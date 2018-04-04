5 ديكورات حمامات كلاسيكية مميزة

مما لا شك فيه أن النمط الكلاسيكي في أي نوع من أنواع الديكور، يعتبر واحدا من أهم علامات الأناقة والفخامة والعراقة سواء كان ذلك التصميم خاص بالغرف المختلفة أو غرف الاستقبال أو الشرفات أو حتى بما فيهم المطابخ والحمامات، ومن المعروف أن لتصميم الحمامات أهمية كبيرة وبالغة لدى الكثير والكثير، فهو مكان لا غنى عنه في كافة المنازل بكافة المستويات من الأرقى إلى الأقل رقي، فهو شيء لابد منه، ومن المعروف أيضا أن التصميمات الخاصة بالحمامات من أوائل الأشياء التي تلفت النظر فهي تدل على نظافة المنزل؛ نظرا لذلك نجد كافة السيدات دائما ما يبحثون عن تصميمات مناسبة للحمامات من حيث الشكل والديكور والتفاصيل وأيضا الإمكانيات المادية وكذلك المساحة، ومن بين هذه التفاصيل تكون في الأغلب الألوان من حيث السيراميك ووحدات الحمام من تواليت والحوض ووحدة الاستحمام مرورا بدهانات السقف، ولا شك أن الإضاءة بنوعيها تلعب دور كبير لا غنى عنه، بالنسبة للإضاءة الصناعية فهي التي تبرز الشكل الخارجي والتفاصيل الجمالية، أما فيما يخص الإضاءة الطبيعية فهي التي تساعد في دخول الشمس الضرورية لكل تصميم خاص بالحمام اللازمة لأمور مثل التهوية والانعاش، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مختلفة ذات الطابع الكلاسيكي مما يساعدكم في حسن اختيار كل ما هو مناسب لكم.
من النظرة لهذا التصميم، نلاحظ وبشدة التناسق فيما بينه؛ حيث درجات اللون البني ما بين الفاتح مرورا بالأقل ثم الغامق، وهذه احدى ملامح النمط الكلاسيكي، وتظهر هذه الألوان بداية من الأرضيات المصنوعة من الرخام مرورا بالجدران، والوحدة الخاصة بالحوض، ولا يخلو التصميم من وجود العنصر الخشبي البارز في كافة أرجاء التصميم مما يضفي نوعا من التميز، ويظهر على التصميم وجود أكثر من مرآه للاستخدام وتساهم بشكل كبير في الديكور والشكل الجمالي للحمام، وتشترك نوعي الإضاءة، كل هذا بالإضافة إلى اللمحة الطبيعية عن طريق وجود النباتات الطبيعية.
يتميز ذلك التصميم بألوانه المبهجة والمميزة بشكل كبير؛ حيث تداخل كل من اللون الأبيض مع اللون الوردي في الأرضيات والجدران والوحدات الخاصة بالحمام مما يمنحنا جو من الهدوء والراحة المطلوبين في التصميم الخاص بالحمام، ويتمتع هذا التصميم بمساحته متوسطة المساحة، أما بالنسبة للديكور فهو يكمن في النقوش الخاصة بالورد والزهور، ويشترك اللون الأبيض بمحاذاة مع اللون الوردي، أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية مع الطبيعية بشكل خفيف.
يمتاز هذا التصميم بشكله المميز وكذلك مساحته الصغيرة مع النقوش والرسومات المتميزة، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الخشبي في الأرضيات، وتكمن روعة التصميم في الشكل الخارجي المختلف بشكل كبير عن باقي التصميمات الخاصة بالحمامات.
تتضح الكلاسيكية في هذا التصميم من خلال بعض الرموز ومن أهمها استخدام اللون الذهبي الخاص بإطار المرآة وبعض التحف وقطع الديكور، ولا شك أن استخدام المزج ما بين اللون الأبيض مع اللون الأسود ليمنحنا نوعا من الفخامة الخاصة بالطابع الكلاسيكي، وتندمج نوعي الإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الصناعية لكي تكمل الصورة الخارجية للتصميم المميزة.
يظهر من ذلك التصميم البساطة بالإضافة إلى الأناقة والتميز، فهو تصميم مزيج ما بين الإشراق والهدوء ونجد ذلك من خلال ألوان السيراميك والنقوش البسيطة المرسومة على الجدران، ولا شك أن الإضاءة الصناعية تلعب دور كبير من خلال الإضاءة المدفونة الخلفية للمرآة مع الإضاءة الطبيعية المشرقة.
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