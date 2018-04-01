أجعل روف منزلك جنة مع هذة الأفكار

الروف العلوى فى منزلك يمكنه أن يكون أفضل مكان داخل المنزل يمكنك استغلاله وتحويله إلى حلم من الجمال، فحقاً منطقة الروف فى المنزل هى منطقة استراتيجية جداً اذا استغلت بطريقة صحيحة وجيدة يمكنها أن تصبح حلماً داخل المنزل، كيف ذلك هذا ما سنقدمه لك اليوم فى هوميفاى 9 أفكار لجعل روف المنزل حلماً من الجمال والتصميم المميز فى منزلك.
الروف قد يكون منطقة للأستجمام وقضاء لحظات مميزة من خلال تصميمه على شكل Spa أو منتجع صحى، كل ما عليك فعله هو تقفيل الروف وتصميم بانيو سبا متميز، الروف هنا كما هو واضح تم استغلاله وتقفيله بالكامل من الخشب، وتصميم هذا البانيو سبا من الخشب أيضاً، ولمزيد من المساحات للتخزين وأضافة كل الأدوات الخاصة التى تحتاجها فى منتجعك الصحى الخاص بك.
الروف أيضاً قد يكون منطقة جيدة للمعيشة، وتخصيص غرفة صغيرة للمعيشة من خلال استغلاله، هنا قام المصمم بجعل منطقة الروف غرفة للمعيشة قام بتقفيله وأضافة تلك الأريكة لجلسة مريحة، كما قام المصمم بأضافة تلك المكتبة الصغيرة وتزويدها بمجموعة من الكتب حتى تنعم بجلسة مريحة أثناء قرائتك لكتابك المفضل، فتحات السقف سمحت بدخول الأضاءة الطبيعية لداخل الغرفة.
فكرة أخرى قام بها المصمم لأستغلال منطقة الروف وهى استغلالها لتكون منطقة للنوم وأضافة هذا السرير المريح وبعض الديكورات البسيطة وقد أصبح الروف منطقة للنوم أكثر من رائعة وهادئة جداَ، قام المصمم بأستغلال فتحات السقف حتى تبعث على مرور الأضاءة الطبيعية إلى داخل غرفة النوم، وحتى يضمن وجود أضاءة هادئة دائماً قام بتزويد تلك الأباجورات البسيطة على جانبى السرير حتى يضمن دائماً وجود مصدر للأضاءة الهادئة فى الغرفة
وفكرة أخرى للروف واستغلاله عن طريق تقفيله ليكون منطقة خاصة للعمل، وهنا على سبيل المثال قام المصمم بتقفيله بالكامل وأضافة تلك الطاولة الصغيرة فى المنتصف والتى تحاوطها الكراسى وهذا المصباح لأضاءة جيدة، السقف كما نرى قام المصمم بتقفيله عن طريق الخشب والزجاج حتى يسمح للأضاءة الطبيعية للمرور مع تلك الأضاءة الصناعية من السبوتات.
وقد يصبح الروف أيضاً منطقة جيدة لترفيه، فهنا قام المصمم بتقفيل منطقة الروف واستغلالها لتكون مكاناً تسعر فيه بالترفيه، فقد أضاف طاولة البليارة تلك فى المنتصف وأضاف أيضاً بعض الكراسي المريحة للجلوس مع بعض اللمسات الفنية للديكورات.