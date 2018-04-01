أفكار رائعة لجدران منزلك

الجدران من الأساسيات فى تصميم المنزل، لذلك يجب استغلالها بطريقة جيدة ومناسبة فى التصميم حتى تعطيك لمسة مميزة فى المنزل، ونحن فى بداية عام جديد انت بحاجة إلى أضافة بعض التجديدات فى منزلك وأكثر شئ سيعطيك شعوراً بالتجديد والأختلاف فى منزلك هى الجدران والأسلوب الحديث فى تصميم الجدران هى خلق تقسيمات من داخل الجدار بطريقة مميزة تستخدم فى التزيين ووضع الديكورات وأيضاً التخزيين ، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 18 فكرة مختلفة ومميزة للجدران فى منزلك ستساعد على أضافة بعض التغيرات لشكل الجدار التقليدى فى العام الجديد.
1- أول فكرة معنا اليوم هى فكرة ريفية بسيطة وقديمة لكنها مميزة، استعان المصمم بالجدران الجيرية وقام بتقسيم الجدار ليضيف له بعض الأرفف لتستخدم فى الديكور وتخزين الأغراض بشكل جذاب ومميز .
على غرار نفس الفكرة السابقة يمكنك تقسيم الجدار لأماكن متعددة لتستخدمها فى تخزين الديكور وستعطيك جدار جذاب ورائع جداً.
إذا كنت من عشاق القراءة فستناسبك تلك الفكرة كثيراً، فيمكنك تخصيص رف مستقل فى الجدار بشكل مختلف لترتيب كتبك المفضلة والأحتفاظ بها.
استعن بالأضاءة القوية وقم بتسليطها فى فراغات الجدار ستخلق لك لمسة مميزة ودافئة.
لمسة من الزهور والنباتات بشكل مبتكر لجدران منزلك، ستعطيك لمسة مبهجة ومميزة للمنزل بالكامل.
تصميم بوهيمى ومميز جداً للجدار، سيعجبك اذا كنت من عشاق الأختلاف.