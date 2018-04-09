5 افكار متنوعة لمطابخ حديثة

مما لا شك فيه أن يعد المطبخ من أول الاهتمامات الخاصة بالمنزل بالنسبة لكل سيدة؛ حيث أنه المملكة الخاصة بها بالإضافة إلى أنه المكان الذي تقضي فيه معظم الوقت من اليوم ما بين تجهيز وتحضير الطعام، ويعد المطبخ المملكة الخاصة بكل سيدة، ولابد من توافر فيه الكثير من الشروط ومن أهمها سهولة التجول، وتواجد أماكن وضع الأغراض الخاصة بكل مطبخ بشكل وطريقة سهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالألوان الخاصة بالمطبخ من وحدات وسيراميك بالإضافة إلى مستويات الإضاءة التي تلعب الدور الأكبر في بروز جمال المطبخ من كافة الجهات، وينقسم الديكور الخاص بالمطبخ إلى ألوان السيراميك الخاص بالجدران والأرضيات ولون دهانات السقف والوحدات، ولا نغفل القيمة الخاصة بالديكورات وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات للمطابخ على النمط الحديث المعاصر بما فيها من مساحات متباينة حتى تناسب كافة الأذواق والإمكانيات المادية ومساحة المنزل والطراز الخاص به.