المطبخ ليست بسيطة بما يكفي لحلها بإضاءة سقف بسيطة. ستحتاج بالتأكيد إلى مصادر إضاءة بديلة لإضاءة مطبخ مناسبة. يمكنك إنشاء بيئة عمل أكثر فاعلية في المطبخ من خلال مصابيح العمل العلوية والأضواء الكاشفة والإضاءة الداخلية والنوافذ الكبيرة التي ستستخدم الضوء الطبيعي. يجب عليك اتخاذ كل هذه الخيارات مع مراعاة الخصائص المعمارية لمطبخك.

إذا كنت ترغب في العثور على الصور التي ستعطيك أفكارًا لمناطق مختلفة من تزيين المطبخ ، فننصحك بإلقاء نظرة على المقالة التالية.

1. منحنيات أنيقة

Kitchen NSI DESIGN LTD مطبخ
NSI DESIGN LTD

Kitchen

NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD
NSI DESIGN LTD

مطبخ أبيض مع جزيرة صممت بخطوط منحنية لتحافظ على اتساع الفضاء، إلى جانب منح هذه المساحة إطلالة عصرية أنيقة وجذابة. الخزانات المصممة في مستويين علوي وسفلي تجعل من هذا المطبخ مساحة وظيفية تتسع لكل أدوات المائدة وأدوات الطهي التي قد يستخدمها طباخ محترف.

أما عن الإضاءات أسفل الخزانات السفلية، فهي تعطي مظهر أنيق وتوفر رؤية أوضح وأفضل. بينما تأتي الخزانة للقيام بوظيفتين، حيث إمداد المطبخ بسطح عمل إضافي إلى جانب العمل كبار لتناول وجبة خفيفة أو مشروب سريع.

2. تصميم وظيفي

Private Residence in Vilamoura Leonor Moreira Romba - Arquitecturas مطبخ
Leonor Moreira Romba – Arquitecturas

Private Residence in Vilamoura

Leonor Moreira Romba - Arquitecturas
Leonor Moreira Romba – Arquitecturas
Leonor Moreira Romba - Arquitecturas

مطبخ صغير مع تصميم وظيفي للخزائن التي تستغل ارتفاع السقف للحصول على أكبر قدر من المساحات التخزينية. سطح العمل يمتد ليشمل طاولة إفطار مع 4 من الكراسي البيضاء. الأبيض يسيطر على كل شيء ليمنح هذه المساحة الصغيرة اتساعًا بصريًا، بينما استخدم الأخضر الجيري لتزيين المساحة الفاصلة بين مستويي الخزانات بلمسة لونية أنيقة.

3. طابع ريفي

Modern meets Edwardian. Rencraft مطبخ
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

الطابع الريفي يسيطر على تصميم هذا المطبخ الهادئ الذي يتميز باللون النفطي في هيكل الجزيرة، مع كراسي خشبية تلتف حول حافتها لتستخدم كبار لتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات. النغمة الفاتحة من الأزرق والتي تقترب إلى الأبيض تمنح هذا المطبخ إطلالة مميزة وفريدة مع الاحتفاظ بالإشراقة خاصة مع السقف المضيء.

4. إطلالة داكنة

homify مطبخ خشب Blue
homify

homify
homify
homify

هذه المرة نستمتع بمطبخ مع إطلالة داكنة، للأزرق الفولاذي بنهايته اللامعة وغموضه الساحر. اللمسات الخشبية في هيكل المطبخ تُضفي مزيد من الأناقة والسحر. الجدران الخرسانية والنوافذ الزجاجية والمصابيح المعدنية المتدلية من السقف الابيض.. مزيج رائع لمطبخ أنيق على النمط الصناعي.

5. تناقض لوني جذاب

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners مطبخ
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

مطبخ عملي بأسلوب عصري مفتوح على غرفة السفرة. الأرضية الخشبية الداكنة تصنع تناقضًا لونيًا جذابًا مع الجدران البيضاء، وتكتمل أناقة هذا التناقض مع الستائر البيضاء ونقوشها السوداء. المطبخ جاء بتصميم أبيض بالكامل مع إضاءات خفية أسفل الخزانات العليا للحصول على أجواء ناعمة وهادئة تسمح بالإبداع في الطهي.

لمزيد من تصميمات المطابخ المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، دليل هوميفاي لإضاءة وظيفية لمطبخك

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