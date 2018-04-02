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5 غرف معيشة حديثة مميزة

آية منير آية منير
無印生活 劉宅, 御見設計企業有限公司 御見設計企業有限公司 غرفة المعيشة الخرسانة Grey
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غرفة المعيشة لراحة أسرة كاملة هي حلم الجميع، باختلاف أذواق كل أفراد العائلة وأفكارهم واحتياجاتهم، يظل التحدي الأكبر هو ان نمتلك تصميم فيه كل هذه المواصفات، اليوم سنقدم لك 5 من اجمل التصميمات الحديثة لغرف المعيشة والتي تتميز باناقتها وجمالها وبساطتها في نفس الوقت .. نتمنى لكم قراءة ممتعة…

1. العاجي لون الفخامة ..

GUNDOGAN SUMMER HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشة Grey
Esra Kazmirci Mimarlik

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

اللون العاجي احد أكثر الألوان فخامة ورقي، مع الكابوتينيه يُضيف رونق خاص وأناقة لا مثيل لها، ركنة على شكل حرف L تميز التصميم وتستغل المساحة أفضل استغلال ..

2.ركن بسيط للتلفاز ..

無印生活 劉宅, 御見設計企業有限公司 御見設計企業有限公司 غرفة المعيشة الخرسانة Grey
御見設計企業有限公司

御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司

ذكاء المصمم هنا لعب دور محوري في تصميم غرفة معيشة بسيط ليتحول إلى ركن خاص بالتلفاز وممارسة عدة أنشطة أخرى كالقراءة والاسترخاء ..

3. هدوء وبساطة ..

旭日風暖, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

أسلوب الإضاءة في التصميم أعطى هدوء مطلوب في تصميم غرفة المعيشة، ولكن حرص المصمم أيضا على اختيار طريقة للتأثيث سهلة وبسيطة ..

4. تصميم حديث وجرئ ..

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

التصميم العصري الحديث يميزه فاصل أنيق ومبتكر وخلفية خشبية مميزة ..

5. ألوان الباستل المبهجة ..

Apartamento nordico / Cozy, fresh and nordic apartment, Arrin. Arrin. غرفة المعيشة
Arrin.

Arrin.
Arrin.
Arrin.

درجات الباستيل كلها تشع بهجة وهدوء وجمال وبساطة، وتظل الإضاءة الطبيعية رفيق لها ..

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