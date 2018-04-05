6 أفكار خيالية لتجديد الحدائق الكبرى بميزانية قليلة

يحتاج أي مكان داخل المنزل أو خارجه إلى الإضاءة الكافية، فربما نحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع الأهل والأصدقاء بالحديقة خارج المنزل مساءًا، لذلك فنحن بحاجة إلى وجود الإضاءة الكافية التي تضئ المكان وتُضيف إليه شكلًا من أشكال الجمال والأناقة في نفس الوقت، لذلك يمكن إضافة أساليب الإضاءة المبتكرة داخل الحديقة من خلال استخدام بعض الشموع المُغطاة بالكؤوس الزجاجية لحمايتها من الانطفاء أو استخدام المصابيح المُلونة أو استخدام أسلاك الإضاءة التي يمكن لفها حول الأشجار بشكل مذهل.