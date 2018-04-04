5 ديكورات اسيوية مميزة لغرفة السفرة

لا شك أن لكل شخص ذوقه الخاص الذي من الممكن أن يتفق أو يختلف مع غيره من الأذواق لكثير من الأشخاص، ودائما ما يبحث كل شخص عن ما يناسبه من الأشكال والأنماط التي تتفق مع ميوله ورغباته واحتياجاته، ومن المعروف أنه يوجد الكثير من الأنماط ما بين التقليدي والمعاصر والاسكندنافي والاستوائي والأسيوي، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة ومميزة على النمط الأسيوي الخاصة بغرف السفرة، ونحن لا نغفل مطلقا أهمية غرفة السفرة بالنسبة لكل منزل فهي مكان تجمع العائلة على طاولة بشكل يومي لتناول الأطعمة بالإضافة إلى التجمع مع الزائرين، ومن المهم أن يناسب التصميم الذوق الخاص بالإضافة إلى ملائمته للشكل العام للمنزل وكذلك المساحة، وينقسم التصميم على ركائز أساسية لابد وأن تتوافر في كل تصميم حتى تكتمل الصورة ومن أولها الألوان من حيث اللون الخاص بدهانات الجدران والسقف والأرضيات مرور بشكل قطع الأثاث وصولا إلى الإضاءة والمفروشات وقطع الديكور والتحف.