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دليل هوميفاي لاختيار سجاد منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Made to Order Rugs, Niki Jones Niki Jones Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
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يُعتبر سجاد المنزل من أكثر الأدوات الديكورية البسيطة التي يمكن تغييرها وتجديدها من حين إلى آخر لإبراز المكان بشكل جديد ومختلف تمامًا، وهو من أكثر الأشياء التي تضع الكثير منا في حيرة عند اختيار التصميم المناسب أو الخامة وكذلك اللون، فكلًا منا له ذوق يختلف عن غيره، كذلك يختلف سجاد المنزل من حيث مكانه المُستخدم وكذلك ألوان الجدران والستائر، لذلك يجب اختيار الألوان والتصميمات التي تتماشى مع بعضها لبعض لتقوم بوظيفتها الجمالية على أكمل وجة.

1- اختيار سجادة تناسب غرفة المعيشة

Boulevard, Chigwell, Boscolo Boscolo غرفة المعيشة
Boscolo

Boulevard, Chigwell

Boscolo
Boscolo
Boscolo

عند اختيار سجادة خاصة بغرفة المعيشة فيجب أن تكون السجادة بسيطة في الشكل وكذلك الخامة، حيث أن لون السجادة يكون بشكل كبير مستمد من ألوان الجدران الخاصة بالغرفة، كما هو الحال في الصورة، حيث تم اختيار سجادة الغرفة لتظهر باللون الأسود والأبيض معًا نظرًا لتوحيد لون الجدران باللون الأبيض الناعم واختيار لون الأثاث باللون الأسود الجرئ.

2- اختيار لون السجاد

Living Area homify غرفة المعيشة
homify

Living Area

homify
homify
homify

تذكر في البداية أن لون السجاد له عامل كبير في إعطاء لمسة ديكورية داخل المكان، لذلك عند اختيار السجادة داخل الغرفة فيجب التمييز بين أمرين أولًا إذا كانت الغرفة بها أثاث فيجب اختيار السجادة التي تتماشى مع لون وتصميم الأثاث، أما الأمر الثاني فإذا كانت الغرفة مازالت فارغة فيمكن اختيار اللون المُفضل لديكم والذي يعطي مظهر جميل وجذاب للمكان.

3- اللعب بألوان السجاد

RECYCLED SARI SILK TRIBAL RED RUG Green Decore Multimedia roomAccessories & decoration حرير Multicolored
Green Decore

RECYCLED SARI SILK TRIBAL RED RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

إن اختيار لون السجاد الخاص بالمنزل يتوقف بشكل كبير على ألوان الجدران والأثاث، فإذا كانت الجدران والأثاث ذات ألوان موحدة فيمكن اختيار السجادة لتكون بألوان متداخلة ومتعددة كما في الصورة وذلك لكسر الألوان الأحادية، أما إذا كان طلاء الجدران والأثاث بألوان متعددة فيجب اختيار سجادة بسيطة وذات لون واحد فقط.

4- اختيار الخامة يتوقف على نمط الحياة

Krakow Rug Niki Jones Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Niki Jones

Krakow Rug

Niki Jones
Niki Jones
Niki Jones

يتحكم نمط الحياة الخاص بنا في اختيارنا لبعض التصميمات وخاصة السجاد، فمثلًا إذا كنتم تملكون أطفال أو حيوانات أليفة بالمنزل فيجب الابتعاد عن أنواع السجاد ذات الطبقات العالية المصنوعة من الألياف الصناعية والشعيرات الطويلة والتي تساعد على اختباء الأتربة والشوائب بها بشكل أكثر من غيرها، لذلك يجب اختيار السجاد البسيط في التكوين والخامة لسهولة تنظيفة أولًا بأول.

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5- اختيار الحجم المناسب

Master en-suite RBD Architecture & Interiors غرفة نوم Grey master en suite,dressing room,wood flooring,velvet curtains,headboard,bedside table,bedside lamp,rug
RBD Architecture &amp; Interiors

Master en-suite

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

عند الاختيار بين حجم السجاد فيجب أن يقع الاختيار في النهاية على السجادة الأكبر حجمًا، فمثلًا عند اختيار السجادة الخاصة بغرفة النوم يجب اختيارها لتكون كبيرة لتظهر أطرافها أسفل السرير، أما إذا كان الاختيار لغرفة الطعام فيجب اختيار السجادة لتكون كبيرة بالقدر الكافي الذي يسمح بفرشها أسفل الطاولة والكراسي كلها ويجب اختيار تلك السجادة ذات الطبقة المنخفضة لتسمح للضيوف بتحريك الكراسي عليها بسهولة ويُسر.

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