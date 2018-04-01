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أفكار رائعة لجدران منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
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الجدران من الأساسيات فى تصميم المنزل، لذلك يجب استغلالها بطريقة جيدة ومناسبة فى التصميم حتى تعطيك لمسة مميزة فى المنزل، ونحن فى بداية عام جديد انت بحاجة إلى أضافة بعض التجديدات فى منزلك وأكثر شئ سيعطيك شعوراً بالتجديد والأختلاف فى منزلك هى الجدران والأسلوب الحديث فى تصميم الجدران هى خلق تقسيمات من داخل الجدار بطريقة مميزة تستخدم فى التزيين ووضع الديكورات وأيضاً التخزيين ، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 18 فكرة مختلفة ومميزة للجدران فى منزلك ستساعد على أضافة بعض التغيرات لشكل الجدار التقليدى فى العام الجديد.

​1- ريفي بسيط

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

1- أول فكرة معنا اليوم هى فكرة ريفية بسيطة وقديمة لكنها مميزة، استعان المصمم بالجدران الجيرية وقام بتقسيم الجدار ليضيف له بعض الأرفف لتستخدم فى الديكور وتخزين الأغراض بشكل جذاب ومميز .

2- استغلال الجدران

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

على غرار نفس الفكرة السابقة يمكنك تقسيم الجدار لأماكن متعددة لتستخدمها فى تخزين الديكور وستعطيك جدار جذاب ورائع جداً.

4- رف مستقل

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

إذا كنت من عشاق القراءة فستناسبك تلك الفكرة كثيراً، فيمكنك تخصيص رف مستقل فى الجدار بشكل مختلف لترتيب كتبك المفضلة والأحتفاظ بها.

5- إضاءة مميزة

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

استعن بالأضاءة القوية وقم بتسليطها فى فراغات الجدار ستخلق لك لمسة مميزة ودافئة.

6- زخارف أنيقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعض الزخارف على الجدار تعطيك لمسة مميزة ومختلفة مثل هذا التصميم.

7- لمسة من الزهور

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

لمسة من الزهور والنباتات بشكل مبتكر لجدران منزلك، ستعطيك لمسة مبهجة ومميزة للمنزل بالكامل.

7- بوهيمي أنيق

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura حمام
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

تصميم بوهيمى ومميز جداً للجدار، سيعجبك اذا كنت من عشاق الأختلاف.

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