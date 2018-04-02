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10 مطابخ بلمسات من اللون الأسود

آية منير آية منير
天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مطبخ فلز Metallic/Silver
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اللون الأسود عنوان الفخامة والشياكة ومن يحبه دائما يبحث عن طريقة لوضع لمسات مختلفة به في أركان البيت، أما المطبخ وهو الركن المحبب لقلوب كل أفراد العائلة، كيف لا نترك بصماتنا في تصميمه، اليوم سنقدم لك 10 تصميمات رائعة لمطابخ مميزة بلمسة من الأسود ..

1. في كل ركن ..

Joyce, MY CASTELLANOS MY CASTELLANOS مطبخ
MY CASTELLANOS

MY CASTELLANOS
MY CASTELLANOS
MY CASTELLANOS

الأسود قد يناسب كل الأركان ويضيف لها رونق خاص ويبرز جمالها ويخصص له رؤية مميزة ..

2. جدار واحد ..

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

يكفي جدار أسود في المطبخ ليعبر عن جماله وشراكته في التصميم ..

3. خلفية ..

新竹自強路 黎公館, 築室室內設計 築室室內設計 مطبخ
築室室內設計

築室室內設計
築室室內設計
築室室內設計

خلفية لامعة للخزائن المطبخ تضيف عمق بصري وتعكس الإضاءة وتبرز جمال الخزائن ..

4. أسود مطفي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكننا استخدام الأسود المطفي لخزائن المطبخ، إن كنت تحبه وتخاف من قوة إطلالته ..

7. كل الانماط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكننا الاستعانة بالأوسد مع كل النماط والتصميمات ولا يقف حاجزا بيننا وبين أحلامنا ..

8. مطبخ بقشرة سوداء..

PTC Kitchens from 2015-2018, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

PTC Kitchens from 2015-2018

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

هناك قشرات خشبية ملون بالٍود تعطي تأثير الخشب ولكن بلمسة مختلفة ..

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9. مقاعد طاولة الطعام

Loft nel cuore di Milano, Easy Relooking Easy Relooking مطبخ
Easy Relooking

Easy Relooking
Easy Relooking
Easy Relooking

يمكننا إضافة مقاعدة ملون باللون الأسود لطاولة الطعام في المطبخ العصري مما يضيف هذا اللون بلمسة بسيطة ..

10. سيراميك ورخام ..

天母曹宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مطبخ فلز Metallic/Silver
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

السيراميك والرخام حرصوا مصنعيهم على تقديم نماذج مختلفة من التصميمات لأصحاب الذوق الرفيق ..

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