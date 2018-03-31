كيف تختار أرضية مناسبة لمطبخك؟

إن اختيار الأرضية المناسبة للمطبخ لا تحتاج إلى اللجوء إلى مصمم ديكور أو خبير في التصميم، حيث يلجأ الكثير إلى اختيار أرضية المطبخ من حيث الشكل والتكوين واللون بناءًا على ذوقه وشخصيته واحتياجاته، ولكن هناك بعض المعايير الثابتة والتي يجب مراعاتها عند اختيار التصميم الخاص بأي أرضية للمطبخ أهمها المتانة والصلابة وسهولة تنظيفها وكذلك جمال الشكل والتصميم.
هناك بعض الاسئلة التي يجب طرحها على نفسك قبل اختيار أرضية المطبخ التي تناسبك، أولًا نوع المطبخ الذي تريدونه هل هو ذو أسطح لامعة أم ذو تصميم ريفي، ثانيًا هل سيكون ذو مساحة مفتوحة أم مغلقة، ثالثًا ماهي الميزانية المُحددة له، رابعًا كم من الوقت سيتم تخصيصه لصيانته ونظافته، فكلها أسئلة يجب الإجابة عنها لتحديد الشكل النهائي للأرضية.
إن اختيار تصميم أرضية المطبخ لتكون خرسانية الشكل والتكوين كما هو موضح بالصورة يُعتبر من أكثر التصميمات البسيطة والغير مكلفة على الإطلاق، ولكن إذا كنتم تقضون أوقات كثيرة في المطبخ فربما تؤثر تلك الأرضية بالسلب على مفاصل القدم لذلك يجب فرش سجاد على تلك الأرضية.
البلاط من أكثر الأرضيات المستخدمة تلك الأيام، نظرًا لقوته وصلابته وكذلك سهولة تنظيفه وهناك الكثير من الأنواع والأشكال التي تناسب الكثير من الأذواق والشخصيات وكذلك من حيث التكلفة، فمثلًا يوجد البورسلين وهو أكثر أنواع البلاط من حيث أرتفاع التكلفة وتكون بلاطات البورسلين لامعة لتجعل الأرضية تظهر بشكل لامع ونظيف، وهناك النوع الثاني وهو السيراميك وهو أكثر أنواع البلاط انتشارًا نظرًا لأنه مناسب من حيث التكلفة فهو أقل في السعر مقارنة بالبورسلين.
تُعتبر الأرضيات الخشبية هى الاختيار الأمثل للباحثين عن الأناقة والجمال، على الرغم من ارتفاع تكلفتها إلا انها تُعطي للمنزل رونق خاص وتزيد من قيمته عند البيع، ومن أكثر العيوب التي تواجة الأرضيات الخشبية عمومًا هي إمكانية تغيير لونها مع الوقت والاستخدام وكذلك أنها عُرضة للرطوبة بشكل كبير.
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إن اختيار أرضية المطبخ المصنوعة من سيقان البامبو لها الكثير من المنافع والمميزات، حيث أن سيقان البامبو تُتيح لكم الكثير من الخيارات في الألوان الطبيعية للأرضيات، كما أنه صديق للبيئة فهو يعمل على إمداد الغلاف الجوي بالأكسجين بنسبة 35% مقارنة بالأشجار الأخرى، إن عمل صيانة لتلك النوع من الأرضيات يحتاج إلى الشركة المختصة بذلك.