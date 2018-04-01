أفكار رائعة لجدران منزلك

الجدران من الأساسيات فى تصميم المنزل، لذلك يجب استغلالها بطريقة جيدة ومناسبة فى التصميم حتى تعطيك لمسة مميزة فى المنزل، ونحن فى بداية عام جديد انت بحاجة إلى أضافة بعض التجديدات فى منزلك وأكثر شئ سيعطيك شعوراً بالتجديد والأختلاف فى منزلك هى الجدران والأسلوب الحديث فى تصميم الجدران هى خلق تقسيمات من داخل الجدار بطريقة مميزة تستخدم فى التزيين ووضع الديكورات وأيضاً التخزيين ، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 18 فكرة مختلفة ومميزة للجدران فى منزلك ستساعد على أضافة بعض التغيرات لشكل الجدار التقليدى فى العام الجديد.