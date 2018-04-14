5 افكار عصرية ومبتكرة لغرف للبنات

مما لا شك فيه أن لغرف الأطفال وخاصة البنات لها رونق خاص، لما فيها من لمسات جمالية رائعة ومدهشة؛ حيث أننا على علم أن للبنات تفاصيل خاصة بها، ولا يخلو أي تصميم خاص بغرف البنات من الديكورات والإكسسوار وما شابه ذلك، بالإضافة إلى أن كل أب وأم تحرص تمام الحرص على انتقاء تصميم مناسب للذوق الخاص بأطفالهم البنات والمشابه لشخصيتهم التي قد تختلف ما بين الهدوء أو الحيوية والنشاط، ومن المتطلبات الرئيسية في كل غرفة أن يتوافر فيها مكان مريح للنوم وهو السرير على حسب مساحة الغرفة، بالإضافة إلى وجود زاوية لوضع الملابس، ومكان لغرض المذاكرة، مع الالتزام ببعض اللمسات الخاصة بالديكور ومنها الألوان المناسبة والإضاءة والأثاث وأسلوب تنظيمه وغيرها من أمور تتواجد في كافة التصميمات بنسب متفاوتة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة لغرف البنات التي تساعدكم في اختيار التصميم الأقرب لإمكانيتكم المادية مع المساحة المتوفرة لتنفيذ التصميم.