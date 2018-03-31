كيف تختار أرضية مناسبة لمطبخك؟

البلاط من أكثر الأرضيات المستخدمة تلك الأيام، نظرًا لقوته وصلابته وكذلك سهولة تنظيفه وهناك الكثير من الأنواع والأشكال التي تناسب الكثير من الأذواق والشخصيات وكذلك من حيث التكلفة، فمثلًا يوجد البورسلين وهو أكثر أنواع البلاط من حيث أرتفاع التكلفة وتكون بلاطات البورسلين لامعة لتجعل الأرضية تظهر بشكل لامع ونظيف، وهناك النوع الثاني وهو السيراميك وهو أكثر أنواع البلاط انتشارًا نظرًا لأنه مناسب من حيث التكلفة فهو أقل في السعر مقارنة بالبورسلين.