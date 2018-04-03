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5 أسرار لزيادة مساحة غرفة معيشتك الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
UN APPARTAMENTO VERSATILE, T+T ARCHITETTURA T+T ARCHITETTURA غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي منطقة المنزل حيث نقضي لحظات من الاسترخاء ، وحدها ، في العائلة أو في الشركة ، لذا يجب أن تكون مرحبًا ومنظمة بشكل جيد ، سواء أن تكون مرتاحًا وأن تستوعب ، بطريقة عملية ، كل ما تحتاج إليه لحظات نقرر أن ننفقها: أريكة مريحة ، تلفزيون ، كتب ، حواسيب ، أقراص ، تعتمد على الأذواق.

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة ، يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا لتنظيم المساحة بشكل جيد لتحقيق أقصى استفادة منها وجعلها ممتعة ومرحبة. إذا أردنا الحصول على مساحة أكبر في غرفة معيشة صغيرة ، يجب علينا اختيار المفروشات وترتيبها جيدًا ، ولكن هذا ليس كل شيء ، فهناك بعض الحيل المفيدة جدًا لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكثر اتساعًا.

أدناه سننظر في بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدنا في تحقيق الهدف. بعض الصور لا تُظهر فترات إقامة صغيرة ، لكن المبدأ هو المهم ، ويمكن لكل واحد منا اختيار كيفية ملاءمة كل فكرة ووضعها موضع التنفيذ وفقًا للأوضاع والاحتياجات.

1. القليل من الأثاث

UN APPARTAMENTO VERSATILE, T+T ARCHITETTURA T+T ARCHITETTURA غرفة المعيشة
T+T ARCHITETTURA

T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA
T+T ARCHITETTURA

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة ، فمن الأفضل عدم ملء المساحة أكثر من اللازم بغض النظر عن المساحة المربعة، أي غرفة مزدحمة للغاية مع الأثاث والأشياء تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع. إذا كانت غرفة المعيشة بالفعل ، في حد ذاتها صغيرة ، فمن المؤكد أنه من الأفضل عدم المبالغة فيها وإلا سوف تصبح قمعية. الأفضل استخدام الجدران ، وربما واضحة ، مع منافذ ، الرفوف والأثاث ، وبالتالي ترك الرأي أكثر حرية وفتح. وإذا كانت المساحة الموجودة في غرفة المعيشة قليلة للغاية ، فربما يكون الأمر هو التضحية بشيء ، ربما لم يعد هناك حاجة إليه ، للحفاظ على مساحة معيشة أكثر راحة.

2. اختيار الأثاث الوظيفي

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة ، فمن الضروري اختيار الأثاث المناسب. يجب أن تكون وظيفية وتساعد على الاستفادة القصوى من المساحة المتوفرة. في غرفة المعيشة الصغيرة ، من المهم اختيار الأثاث الذي يوفر مساحات دعم عديدة ، مثل الأرفف والمكتبات، سواء مغلقة أو مفتوحة، من أجل السماح لنا بالحفاظ على مظهر نظيف ومرتب في الغرفة.

3. الاستفادة من الارتفاع

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design غرفة المعيشة
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

كما قلنا، في غرفة صغيرة، بل هو حل جيد لاستغلال الجدران بطرق مختلفة. أولا، وترتيب الأثاث مصممة لتحتوي على كائنات على الجدران هو أفضل وسيلة لترك مساحة في الغرفة، ومع ذلك، لا يقل أهمية، لزيادة المساحة، وجعل الجدران في جميع أنحاء طولهم، ومن الواضح أن طرح ما أحتاج، أقل أو الأشياء الزخرفية.

4. . منافذ الجدار

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni غرفة المعيشة
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

DEFPOINT STUDIO architettura & interni
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni
DEFPOINT STUDIO architettura & interni

تتيح عمليات التجديد الجافة إنشاء جدران من الألواح الجدارية التي يمكن أن تستوعب العديد من المنافذ والأرفف. هذه المساحات ، إلى جانب كونها وظيفية ، هي أيضا مزينة للغاية. وبهذه الطريقة ، ستكون غرفة المعيشة الصغيرة أكثر اتساعًا باستغلال عمق الجدران التي قد تخاطر بكونها تستخدم حصريًا للوحات والملصقات والديكورات التي يمكن أن تكون ممتعة جدًا ولكنها ليست مفيدة بشكل خاص إذا كان هناك مساحة صغيرة.

5. تقليل الأبعاد

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

من خلال منافذ في الجدران أو أثاث مصمم خصيصًا ، يمكنك التقليل من فوضى بعض الأشياء والحفاظ على غرفة المعيشة ، مهما كانت صغيرة ونظيفة نظيفة. على سبيل المثال ، تجد أجهزة التلفزيون أو الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم الكابلات الكهربائية مسكنها المثالي في مقصورات مرتبة مسبقًا تخفي أبعادها الحقيقية والملحقات الكهربائية النسبية. في الصورة نرى أيضا مقعدين موضوعين في مكان لا يشغل حيزا لكنهما يظلان في متناول اليد.

لمزيد من النصائح والأفكار التصميمية، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 نصائح عليك معرفتها قبل شراء الأثاث

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