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5 افكار عصرية ومبتكرة لغرف للبنات

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة نوم بنات Pink
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مما لا شك فيه أن لغرف الأطفال وخاصة البنات لها رونق خاص، لما فيها من لمسات جمالية رائعة ومدهشة؛ حيث أننا على علم أن للبنات تفاصيل خاصة بها، ولا يخلو أي تصميم خاص بغرف البنات من الديكورات والإكسسوار وما شابه ذلك، بالإضافة إلى أن كل أب وأم تحرص تمام الحرص على انتقاء تصميم مناسب للذوق الخاص بأطفالهم البنات والمشابه لشخصيتهم التي قد تختلف ما بين الهدوء أو الحيوية والنشاط، ومن المتطلبات الرئيسية في كل غرفة أن يتوافر فيها مكان مريح للنوم وهو السرير على حسب مساحة الغرفة، بالإضافة إلى وجود زاوية لوضع الملابس، ومكان لغرض المذاكرة، مع الالتزام ببعض اللمسات الخاصة بالديكور ومنها الألوان المناسبة والإضاءة والأثاث وأسلوب تنظيمه وغيرها من أمور تتواجد في كافة التصميمات بنسب متفاوتة وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة لغرف البنات التي تساعدكم في اختيار التصميم الأقرب لإمكانيتكم المادية مع المساحة المتوفرة لتنفيذ التصميم.

1-تصميم يمزج ما بين الأناقة والرقة

homify غرفة نوم بنات Pink
homify

homify
homify
homify

يتمتع ذلك التصميم عند النظر إليه بالرقة المتناهية التي تتجلى بالوضوح من الألوان الهادئة والفاتحة؛ حيث نجد اللون الكشميري كما يطلق عليه في الأيام السابقة حيث أنه لون مميز وغير دارج وتداخله مع اللون الأبيض والسكري ليمنحنا لوحة فنية رقيقة، كل هذا جنبا إلى جنب مع تنسيق الغرفة باستخدام قطع الأثاث ما بين السرير ذو الحجم الكبير لتوفير الراحة مع المقعد الرائع بالإضافة إلى زاوية المذاكرة، أما بالنسبة للإضاءة فنجد مزج ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال سطوع ضوء الشمس، مع وسائل الإضاءة الصناعية التي تسهم بشكل كبير في الديكور ما بين الأباجورة الجانبية والأضواء المدفونة وغيرها، ولا يخلو التصميم من الذوق الراقي في استخدام اللوحات الجدارية، ويتضح من هذا التصميم صلاحيته كغرفة للبنات في فترة المراهقة.

2-تصميم طولي لغرفة البنات العصرية

Проект квартиры для семьи с 4-мя детьми. Измайлово. , Clarte Design Clarte Design غرفة نوم بنات
Clarte Design

Clarte Design
Clarte Design
Clarte Design

يظهر من هذا التصميم الملامح الخاصة به من خلال استخدام الزاوية الطولية لعرض التصميم، وتلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم من خلال استخدام لونين من الألوان الحديثة المنتشرة في ذلك الوقت ما بين اللون الكشميري المميز بدرجاته من خلال تواجده في لون الستائر ولون السرير مع اللون النبيتي الذي يظهر كخلفية جدارية كمكتب للمذاكرة الذي يوضح استخدام العنصر الخشبي بلونه الفاتح مع تداخل بعض الألوان مثل الأبيض والبنفسجي والبترولي، أما عن الإضاءة فنجد النوعين بارزين في التصميم ما بين الطبيعية والصناعية حيث النجفة الفضية ذات الشكل المميز.

3-زاوية رؤية مختلفة للتصميم السابق

Проект квартиры для семьи с 4-мя детьми. Измайлово. , Clarte Design Clarte Design غرفة نوم بنات
Clarte Design

Clarte Design
Clarte Design
Clarte Design

مما لا شك فيه أن يتضح من هذه الزاوية عناصر أكثر في التصميم وهي الشكل العام للخزانة الخاصة بالملابس ذات اللون الأبيض اللامع مع الأخذ في الاعتبار من حجم السرير الصغير لاستغلال المساحة بشكل أفضل بالإضافة إلى استخدام العنصر الزجاجي من خلال الشكل الخارجي لباب الغرفة مع وجود السجادة ذات الألوان المناسبة للتصميم.

4-تصميم يشبه القصور

Белый в золотой оправе, Студия дизайна Светланы Исаевой Студия дизайна Светланы Исаевой غرفة نوم بنات
Студия дизайна Светланы Исаевой

Студия дизайна Светланы Исаевой
Студия дизайна Светланы Исаевой
Студия дизайна Светланы Исаевой

إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجده أشبه بشكل كبير التصميمات الخاصة بالغرف الموجودة في القصور، فأولى هذه الملامح الستارة التي تشبه التاج التي تتدلى من أعلى السرير، مع الشكل الخارجي للدولاب الذي تميزه وجود المرايات مع استخدام ورق الحائط ذو الألوان الفاتحة والنقوش المميزة، أما بالنسبة للإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية بالإشراق واشتراك ذلك مع وسائل الإضاءة الصناعية.

5-تصميم مبهج ذو مساحة كبيرة

Современная квартира в "Виленском маентке". Modern appartment., дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom غرفة نوم بنات
дизайн-студия PandaDom

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

يتميز هذا التصميم بتمتعه بدرجة كبيرة من البهجة والإشراق، ونجد الألوان لها الدور الأكبر في هذا التصميم فهي مزيج ما بين استخدام اللون البنفسجي الفاتح مع الفوشيا واللبني والبرتقالي ولكن كل لون يتم توظيفه بالشكل والطريقة المناسبة بالإضافة إلى اللون الأبيض الذي يغذي التصميمات بالروح المطلوبة فيها، ولا يخلو التصميم من اللمحات الديكور المختلفة.

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