الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نصائح عليك اتباعها في تصميم حمامك!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Loading admin actions …

نريد حمامات مريحة وعصرية وجميلة وعملية وإن أمكن مع نوافذ ومرايا كبيرة. إن فكرة وجود مكان بارد وغير مرحب به تنتمي إلى ماضٍ سابق ، لذا قمت باستثمار صغير لجعل حمام أحلامك ، لأن هذه المساحة ، مثل أي غرفة أخرى في منزلك ، تتطلب أناقة وصقلًا وذوقًا جيدًا . يمكنك تحقيق نتائج ممتازة من خلال الديكور أو حتى من خلال دراسة متأنية ودقيقة للضوء الاصطناعي.

حمام مدروس يمكن أن يحول يومك. عندما تصل إلى المنزل ، بعد اليوم الطويل ، أو يوم عمل صعبة ، في هذا المكان ستقوم باستعادة طاقاتك قبل تناول عشاء لذيذ وساعات قليلة بصحبة فيلم جيد. فيما يلي بعض النصائح المفيدة لإعادة التفكير في تصميم حمامك!

1. الإضاءة

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

في كثير من الأحيان يتم إهمال الحاجة إلى إضاءة الحمام لا تشوبها شائبة. إذا كنت تستطيع ، اختر النوافذ الكبيرة لأن هناك العديد من الطرق لضمان الخصوصية والخصوصية. ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من ذلك ، ركز على الإضاءة الاصطناعية الجيدة: فهو سيجعل طقوسك اليومية أكثر راحة لعلاج جسمك.

2. مواد مقاومة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عند تصميم الحمام ، اختر دائمًا مواد صلبة ومقاومة، لأن الرطوبة ستكون دائمًا كامنة. تجنب استخدام الطلاءات أو المواد المسامية، واحرص على طلاء الأخشاب بطبقة عازلة، أما السيراميك والرخام فهما أفضل خياران للمناطق الرطبة كالحمام والمطبخ.

3. لمسات لونية

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

إذا كنت تحب الألوان ، فقم بشراء مرافق الحمام الملونة ، أو استخدم لوحة الجدران. يمكنك أيضًا ادخال الألوان من خلال السيراميك وبلاطات الفينيل التي تعبر عن ذوقك. الحمام لا يجب أن يكون مساحة رسمية!

4. النظام

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

إذا كنت تعتقد أنه لا توجد مساحات مناسبة للتخزين في الحمام، فأنت مخطئ. هناك العديد من العناصر التي  يتم استخدامها كل يوم ، والتي تحتاج إلى تخزينها للحفاظ على تنظيم الحمام. تأمل هذا النموذج مع الرف المعلق وخزانة الحوض!

5. دش أم حوض الاستحمام؟

BE - Loft, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores حمام
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

ربما ينبغي طرح هذا السؤال بطريقة أخرى: كم تريد أن تنفق شهريًا؟ فكّر أيضًا في استهلاكك وخياراتك الوظيفية بالإضافة إلى الجانب لأنه من السهل أن تواجه أخطاء ، وفي يوم من الأيام ، يمكنك أن تتوب.

6. مصارف المياه

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc حمام
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

إذا كنت تعيش في منزل قديم وتخطط لتجديده ، فمن المهم أن يتم فحص حالة الأنابيب والأنظمة من قبل شخص محترف أو مختص. إذا لزم الأمر ، قم بتغييرها لأنها ستكون شفقة حقيقية إذا ، بعد الانتهاء من العمل في منزل أحلامك ، سيكون عليك مواجهة إخفاق هيدروليكي.

7. اللعب مع المرايا

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

يمكن أن يظهر الحمام الصغير بشكل أكبر. من خلال وضع المرايا في المكان المناسب ، من الممكن زيادة حجمها بصريًا وإنشاء ألعاب منظور مثيرة وتضخيم ضوئي قادر على التأثير بشكل جوهري على الجودة الإجمالية للمساحة.

لمزيد من النصائح والأفكار لتصميم الحمام، تفضل بقراءة المقال التالي، 14 حمام عليك أن تراهم قبل تجديد حمامك

جدد أريكتك بأفكار بسيطة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً