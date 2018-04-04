5 ديكورات حمامات كلاسيكية مميزة

مما لا شك فيه أن النمط الكلاسيكي في أي نوع من أنواع الديكور، يعتبر واحدا من أهم علامات الأناقة والفخامة والعراقة سواء كان ذلك التصميم خاص بالغرف المختلفة أو غرف الاستقبال أو الشرفات أو حتى بما فيهم المطابخ والحمامات، ومن المعروف أن لتصميم الحمامات أهمية كبيرة وبالغة لدى الكثير والكثير، فهو مكان لا غنى عنه في كافة المنازل بكافة المستويات من الأرقى إلى الأقل رقي، فهو شيء لابد منه، ومن المعروف أيضا أن التصميمات الخاصة بالحمامات من أوائل الأشياء التي تلفت النظر فهي تدل على نظافة المنزل؛ نظرا لذلك نجد كافة السيدات دائما ما يبحثون عن تصميمات مناسبة للحمامات من حيث الشكل والديكور والتفاصيل وأيضا الإمكانيات المادية وكذلك المساحة، ومن بين هذه التفاصيل تكون في الأغلب الألوان من حيث السيراميك ووحدات الحمام من تواليت والحوض ووحدة الاستحمام مرورا بدهانات السقف، ولا شك أن الإضاءة بنوعيها تلعب دور كبير لا غنى عنه، بالنسبة للإضاءة الصناعية فهي التي تبرز الشكل الخارجي والتفاصيل الجمالية، أما فيما يخص الإضاءة الطبيعية فهي التي تساعد في دخول الشمس الضرورية لكل تصميم خاص بالحمام اللازمة لأمور مثل التهوية والانعاش، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مختلفة ذات الطابع الكلاسيكي مما يساعدكم في حسن اختيار كل ما هو مناسب لكم.