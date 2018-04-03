7 نصائح عليك اتباعها في تصميم حمامك!

نريد حمامات مريحة وعصرية وجميلة وعملية وإن أمكن مع نوافذ ومرايا كبيرة. إن فكرة وجود مكان بارد وغير مرحب به تنتمي إلى ماضٍ سابق ، لذا قمت باستثمار صغير لجعل حمام أحلامك ، لأن هذه المساحة ، مثل أي غرفة أخرى في منزلك ، تتطلب أناقة وصقلًا وذوقًا جيدًا . يمكنك تحقيق نتائج ممتازة من خلال الديكور أو حتى من خلال دراسة متأنية ودقيقة للضوء الاصطناعي.
حمام مدروس يمكن أن يحول يومك. عندما تصل إلى المنزل ، بعد اليوم الطويل ، أو يوم عمل صعبة ، في هذا المكان ستقوم باستعادة طاقاتك قبل تناول عشاء لذيذ وساعات قليلة بصحبة فيلم جيد. فيما يلي بعض النصائح المفيدة لإعادة التفكير في تصميم حمامك!
في كثير من الأحيان يتم إهمال الحاجة إلى إضاءة الحمام لا تشوبها شائبة. إذا كنت تستطيع ، اختر النوافذ الكبيرة لأن هناك العديد من الطرق لضمان الخصوصية والخصوصية. ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من ذلك ، ركز على الإضاءة الاصطناعية الجيدة: فهو سيجعل طقوسك اليومية أكثر راحة لعلاج جسمك.
عند تصميم الحمام ، اختر دائمًا مواد صلبة ومقاومة، لأن الرطوبة ستكون دائمًا كامنة. تجنب استخدام الطلاءات أو المواد المسامية، واحرص على طلاء الأخشاب بطبقة عازلة، أما السيراميك والرخام فهما أفضل خياران للمناطق الرطبة كالحمام والمطبخ.
إذا كنت تحب الألوان ، فقم بشراء مرافق الحمام الملونة ، أو استخدم لوحة الجدران. يمكنك أيضًا ادخال الألوان من خلال السيراميك وبلاطات الفينيل التي تعبر عن ذوقك. الحمام لا يجب أن يكون مساحة رسمية!
إذا كنت تعتقد أنه لا توجد مساحات مناسبة للتخزين في الحمام، فأنت مخطئ. هناك العديد من العناصر التي يتم استخدامها كل يوم ، والتي تحتاج إلى تخزينها للحفاظ على تنظيم الحمام. تأمل هذا النموذج مع الرف المعلق وخزانة الحوض!
ربما ينبغي طرح هذا السؤال بطريقة أخرى: كم تريد أن تنفق شهريًا؟ فكّر أيضًا في استهلاكك وخياراتك الوظيفية بالإضافة إلى الجانب لأنه من السهل أن تواجه أخطاء ، وفي يوم من الأيام ، يمكنك أن تتوب.
إذا كنت تعيش في منزل قديم وتخطط لتجديده ، فمن المهم أن يتم فحص حالة الأنابيب والأنظمة من قبل شخص محترف أو مختص. إذا لزم الأمر ، قم بتغييرها لأنها ستكون شفقة حقيقية إذا ، بعد الانتهاء من العمل في منزل أحلامك ، سيكون عليك مواجهة إخفاق هيدروليكي.
يمكن أن يظهر الحمام الصغير بشكل أكبر. من خلال وضع المرايا في المكان المناسب ، من الممكن زيادة حجمها بصريًا وإنشاء ألعاب منظور مثيرة وتضخيم ضوئي قادر على التأثير بشكل جوهري على الجودة الإجمالية للمساحة.
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