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كيف تختار أرضية مناسبة لمطبخك؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Kitchen, dining room and garden in one, Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
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إن اختيار الأرضية المناسبة للمطبخ لا تحتاج إلى اللجوء إلى مصمم ديكور أو خبير في التصميم، حيث يلجأ الكثير إلى اختيار أرضية المطبخ من حيث الشكل والتكوين واللون بناءًا على ذوقه وشخصيته واحتياجاته، ولكن هناك بعض المعايير الثابتة والتي يجب مراعاتها عند اختيار التصميم الخاص بأي أرضية للمطبخ أهمها المتانة والصلابة وسهولة تنظيفها وكذلك جمال الشكل والتصميم.

1- طرح بعض الاسئلة أولًا

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

هناك بعض الاسئلة التي يجب طرحها على نفسك قبل اختيار أرضية المطبخ التي تناسبك، أولًا نوع المطبخ الذي تريدونه هل هو ذو أسطح لامعة أم ذو تصميم ريفي، ثانيًا هل سيكون ذو مساحة مفتوحة أم مغلقة، ثالثًا ماهي الميزانية المُحددة له، رابعًا كم من الوقت سيتم تخصيصه لصيانته ونظافته، فكلها أسئلة يجب الإجابة عنها لتحديد الشكل النهائي للأرضية.

2- الأرضية الخرسانية

Warehouse kitchen design LWK London Kitchens مطبخ
LWK London Kitchens

Warehouse kitchen design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

إن اختيار تصميم أرضية المطبخ لتكون خرسانية الشكل والتكوين كما هو موضح بالصورة يُعتبر من أكثر التصميمات البسيطة والغير مكلفة على الإطلاق، ولكن إذا كنتم تقضون أوقات كثيرة في المطبخ فربما تؤثر تلك الأرضية بالسلب على مفاصل القدم لذلك يجب فرش سجاد على تلك الأرضية.

3- البلاط

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport مطبخ خشب Brown
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

البلاط من أكثر الأرضيات المستخدمة تلك الأيام، نظرًا لقوته وصلابته وكذلك سهولة تنظيفه وهناك الكثير من الأنواع والأشكال التي تناسب الكثير من الأذواق والشخصيات وكذلك من حيث التكلفة، فمثلًا يوجد البورسلين وهو أكثر أنواع البلاط من حيث أرتفاع التكلفة وتكون بلاطات البورسلين لامعة لتجعل الأرضية تظهر بشكل لامع ونظيف، وهناك النوع الثاني وهو السيراميك وهو أكثر أنواع البلاط انتشارًا نظرًا لأنه مناسب من حيث التكلفة فهو أقل في السعر مقارنة بالبورسلين.

4- الأرضيات الخشبية

Modern Country-Style Kitchen Gracious Luxury Interiors مطبخ Blue Country,Kitchen,Kitchen Island,Pastel,Blue,Barn,Barn Conversion
Gracious Luxury Interiors

Modern Country-Style Kitchen

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

تُعتبر الأرضيات الخشبية هى الاختيار الأمثل للباحثين عن الأناقة والجمال، على الرغم من ارتفاع تكلفتها إلا انها تُعطي للمنزل رونق خاص وتزيد من قيمته عند البيع، ومن أكثر العيوب التي تواجة الأرضيات الخشبية عمومًا هي إمكانية تغيير لونها مع الوقت والاستخدام وكذلك أنها عُرضة للرطوبة بشكل كبير.

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5- الأرضيات المصنوعة من سيقان البامبو

Courtyard House - East Dulwich, Designcubed Designcubed مطبخ
Designcubed

Courtyard House – East Dulwich

Designcubed
Designcubed
Designcubed

إن اختيار أرضية المطبخ المصنوعة من سيقان البامبو لها الكثير من المنافع والمميزات، حيث أن سيقان البامبو تُتيح لكم الكثير من الخيارات في الألوان الطبيعية للأرضيات، كما أنه صديق للبيئة فهو يعمل على إمداد الغلاف الجوي بالأكسجين بنسبة 35% مقارنة بالأشجار الأخرى، إن عمل صيانة لتلك النوع من الأرضيات يحتاج إلى الشركة المختصة بذلك.

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