منزل يجمع بين الأناقة والجمال

تصميم المطبخ داخل المنزل كان هادئاً ومميز إلى حدً كبير على الرغم من بساطته التى تشعرك بأن كل شئ تقليدى بعض الشئ، ألا أن الراحة التى تشعر بها تجعله مميز جداً، اللون الأبيض كان هو المهيمن على تصميم المطبخ بالكامل كما نرى ولعبت لمسة المعدن دوراً كبيراً وواضحاً فى ابراز جمال المطبخ وتصميمه.