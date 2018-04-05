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5 اتجاهات تصميمة تسيطر على عام 2018

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
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لقد تركنا وراءنا الأشهر الأولى من عام 2018 وبدأت بالفعل الاتجاهات الزخرفية التي ستختتم هذا الحدث. عندما يتعلق الأمر بزخارف مساحات المعيشة الداخلية في منازلنا ، فإن هذا العام سيكون عامًا سيظهر فيه التصميم الداخلي بروح المغامرة.

وبطبيعة الحال ، فإن التصميم والتخطيط في المنزل يتغير ويتطور تدريجيًا كامتداد لبعضها البعض كل عام ؛ وهذا كما هو الحال في الأزياء ، ونحن لا نرى تغييرات جذرية في اتجاهات الديكور ، بل نرى تقدمًا تدريجيًا، وبالطبع ، هناك أيضًا صلة معينة بين اتجاهات الماضي والأساليب من هذا العام.

ومع ذلك، قد تكون أنماط أثاث هذه السنة من السمات التي ستدهشك، لأنه من الواضح أن الموقف الحاد يتجه نحو خطوات تزيين هذا العام. في هذه المقالة ، قمنا بمراجعة أنماط الأثاث، لنستعرض معكم فيما يلي أحدث الاتجاهات التي ستلهم أولئك الذين يرغبون في شراء الأثاث في عام 2018 ، مع اتباع أساليب الجيل الجديد والرؤى الجماليةالحديثة.

1. أسلوب عتيق

Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

بالطبع شهدنا تلك السنوات التي انتشر فيها الأثاث بأسلوبه العتيق، ولكن هذا العام سوف نرى منتجات عتيقة على الطراز الاسكندنافي، والتي ستكون رموزًا خاصة بالحنين تبرز في كل مكان.

إذا أعطينا فكرةأكثر تحديدًا ، فسوف يستهدف أسلوب هذا العام اللمسات العتيقة التي ستظهر نفسها في زخارف من فترة الستينيات والسبعينيات. يمكن القول أن القدمين المتشكلتين، والحواف الطويلة المائلة قليلاً ، ونماذج التنجيد ذات الأوزان  والنسيجية الفاخرة تشكل قطع الأثاث الرئيسية، خاصةً في المقاعد ذات الذراعين والأرائك. لذلك لا تخافوا شرائها مع الأقمشة المخملية في غرفة المعيشة!

2- سرير عادي

Bonton, Reevèr One Home Reevèr One Home BedroomTextiles
Reevèr One Home

Reevèr One Home
Reevèr One Home
Reevèr One Home

عندما نأتي إلى غرف النوم، لا تزال البطولة من نصيب اللوح الأمامي. أحد البدائل التي كانت تُصادف في ديكورات غرف النوم المذهلة في كثير من الأحيان كانت واحدة من أجمل نماذج الكوتري المنزلية ، وسوف تستمر في التأثير هذا العام. بالطبع ، مع اختلاف طفيف ، تصنع التصاميم من مواد خشبية أكثر ريفية وقربًا للطبيعة بدلا من سرير مغطى ذو أربعة أعمدة.

3. النمط التبسيطي

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

في الفترة المقبلة، عندما تكون عناصر الأثاث الرئيسية أكثر سيطرة ، سيصبح تأثير النمط التبسيطي أكثر انتشارًا. إنه مفهوم مقبول على نطاق واسع في مناطق المعيشة. ومع ذلك ، ووفقًا لتنبؤات الخبراء ، سيصبح هو النمط الأفضل فيما يتعلق بتصميم الأثاث ، وسوف نراه بشكل اساسي متزايد في عام 2018، ليلعب دور رئيسي في غرف المعيشة.

4- التفاصيل التي تعطي شعورا بالفخامة

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Living roomSofas & armchairs جلد مزيف Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

إذا كنت تعتقد أنه لن يكون هناك شيء لافت للنظر وجذاب في مساحات المعيشة حيث تهيمن الطبيعة والحد الأدنى من الأسلوب، فاعتقادك خاطئ. وفقًا لاتجاهات الزخرفة الجديدة ، يتم استخدام التفاصيل المبهجة لإنشاء مظهر متكامل داخل الغرفة مع عناصر ديكور جانبي مثل المرايا والملحقات.  هذا النموذج يقدم تصميم مستقبلي مع مساحة صُممت لعشاق المتعة ومساحات المعيشة الهادئة والمريحة المصممة بشكل طبيعي وأنيق.

5- الاسكندنافية الحديثة

Il fascino dello stile nordico in una villa del '700, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الزخارف الاسكندنافية هي أيضا شائعة جدًا في حياتنا ، خاصة مع انتشار أثاث ايكيا. ولكن عندما يتعلق الأمر باللمسات التي تعطي شعوراً بالبساطة والطبيعة والرفاهية ، فإن الجمع بين هذه العناصر الثلاثة يمثل بالفعل فهمًا للطراز الاسكندنافي الحديث. يبدو أن الملمس الدافئ والحميم والرائع للأسلوب الاسكندنافي مع تصميماته البسيطة والأنيقة والجميلة والطبيعية والأنيقة يستمر في الانتشار أكثر في كل مكان للعيش.

لمزيد من النصائح والأفكار الملهمة لشراء الأثاث وتصميم منزلك بشكل أفضل، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 نصائح عليك معرفتها قبل شراء الأثاث

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