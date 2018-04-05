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6 أفكار خيالية لتجديد الحدائق الكبرى بميزانية قليلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify بلكونة أو شرفة
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الكثير منا يلجأ إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء بعض الأوقات الجميلة والهروب من الأعباء المعيشية والحياة الروتينية وضغوط العمل قدر المستطاع، فماذا إذا كانت تلك الحدائق الجميلة يمكن تطويرها وتزيينها بالقليل من التكلفة التي تضمن الحصول على حديقة جميلة وبتكلفة بسيطة، أصبح الاهتمام لا يقتصر فقط على كل غرفة من غرف المنزل ولكن للحديقة أيضًا الاهتمام الخاص بها وخاصة في فصل الربيع وتفتُح الزهور والرغبة في الاستمتاع بتلك النفحات الصيفية الجميلة.

1- استخدام الوسائد المُلونة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

تلك الحديقة لا تحتاج إلى أن تكون جميلة فحسب ولكنها أيضًا تحتاج إلى أن تظهر بشكل عملي، لذلك يمكن استخدام الوسائد المُلونة التي تضيف الكثير من المرح والبهجة على المكان، كما أن تلك الألوان تعمل على إخفاء الكثير من الأتربة نظرًا لتعرضها للجو.

2- استخدام الألواح الخشبية لعمل أماكن للجلوس

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk GardenFurniture
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

تُعتبر فكرة تنفيذ بعض الأفكار البسيطة داخل الحديقة والتي يتم تنفيذها يدويًا بسهولة ويُسر أمرًا يوفر الكثير من التكاليف المُهدرة، فمثلًا تلك الأرائك البسيطة في الشكل والتكوين تم تنفيذها من خلال تجميع بعض الألواح الخشبية مع بعضها البعض وتقطيعها وتجميعها بالمسامير والغراء بشكل مُحكم ثم تغطيتها ببعض الوسائد لتصبح مكان للجلوس بالقليل من التكاليف.

3- استخدام الحصى والصخور

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens حديقة sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

إن فكرة تغطية الأرض ببعض الصخور والحصى الملون تُعتبر فكرة جميلة وغير مُكلفة وسهلة في التنفيذ، وذلك من خلال تحديد المكان الذي سيتم تغطيته بالحصى، ثم حفر تلك الأنفاق الصغيرة وذلك لاستخراج الصخور والنباتات الموجودة في تلك المساحة، وبعد ذلك يتم تمشيط التربة جيدًا وتسويتها ثم توزيع الصخور بشكل مُنسق وجميل.

4- توزيع الإضاءة المثالية

Glass Hurricane or Vase with Cream Stone Base Greige Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Greige

Glass Hurricane or Vase with Cream Stone Base

Greige
Greige
Greige

يحتاج أي مكان داخل المنزل أو خارجه إلى الإضاءة الكافية، فربما نحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع الأهل والأصدقاء بالحديقة خارج المنزل مساءًا، لذلك فنحن بحاجة إلى وجود الإضاءة الكافية التي تضئ المكان وتُضيف إليه شكلًا من أشكال الجمال والأناقة في نفس الوقت، لذلك يمكن إضافة أساليب الإضاءة المبتكرة داخل الحديقة من خلال استخدام بعض الشموع المُغطاة بالكؤوس الزجاجية لحمايتها من الانطفاء أو استخدام المصابيح المُلونة أو استخدام أسلاك الإضاءة التي يمكن لفها حول الأشجار بشكل مذهل.

5- شراء طاولة رخيصة الثمن

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

من المعروف أن الأثاث الخاص بالحدائق ربما يكون غالي الثمن، لذلك يمكن الاستغناء عنه من خلال شراء طاولة مناسبة لميزانيتك مع بعض الكراسي البسيطة لتخصيص تلك المساحة للجلوس مع الأهل والاصدقاء داخل الحديقة.

6- استخدام السجاد ذات الألوان المُبهجة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

وضع سجادة مليئة بالألوان المبهجة تضيف الكثير من الجمال على المكان، حيث يمكن وضع سجادة جميلة في المساحة الفارغة الموجودة قبل فناء الحديقة وخاصة إذا كانت تلك الأرضية مصنوعة من الخشب أو البلاط أو غيرها.

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