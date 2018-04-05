6 مزايا مذهلة لمطبخ ذو تصميم على شكل L

تُطل علينا كل يوم الكثير من التصميمات الجديدة والعصرية الخاصة بكل ركن داخل المنزل، فإنه ليس بجديد أن نبحث عن كل ما هو جميل ومُريح وعملي في أكثر الأماكن المُستخدمة بشكل يومي داخل المنزل ألا وهو المطبخ، فهو من أكثر الغرف التي يتم استخدامها يوميًا لإعداد الطعام أو تناوله؛ لذلك يجب اختيار كل جزء فيه بعناية فائقة ليكون على القدر الكافي من الراحة والعملية لأفراد الأسرة جميعًا، ومن التصميمات الموجودة منذ قديم الزمن وممتدة حتى الآن تصميم على شكل حرف L نظرًا لمميزاته المتعددة التي تدفع الكثير إلى اختيار ذلك التصميم.
إن فكرة تصميم مطبخ على حرف شكل L تُعتبر فكرة رائعة للغاية وخاصة إذا تم اختيار جزيرة في منتصف المطبخ عبارة عن طاولة بسيطة في الشكل لتكون بمثابة مساحة تخزينية رائعة تعمل على تنظيم وترتيب المطبخ وإظهارة بمظهر مُرتب ومُنسق وجميل، وكذلك لتكون مكان لإعداد الطعام وتجهيزه أو تناول بعض الوجبات في منتصف اليوم، فهي حقًا فكرة مذهلة تتماشى كثيرًا مع المطبخ المُصمم على شكل حرف L لتُتيح للكثير من أفراد الأسرة مشاركة المطبخ في نفس الوقت وكذلك توفير مساحة كبيرة داخل المطبخ.
على الرغم من صغر مساحة ذلك المطبخ إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يصبح مطبخ ذو تصميم رائع وجميل وعملي في نفس الوقت، حيث تم اختيار التصميم الأنسب لتلك المساحة وهو تصميم على حرف شكل L والذي قام باستغلال جميع المساحات والزوايا داخل المطبخ بشكل أكثر من رائع كما في الصورة، حيث تم استغلال زوايا المطبخ التي تكون مُهدرة في كثير من التصميمات ليتم وضع الفرن وبعض أدوات الطبخ مما أعطى المطبخ تصميم بسيط ورائع.
نظرًا لأن ذلك المطبخ ذو مساحة مفتوحة على باقي المنزل وكذلك يتسم المنزل بشكل عملي في جميع أجزاء الأثاث المنتشرة بداخله، فكان لابد من اختيار تصميم للمطبخ يتماشى مع جميع جوانب المنزل المختلفة والمُصممة خصيصًا بشكل بسيط وعملي مع الحفاظ على المساحات الفارغة التي تُعطي الكثير من البراح داخل المكان، لذلك كان لابد من اختيار تصميم بسيط فتم اختيار مطبخ على شكل حرف L مُكون من خزائن وأدراج رأسية وأفقية مع وضع جزيرة صغيرة الحجم في المنتصف مكونة من طاولة وكرسيين خشبيين لتناول الطعام داخل تلك المساحة مماأضاف شيئًا من الاستقرار والثبات.
هناك من يعتقد أن المطابخ المُصممة على شكل حرف L عادة ما تكون خاصة بالمطابخ ذات التصميمات الحديثة والعصرية فقط، لكن تلك الصورة الرائعة تنفي تلك الفكرة تمامًا، حيث يظهر مطبخ كلاسيكي مذهل مُصمم على شكل حرف L ذو خزائن بسيطة للغاية وبأرضية خشبية جميلة أضافت الكثير من الدفء على جو المطبخ.
من المعروف أن الألوان تعطي لمسة ديكورية غاية في الجمال والروعة لأي ركن داخل المنزل، ولم يخلو المطبخ أيضًا من استخدام بعض الألوان التي تضيف إليه الروح والحياة، فمثلًا في ذلك المطبخ الموجود بالصورة تم استخدام اللون السماوي الهادئ، ونظرًا لأن المطبخ المُصمم على شكل حرف L من أكثر التصميمات التي تميل إلى العصرية فإن ألوان المطابخ لتلك العام عادة ما تكون باللون البرتقالي اللامع أو الأبيض الهادئ أو الأسود الجرئ وكذلك الرمادي.
يُعتبر المطبخ المُصمم على شكل حرف L من أكثر التصميمات المناسبة للمطابخ المفتوحة على باقي مساحة المنزل، حيث يمكن إضافة بعض قطع الأثاث البسيطة مثل بعض الكراسي أو المنضدة أو طاولة لتناول الطعام وهكذا ليظهر المطبخ كجزء مندمج مع باقي أجزاء المنزل.