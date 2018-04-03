7 نصائح عليك اتباعها في تصميم حمامك!

نريد حمامات مريحة وعصرية وجميلة وعملية وإن أمكن مع نوافذ ومرايا كبيرة. إن فكرة وجود مكان بارد وغير مرحب به تنتمي إلى ماضٍ سابق ، لذا قمت باستثمار صغير لجعل حمام أحلامك ، لأن هذه المساحة ، مثل أي غرفة أخرى في منزلك ، تتطلب أناقة وصقلًا وذوقًا جيدًا . يمكنك تحقيق نتائج ممتازة من خلال الديكور أو حتى من خلال دراسة متأنية ودقيقة للضوء الاصطناعي.

حمام مدروس يمكن أن يحول يومك. عندما تصل إلى المنزل ، بعد اليوم الطويل ، أو يوم عمل صعبة ، في هذا المكان ستقوم باستعادة طاقاتك قبل تناول عشاء لذيذ وساعات قليلة بصحبة فيلم جيد. فيما يلي بعض النصائح المفيدة لإعادة التفكير في تصميم حمامك!