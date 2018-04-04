5 افكار متنوعة لغرف النوم على الطراز الريفي

كلنا على علم ودراية أن النمط الريفي يعد واحدا من أهم الأنماط التي تتسم بالبساطة بالإضافة إلى روح الزمن القديم من حيث التفاصيل والأمور الكثيرة التي تحيط بالتصميم، ولا شك أن تصميم غرفة النوم لابد وأن يكون ذو طابع ونمط وطراز خاص به؛ حيث يتمتع بالهدوء والاحساس بالراحة والأمان والطمأنينة وخصوصا بعد يوم شاق من العمل والتفاصيل المرهقة لا يحتاج الفرد سوى مكان يستريح ويسترخي فيه، ولا شك أن ذلك المكان هو غرفة النوم الذي يقطن فيها بعد معاناة طوال اليوم ما بين العمل والأصدقاء والمناسبات وغيره، ونظرا لكل هذه الأمور تكمن الأهمية الخاصة بغرف النوم، وكل منا يعطي الاهتمام والعناية بهذه الغرفة في أكثر من جانب من أهمها الإضاءة والألوان والمساحة والأثاث والمرفقات كل ذلك يتجمع مع اللمسات الخاصة بالديكور الرائعة التي تميز كل تصميم وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات رائعة لغرف النوم على الطراز الريفي غاية في البساطة.
يتميز هذا التصميم بالبساطة التي تتجلي في الظهور من خلال قلة التفاصيل الخاصة بالتصميم وبروز المساحات ما بين قطع الأثاث وبعضها البعض، بالإضافة إلى تداخل العنصر الخشبي بشكل واضح من خلال الأرضيات الخشبية والسقف المعلق الخشبي الذي يشبه في الشكل البيوت الريفية القديمة، كل هذا يجتمع مع انتشار اللون الأبيض الفاتح الذي يوحي بالهدوء في قطع الأثاث والدهانات، أما بالنسبة للإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية من خلال إشراق ضوء الشمس في كافة أرجاء التصميم.
من النظرة الأولى نتأكد من انتماء هذا التصميم للنمط الريفي وذلك من حيث؛ المزج ما بين العنصر الحجري من خلال الجدران المميزة، والعنصر الخشبي من خلال الأرضيات والسقف المعلق بالإضافة إلى درجات السلالم، ولعل شكل التصميم يبرز ميله إلى النمط الريفي من خلال وجوده في طابق أسفل، وتلعب الإضاءة الصناعية دور كبير من خلال وجود الأضواء المدفونة والبارزة في الأباجورات الجانبية كل ذلك بجانب الألوان وهي درجات البني الرائع.
هذا التصميم يطبق الشكل العام الذي يخص الطراز الريفي بشكل كبير، فهو يرجع بنا إلى الزمن القديم من حيث شكل كل من السرير ذو المقدمة والخلفية النحاسية مرورا بشكل النافذة والستائر والديكور وقطع الأثاث المختلفة، أما بالنسبة للإضاءة فقد تشترك النوعان من الصناعية بمختلف أشكالها مع الطبيعية.
بالطبع نجد في هذا التصميم أن الألوان تلعب دور مميز، حيث الرقي بالإضافة إلى هيمنة العنصر الخشبي ما بين الأرضيات والسقف مع وجود عنصر الرخام في الجدران مما يضفي على التصميم نوعا من الفخامة والملائمة مع الألوان الخاصة بالتصميم، ولا يخلو التصميم من اللمسات الديكور الرائعة مع اللمحة الطبيعية بالمطلات الخاصة بالحدائق، أما إذا جئنا للإضاءة فنجدها صناعية بأشكال رائعة للنجف، وطبيعية من خلال ضوء الشمس العابر عن طريق النافذة البانوراما.
يتضح من هذا التصميم أن يمزج ما بين الطابع الكلاسيكي الذي يتميز بالفخامة والرقي والأناقة، بينما النمط الريفي الذي يعود بنا إلى الوراء من حيث البساطة واللمسات البسيطة، ونجد العنصر الخشبي مسيطر كعادة الطابع الريفي مع درجات اللون البني والديكورات الخاصة به مرورا بوسائل الإضاءة الصناعية ما بين المصابيح والأباجورات والنجف، ولا يخلو التصميم من وجود اللوحة الجدارية ومكان لمشاهدة التلفاز للتمتع.
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