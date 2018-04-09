5 افكار متنوعة لمطابخ حديثة

مما لا شك فيه أن يعد المطبخ من أول الاهتمامات الخاصة بالمنزل بالنسبة لكل سيدة؛ حيث أنه المملكة الخاصة بها بالإضافة إلى أنه المكان الذي تقضي فيه معظم الوقت من اليوم ما بين تجهيز وتحضير الطعام، ويعد المطبخ المملكة الخاصة بكل سيدة، ولابد من توافر فيه الكثير من الشروط ومن أهمها سهولة التجول، وتواجد أماكن وضع الأغراض الخاصة بكل مطبخ بشكل وطريقة سهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالألوان الخاصة بالمطبخ من وحدات وسيراميك بالإضافة إلى مستويات الإضاءة التي تلعب الدور الأكبر في بروز جمال المطبخ من كافة الجهات، وينقسم الديكور الخاص بالمطبخ إلى ألوان السيراميك الخاص بالجدران والأرضيات ولون دهانات السقف والوحدات، ولا نغفل القيمة الخاصة بالديكورات وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات للمطابخ على النمط الحديث المعاصر بما فيها من مساحات متباينة حتى تناسب كافة الأذواق والإمكانيات المادية ومساحة المنزل والطراز الخاص به.
يتميز هذا التصميم بأنه على الطابع الأمريكي الحديث المفتوح، على شكل البار المتميز، وهذا التصميم مناسب وبشكل كبير للمنازل ذات الأدوار والتي تحتوي على مطبخ موجود في الهواء الطلق، وتلعب الألوان الدور الرئيسي في هذا التصميم؛ حيث اللون الأسود اللامع الأكثر فخامة مع تداخله مع اللون الخشبي الفاتح، ولا يخلو التصميم من وجود اللون الرمادي المحايد حيث الجدران، ويتمتع التصميم بنوعي الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة الصناعية المتدلية والتي تساهم بشكل كبير في الديكور العام، وللنباتات الطبيعية دور حيث أنها تزين التصميم، أما بالنسبة للأرضيات فهي من الأحجار حتى تصلح وتكون جيدة لعوامل التعرية الخارجية، ويتضح أن مساحة التصميم متوسطة.
من النظرة الأولى لهذا التصميم نجد أن التصميم يتميز بنوع من الإشراق والبهجة خاصة مع استخدام وهيمنة اللون الأبيض على كافة أرجاء التصميم من خلال الجدران والأرضيات وكذلك الطاولة التي تميزه كمكان لتناول الطعام بالإضافة إلى وحدات المطبخ، ويتميز ذلك التصميم بوجود شاشة عرض تليفزيونية للاستمتاع بالمشاهدة سواء أثناء الطبخ أو تناول الطعام، وتتأرجح الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية عن طريق المصابيح المتدلية التي تلعب الدور في إبراز روعة التصميم.
من الواضح على هذا التصميم البساطة التي تميزه؛ حيث أنه عبارة عن وحدتين، وحدة في الأسفل والأخرى عليا ذات ألوان هادئة وفاتحة ما بين اللون الأخضر الفاتح واللون الأبيض بالإضافة إلى دخول اللون الرمادي وهيمنته على جزء كبير من التصميم وهو الأرضيات، أما بالنسبة للإضاءة فتسيطر الإضاءة الطبيعية عن طريق ضوء الشمس الساطع.
من أكثر ما يميز المطابخ الحديثة في التصميمات، هو وجود الجزيرة التي تتوسط مساحة المطبخ؛ حيث أنها تمنحه شكل متميز وأناقة، ونرى في هذا التصميم أنه يحتاج إلى مساحة كبيرة لكي يظهر بشكل رائع، أما بالنسبة للمطلات فهي على الحدائق الخضراء لمنح التصميم نوع من روح الطبيعية بالإضافة إلى ضوء الشمس مع وسائل الإضاءة الصناعية من مصابيح متدلية ذات اللون الأسود، وتشترك الألوان ما بين اللون الأبيض المهيمن واللون الأسود مع لمسة بسيطة من اللون الأحمر.
إن الألوان تتحدث عن نفسها في هذا التصميم، فالألوان الهادئة والفاتحة هي لغة هذا التصميم ما بين اللون اللبني الفاتح أشبه بلون السماء والبحر واللون الأبيض المشرق، كل هذا يجتمع مع المطلات الطبيعية والديكورات المناسبة والمساحة الصغيرة التي تشمل طاولة رائعة ومقاعد لتناول الطعام في جو طبيعي متميز.
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