5 تصميمات غرفة سفرة تناسب بيتك العصري

غرفة سفرة أنيقة، حلم كل عائلة ولكن مع تطور الديكورات بدأت الأمور تأخذ منحنى أكثر بساطة، قد تفقد غرفة السفرة الكثير من تفاصيلها كالنيش والزخارف والتعقيدات، بيتك عصري وتبحث عن تصميم غرفة سفرة تناسبه، هذا المقال لك يقدم 5 من اجمل التصميمات التي قد تراها لغرف سفر عصرية وحديثة جدا، تناسب ذوقك الرفيع ..
الخشب والأبيض شريكان في الديكورات العصرية، تميزهما وأناقتهما ليس لهما أي مثيل، وعلى عكس ما نعتقد أن من الصعب تشكيلهم، إلا أن غرفة السفرة أمامنا تضرب لنا مثالا قويا سيغير مفهومنا عنهم ..
المقاعد لون، والطاولة بسيطة وبلا نيش، هو ببساطة تصميم هادئ وجديد وجرئ في كل شئ ..
حسن استغلال المساحة المتاحة بذكاء في التصميم، هو سلاح المصمم الناجح والمتميز، وهو تحديدا ما قام به المصمم هنا، غرفة سفرة أنيقة مع مكتب عملي وأريكة مريحة في غرفة المعيشة ..
طاولة دائرية عصرية وبسيطة ومقاعد مريحة بالون الأبيض..
قد تظن أن العمل الذي أمامك هو فني، ولكن هو مجرد غرفة طعام ولكن بفكر عصري وجرئ استخدم فيه المصمم اللون الأسود مع الخشب الطيعي بأفكار جديدة وعملية ..