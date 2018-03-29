5 مطابخ حديثة بلمسات ساحرة

أحد الأسباب التي تجعل تخطيط المطبخ عملية صعبة وتستغرق وقتا طويلا هو أن الخلفية التقنية للمطبخ تتطلب خبرة. يمكنك اختيار الأثاث والملحقات التي تشكل الزخرفة بنفسك ، ولكن عليك بالتأكيد الحصول على مشورة الخبراء حول البنية التحتية والمعدات الأخرى.
على سبيل المثال ، إضاءة المطبخ ليست بسيطة بما يكفي لحلها بإضاءة سقف بسيطة. ستحتاج بالتأكيد إلى مصادر إضاءة بديلة لإضاءة مطبخ مناسبة. يمكنك إنشاء بيئة عمل أكثر فاعلية في المطبخ من خلال مصابيح العمل العلوية والأضواء الكاشفة والإضاءة الداخلية والنوافذ الكبيرة التي ستستخدم الضوء الطبيعي. يجب عليك اتخاذ كل هذه الخيارات مع مراعاة الخصائص المعمارية لمطبخك.
إذا كنت ترغب في العثور على الصور التي ستعطيك أفكارًا لمناطق مختلفة من تزيين المطبخ ، فننصحك بإلقاء نظرة على المقالة التالية.
مطبخ أبيض مع جزيرة صممت بخطوط منحنية لتحافظ على اتساع الفضاء، إلى جانب منح هذه المساحة إطلالة عصرية أنيقة وجذابة. الخزانات المصممة في مستويين علوي وسفلي تجعل من هذا المطبخ مساحة وظيفية تتسع لكل أدوات المائدة وأدوات الطهي التي قد يستخدمها طباخ محترف.
أما عن الإضاءات أسفل الخزانات السفلية، فهي تعطي مظهر أنيق وتوفر رؤية أوضح وأفضل. بينما تأتي الخزانة للقيام بوظيفتين، حيث إمداد المطبخ بسطح عمل إضافي إلى جانب العمل كبار لتناول وجبة خفيفة أو مشروب سريع.
مطبخ صغير مع تصميم وظيفي للخزائن التي تستغل ارتفاع السقف للحصول على أكبر قدر من المساحات التخزينية. سطح العمل يمتد ليشمل طاولة إفطار مع 4 من الكراسي البيضاء. الأبيض يسيطر على كل شيء ليمنح هذه المساحة الصغيرة اتساعًا بصريًا، بينما استخدم الأخضر الجيري لتزيين المساحة الفاصلة بين مستويي الخزانات بلمسة لونية أنيقة.
الطابع الريفي يسيطر على تصميم هذا المطبخ الهادئ الذي يتميز باللون النفطي في هيكل الجزيرة، مع كراسي خشبية تلتف حول حافتها لتستخدم كبار لتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات. النغمة الفاتحة من الأزرق والتي تقترب إلى الأبيض تمنح هذا المطبخ إطلالة مميزة وفريدة مع الاحتفاظ بالإشراقة خاصة مع السقف المضيء.
هذه المرة نستمتع بمطبخ مع إطلالة داكنة، للأزرق الفولاذي بنهايته اللامعة وغموضه الساحر. اللمسات الخشبية في هيكل المطبخ تُضفي مزيد من الأناقة والسحر. الجدران الخرسانية والنوافذ الزجاجية والمصابيح المعدنية المتدلية من السقف الابيض.. مزيج رائع لمطبخ أنيق على النمط الصناعي.
مطبخ عملي بأسلوب عصري مفتوح على غرفة السفرة. الأرضية الخشبية الداكنة تصنع تناقضًا لونيًا جذابًا مع الجدران البيضاء، وتكتمل أناقة هذا التناقض مع الستائر البيضاء ونقوشها السوداء. المطبخ جاء بتصميم أبيض بالكامل مع إضاءات خفية أسفل الخزانات العليا للحصول على أجواء ناعمة وهادئة تسمح بالإبداع في الطهي.
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