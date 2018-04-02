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5 تصميمات غرفة سفرة تناسب بيتك العصري

آية منير آية منير
homify غرفة السفرة
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غرفة سفرة أنيقة، حلم كل عائلة ولكن مع تطور الديكورات بدأت الأمور تأخذ منحنى أكثر بساطة، قد تفقد غرفة السفرة الكثير من تفاصيلها كالنيش والزخارف والتعقيدات، بيتك عصري وتبحث عن تصميم غرفة سفرة تناسبه، هذا المقال لك يقدم 5 من اجمل التصميمات التي قد تراها لغرف سفر عصرية وحديثة جدا، تناسب ذوقك الرفيع ..

1. أناقة مع الأبيض والخشب..

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة السفرة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الخشب والأبيض شريكان في الديكورات العصرية، تميزهما وأناقتهما ليس لهما أي مثيل، وعلى عكس ما نعتقد أن من الصعب تشكيلهم، إلا أن غرفة السفرة أمامنا تضرب لنا مثالا قويا سيغير مفهومنا عنهم ..

2. تصميم بسيط في كل شئ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

المقاعد لون، والطاولة بسيطة وبلا نيش، هو ببساطة تصميم هادئ وجديد وجرئ في كل شئ ..

3. ذكاء في التصميم ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

حسن استغلال المساحة المتاحة بذكاء في التصميم، هو سلاح المصمم الناجح والمتميز، وهو تحديدا ما قام به المصمم هنا، غرفة سفرة أنيقة مع مكتب عملي وأريكة مريحة في غرفة المعيشة ..

4. جمال وأناقة ..

Proyecto decoración en Getaria (País Vasco), Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo غرفة السفرة
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

طاولة دائرية عصرية وبسيطة ومقاعد مريحة بالون الأبيض..

5. لوحة فنية

《暢意之居》, 辰林設計 辰林設計 غرفة السفرة Beige
辰林設計

辰林設計
辰林設計
辰林設計

قد تظن أن العمل الذي أمامك هو فني، ولكن هو مجرد غرفة طعام ولكن بفكر عصري وجرئ استخدم فيه المصمم اللون الأسود مع الخشب الطيعي بأفكار جديدة وعملية ..

5 غرف معيشة حديثة مميزة

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