الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تصميمات رائعة لغرف سفرة بأسلوب الشابي شيك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Fotografía Interiores, CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo غرفة السفرة
Loading admin actions …

أصبح أسلوب الشابي شيك الفيكتوري، في السنوات الأخيرة، منتشرًا على نحو متزايد، مع الأثاث الخشبي القديم والزخارف الملونة. كما أصبح أحد أكثر الأساليب شعبية ، وخاصة النوع الأنثوي. لماذا؟ من المؤكد أنه لاستخدام ومزيج من الأقمشة والمواد والأنماط مع لمسة أنثوية ورومانسية وحساسة قادرة على الجمع بين الأناقة والكلاسيكية واللمسة الرجعية التي لا تؤلمك أبدًا. زهور صغيرة ، منقطة ، خطوط وملحقات للشفاء ، ولكن أيضا ألوان الباستيل والواضحة لمنزل مشرق والقديم.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنرى أمثلة رائعة ونماذج تصميمية لغرف طعام أنيقة راقية بأسلوب الشابي شيك. دعنا نشاهدها معًا أعمال الخبراء!

1. حيوية وملونة

Fotografía Interiores, CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo غرفة السفرة
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo

CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo

غرفة الطعام هذه ، على وجه الخصوص الطاولة والكراسي ، هي شغب من الألوان والحيوية مع ألوان مشرقة وقوية إلى حد ما ، وليس مجرد أسلوب أنيق ورقيق. ومع ذلك ، نجد صقلًا رائعًا في الأقمشة التي تم من خلالها تنجيد كل كرسي ، أحدهما مختلف عن الآخر ، وهو: خطوط بألوان مختلفة ، وأنماط رائعة ، والكثير من المرح. بيئة رث مثالية ، مع لمسة حيوية.

2. النغمات الخفيفة والباستيل

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

بالنسبة لمنطقة تناول الطعام هذه ، فإن كل من الكراسي والطاولة ، فضلاً عن البيئة بأكملها ، تذكر تمامًا روح رث أنيقة. الطاولة والكراسي بيضاء ، مع وسائد زرقاء فاتحة ومفارش طعام زرقاء تذكرنا بالجدار الأزرق لمنطقة المعيشة. كما ينعكس اللون الأزرق في المصباح البسيط الذي ينزل من السقف والاستمرارية إلى الكل. تباين جميل جدا مع الخشب الطبيعي جدا من الأرضية.

3. الخشب والخوص

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

في هذه الحالة ، لدينا غرفة طعام على طراز أنيق وعتيق، حيث الألوان الخشبية والمحايدة هي الرئيسية. المواد المستخدمة في هذا المعنى تصنع الفرق. وتحيط الكراسي التي تبدو كالكراسي المكسوة المصنوعة من الخشب المصفى بطاولة ذات ذوق ريترو من الخشب الأبيض والخشب الطبيعي ، بينما ستائر باللونين الأبيض والبيج في انسجام مع منطقة المعيشة بأكملها.

4. ألوان محايدة وخفيفة

Shabby Chic Kitchen Casa Più Arredamenti Grey shabby chic kitchen
Casa Più Arredamenti

Shabby Chic Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

في هذه الصورة ، نرى طاولة بها كراسي بأسلوب أنيق رائع ، نغمات محايدة وخفيفة للغاية ، باللون الأبيض. يتكرر نفس اللون في المطبخ والمكملات المجاورة. النتيجة؟ منطقة مشرقة للغاية وأنيقة وراقية.

5. فاخرة وأنيقة

APPARTAMENTO (PALIANO - FR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة السفرة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

مثال أخير على منطقة لتناول الطعام على طراز رث أنيق. في هذا المثال ، لدينا جدول مهم ، أبيض اللون ، مع أرجل ملتوية وراقية للغاية. وبدلاً من ذلك ، يتم تغطية الكراسي بنسيج باللون البيج الداكن ، وتصبح مقاعد أنيقة صغيرة بذراعين مع كل البيئة.

لمزيد من التصميمات والنماذج الملهمة لغرف السفرة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 تصميمات أنيقة لطاولات طعام زجاجية

10 مطابخ بلمسات من اللون الأسود

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً