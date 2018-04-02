5 تصميمات غرفة سفرة تناسب بيتك العصري

غرفة سفرة أنيقة، حلم كل عائلة ولكن مع تطور الديكورات بدأت الأمور تأخذ منحنى أكثر بساطة، قد تفقد غرفة السفرة الكثير من تفاصيلها كالنيش والزخارف والتعقيدات، بيتك عصري وتبحث عن تصميم غرفة سفرة تناسبه، هذا المقال لك يقدم 5 من اجمل التصميمات التي قد تراها لغرف سفر عصرية وحديثة جدا، تناسب ذوقك الرفيع ..