5 ديكورات اسيوية مميزة لغرفة السفرة

لا شك أن لكل شخص ذوقه الخاص الذي من الممكن أن يتفق أو يختلف مع غيره من الأذواق لكثير من الأشخاص، ودائما ما يبحث كل شخص عن ما يناسبه من الأشكال والأنماط التي تتفق مع ميوله ورغباته واحتياجاته، ومن المعروف أنه يوجد الكثير من الأنماط ما بين التقليدي والمعاصر والاسكندنافي والاستوائي والأسيوي، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة ومميزة على النمط الأسيوي الخاصة بغرف السفرة، ونحن لا نغفل مطلقا أهمية غرفة السفرة بالنسبة لكل منزل فهي مكان تجمع العائلة على طاولة بشكل يومي لتناول الأطعمة بالإضافة إلى التجمع مع الزائرين، ومن المهم أن يناسب التصميم الذوق الخاص بالإضافة إلى ملائمته للشكل العام للمنزل وكذلك المساحة، وينقسم التصميم على ركائز أساسية لابد وأن تتوافر في كل تصميم حتى تكتمل الصورة ومن أولها الألوان من حيث اللون الخاص بدهانات الجدران والسقف والأرضيات مرور بشكل قطع الأثاث وصولا إلى الإضاءة والمفروشات وقطع الديكور والتحف.
يتضح من هذا التصميم بروز الشكل الأسيوي من خلال بروز العنصر الخشبي، ولا شك أن هذا التصميم يعتبر واحد من التصميمات التي تشترك فيها أكثر من النمط ما بين النمط الأسيوي والنمط الاستعماري، ونرى في هذا التصميم مكون من طاولة خشبية مستطيلة الشكل ذات حجم متوسط ويحاوطها أربعة مقاعد مريحة وكل هذا من اللون البني، أما بالنسبة للجدران فهي من باللون الأبيض الذي يعمل على زيادة المساحة، بالإضافة إلى البوفيه الخاص بوضع أغراض السفرة، ولا شك أن الإضاءة الصناعية تلعب الدور الأكبر في التصميم من خلال الأضواء المدفونة والبارزة وغيرها.
يتمتع هذا التصميم بشكله الخاص به وهو عبارة عن أقسام، فغرفة السفرة يفصلها عن غرفة الأنتريه فاصل خشبي مكون من ألواح خشبية، مما يمنحك الشعور وكأنك في مشهد فندقي متناسق ومتميز، يتكون التصميم من طاولة خشبية ومحاط بها ستة مقاعد من الخشب الخالص باللون البني مع تداخل اللون البيج الفاتح، وتتناغم وتتناسق الألوان وقطع الأثاث مع الستائر، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية الخاصة بالنمط الأسيوي مع بروز الأخشاب، وتلعب الإضاءة الخافتة دور مميز في التصميم.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم يغلب عليه الاختلاف بشكل كبير، فهو عبارة عن مزج العنصر الحجري من خلال تواجد الجدران الأسمنتية ذات اللون الرمادي المحايد مع الأرضيات ذات اللون البرتقالي الأشبه بالطوب بالإضافة إلى الطاولة المستطيلة ذات اللون الرمادي مع المقاعد الخشبية، كل هذا يمتزج مع الديكورات من خلال وجود اللوحة الجدارية مع بعض النباتات الطبيعية، أما وسائل الإضاءة فهي صناعية من الطراز الأول ولكنها إضاءة خافتة من خلال النجف المصنوع من الخوص المتدلي مما يبرز بشكل كبير النمط الأسيوي.
يتمتع هذا التصميم بميله إلى الحداثة، فهو عبارة عن طاولة مربعة الشكل باللون الأبيض مع أربعة مقاعد ذات شكل مميز ومريح في نفس الوقت، بالإضافة إلى تداخل أكثر من لون ما بين اللبني والأصفر، أما فيما يخص الإضاءة فهي إضاءة صناعية متعددة الجهات ما بين مدفونة وبارزة، ولا يخلو التصميم من وجود عناصر الديكور المتميزة.
هذا التصميم يتميز بصغر مساحته مما يمنحه قابلية الوضع في أية زاوية من المنزل، ويتضح النمط الأسيوي من خلال بروز العنصر الخشبي مع بعض النباتات، ويتمتع التصميم باستخدام الألوان الفاتحة والهادئة والمحايدة مثل اللون الرمادي، ولا يخلو التصميم من وجود بعض اللوحات الجدارية مع وجود الإضاءة الطبيعية المشرقة.
من النظر لهذا التصميم، نجده يتميز بالتقليدية حيث الشكل الخارجي للمقاعد والطاولة مع استخدام العنصر الخشبي وبكثرة من خلال الأرضيات والباب والشرفات، وتلعب الإضاءة الطبيعية دور فعال في إبراز التصميم.
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