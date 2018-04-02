5 غرف معيشة حديثة مميزة

غرفة المعيشة لراحة أسرة كاملة هي حلم الجميع، باختلاف أذواق كل أفراد العائلة وأفكارهم واحتياجاتهم، يظل التحدي الأكبر هو ان نمتلك تصميم فيه كل هذه المواصفات، اليوم سنقدم لك 5 من اجمل التصميمات الحديثة لغرف المعيشة والتي تتميز باناقتها وجمالها وبساطتها في نفس الوقت .. نتمنى لكم قراءة ممتعة…
اللون العاجي احد أكثر الألوان فخامة ورقي، مع الكابوتينيه يُضيف رونق خاص وأناقة لا مثيل لها، ركنة على شكل حرف L تميز التصميم وتستغل المساحة أفضل استغلال ..
ذكاء المصمم هنا لعب دور محوري في تصميم غرفة معيشة بسيط ليتحول إلى ركن خاص بالتلفاز وممارسة عدة أنشطة أخرى كالقراءة والاسترخاء ..
أسلوب الإضاءة في التصميم أعطى هدوء مطلوب في تصميم غرفة المعيشة، ولكن حرص المصمم أيضا على اختيار طريقة للتأثيث سهلة وبسيطة ..
التصميم العصري الحديث يميزه فاصل أنيق ومبتكر وخلفية خشبية مميزة ..
درجات الباستيل كلها تشع بهجة وهدوء وجمال وبساطة، وتظل الإضاءة الطبيعية رفيق لها ..