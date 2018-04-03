5 تصميمات رائعة لغرف سفرة بأسلوب الشابي شيك

أصبح أسلوب الشابي شيك الفيكتوري، في السنوات الأخيرة، منتشرًا على نحو متزايد، مع الأثاث الخشبي القديم والزخارف الملونة. كما أصبح أحد أكثر الأساليب شعبية ، وخاصة النوع الأنثوي. لماذا؟ من المؤكد أنه لاستخدام ومزيج من الأقمشة والمواد والأنماط مع لمسة أنثوية ورومانسية وحساسة قادرة على الجمع بين الأناقة والكلاسيكية واللمسة الرجعية التي لا تؤلمك أبدًا. زهور صغيرة ، منقطة ، خطوط وملحقات للشفاء ، ولكن أيضا ألوان الباستيل والواضحة لمنزل مشرق والقديم.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنرى أمثلة رائعة ونماذج تصميمية لغرف طعام أنيقة راقية بأسلوب الشابي شيك. دعنا نشاهدها معًا أعمال الخبراء!