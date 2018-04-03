5 تصميمات رائعة لغرف سفرة بأسلوب الشابي شيك

أصبح أسلوب الشابي شيك الفيكتوري، في السنوات الأخيرة، منتشرًا على نحو متزايد، مع الأثاث الخشبي القديم والزخارف الملونة. كما أصبح أحد أكثر الأساليب شعبية ، وخاصة النوع الأنثوي. لماذا؟ من المؤكد أنه لاستخدام ومزيج من الأقمشة والمواد والأنماط مع لمسة أنثوية ورومانسية وحساسة قادرة على الجمع بين الأناقة والكلاسيكية واللمسة الرجعية التي لا تؤلمك أبدًا. زهور صغيرة ، منقطة ، خطوط وملحقات للشفاء ، ولكن أيضا ألوان الباستيل والواضحة لمنزل مشرق والقديم.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنرى أمثلة رائعة ونماذج تصميمية لغرف طعام أنيقة راقية بأسلوب الشابي شيك. دعنا نشاهدها معًا أعمال الخبراء!
غرفة الطعام هذه ، على وجه الخصوص الطاولة والكراسي ، هي شغب من الألوان والحيوية مع ألوان مشرقة وقوية إلى حد ما ، وليس مجرد أسلوب أنيق ورقيق. ومع ذلك ، نجد صقلًا رائعًا في الأقمشة التي تم من خلالها تنجيد كل كرسي ، أحدهما مختلف عن الآخر ، وهو: خطوط بألوان مختلفة ، وأنماط رائعة ، والكثير من المرح. بيئة رث مثالية ، مع لمسة حيوية.
بالنسبة لمنطقة تناول الطعام هذه ، فإن كل من الكراسي والطاولة ، فضلاً عن البيئة بأكملها ، تذكر تمامًا روح رث أنيقة. الطاولة والكراسي بيضاء ، مع وسائد زرقاء فاتحة ومفارش طعام زرقاء تذكرنا بالجدار الأزرق لمنطقة المعيشة. كما ينعكس اللون الأزرق في المصباح البسيط الذي ينزل من السقف والاستمرارية إلى الكل. تباين جميل جدا مع الخشب الطبيعي جدا من الأرضية.
في هذه الحالة ، لدينا غرفة طعام على طراز أنيق وعتيق، حيث الألوان الخشبية والمحايدة هي الرئيسية. المواد المستخدمة في هذا المعنى تصنع الفرق. وتحيط الكراسي التي تبدو كالكراسي المكسوة المصنوعة من الخشب المصفى بطاولة ذات ذوق ريترو من الخشب الأبيض والخشب الطبيعي ، بينما ستائر باللونين الأبيض والبيج في انسجام مع منطقة المعيشة بأكملها.
في هذه الصورة ، نرى طاولة بها كراسي بأسلوب أنيق رائع ، نغمات محايدة وخفيفة للغاية ، باللون الأبيض. يتكرر نفس اللون في المطبخ والمكملات المجاورة. النتيجة؟ منطقة مشرقة للغاية وأنيقة وراقية.
مثال أخير على منطقة لتناول الطعام على طراز رث أنيق. في هذا المثال ، لدينا جدول مهم ، أبيض اللون ، مع أرجل ملتوية وراقية للغاية. وبدلاً من ذلك ، يتم تغطية الكراسي بنسيج باللون البيج الداكن ، وتصبح مقاعد أنيقة صغيرة بذراعين مع كل البيئة.
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