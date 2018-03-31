دليل هوميفاي لاختيار سجاد منزلك

يُعتبر سجاد المنزل من أكثر الأدوات الديكورية البسيطة التي يمكن تغييرها وتجديدها من حين إلى آخر لإبراز المكان بشكل جديد ومختلف تمامًا، وهو من أكثر الأشياء التي تضع الكثير منا في حيرة عند اختيار التصميم المناسب أو الخامة وكذلك اللون، فكلًا منا له ذوق يختلف عن غيره، كذلك يختلف سجاد المنزل من حيث مكانه المُستخدم وكذلك ألوان الجدران والستائر، لذلك يجب اختيار الألوان والتصميمات التي تتماشى مع بعضها لبعض لتقوم بوظيفتها الجمالية على أكمل وجة.