6 أفكار خيالية لتجديد الحدائق الكبرى بميزانية قليلة

الكثير منا يلجأ إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء بعض الأوقات الجميلة والهروب من الأعباء المعيشية والحياة الروتينية وضغوط العمل قدر المستطاع، فماذا إذا كانت تلك الحدائق الجميلة يمكن تطويرها وتزيينها بالقليل من التكلفة التي تضمن الحصول على حديقة جميلة وبتكلفة بسيطة، أصبح الاهتمام لا يقتصر فقط على كل غرفة من غرف المنزل ولكن للحديقة أيضًا الاهتمام الخاص بها وخاصة في فصل الربيع وتفتُح الزهور والرغبة في الاستمتاع بتلك النفحات الصيفية الجميلة.
تلك الحديقة لا تحتاج إلى أن تكون جميلة فحسب ولكنها أيضًا تحتاج إلى أن تظهر بشكل عملي، لذلك يمكن استخدام الوسائد المُلونة التي تضيف الكثير من المرح والبهجة على المكان، كما أن تلك الألوان تعمل على إخفاء الكثير من الأتربة نظرًا لتعرضها للجو.
تُعتبر فكرة تنفيذ بعض الأفكار البسيطة داخل الحديقة والتي يتم تنفيذها يدويًا بسهولة ويُسر أمرًا يوفر الكثير من التكاليف المُهدرة، فمثلًا تلك الأرائك البسيطة في الشكل والتكوين تم تنفيذها من خلال تجميع بعض الألواح الخشبية مع بعضها البعض وتقطيعها وتجميعها بالمسامير والغراء بشكل مُحكم ثم تغطيتها ببعض الوسائد لتصبح مكان للجلوس بالقليل من التكاليف.
إن فكرة تغطية الأرض ببعض الصخور والحصى الملون تُعتبر فكرة جميلة وغير مُكلفة وسهلة في التنفيذ، وذلك من خلال تحديد المكان الذي سيتم تغطيته بالحصى، ثم حفر تلك الأنفاق الصغيرة وذلك لاستخراج الصخور والنباتات الموجودة في تلك المساحة، وبعد ذلك يتم تمشيط التربة جيدًا وتسويتها ثم توزيع الصخور بشكل مُنسق وجميل.
يحتاج أي مكان داخل المنزل أو خارجه إلى الإضاءة الكافية، فربما نحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع الأهل والأصدقاء بالحديقة خارج المنزل مساءًا، لذلك فنحن بحاجة إلى وجود الإضاءة الكافية التي تضئ المكان وتُضيف إليه شكلًا من أشكال الجمال والأناقة في نفس الوقت، لذلك يمكن إضافة أساليب الإضاءة المبتكرة داخل الحديقة من خلال استخدام بعض الشموع المُغطاة بالكؤوس الزجاجية لحمايتها من الانطفاء أو استخدام المصابيح المُلونة أو استخدام أسلاك الإضاءة التي يمكن لفها حول الأشجار بشكل مذهل.
من المعروف أن الأثاث الخاص بالحدائق ربما يكون غالي الثمن، لذلك يمكن الاستغناء عنه من خلال شراء طاولة مناسبة لميزانيتك مع بعض الكراسي البسيطة لتخصيص تلك المساحة للجلوس مع الأهل والاصدقاء داخل الحديقة.